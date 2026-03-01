Teatro Goldoni, Bagnacavallo: Graziano Piazza in “La Tempesta” di Shakespeare il 4 e 5 marzo

BAGNACAVALLO (RA) – Teatro Goldoni, Bagnacavallo

STAGIONE

Mercoledì 4 e giovedì 5 marzo 2026 ore 21

Teatro Stabile di Catania, Marche Teatro, Tieffe Teatro, TPE

in collaborazione con Estate Teatrale Veronese

La Tempesta

di WILLIAM SHAKESPEARE

regia ALFREDO ARIAS

con GRAZIANO PIAZZA

e in o.a. Federico Fiorenza, Fabrizio Indagati, Franco Mirabella, Marcello Montalto, Luigi Nicotra, Lorenzo Parrotto, Alessandro Romano,

Rita Fuoco Salonia, Rosaria Salvatico

e con GUIA JELO nel ruolo di “Ariel”

scene Giovanni Licheri e Alida Cappellini

costumi Daniele Gelsi

luci Gaetano La Mela

Il geniale regista Alfredo Arias, con il suo stile unico e inconfondibile, mette in scena La Tempesta di Shakespeare, in una nuova coproduzione (che ha debuttato nel luglio 2025 all’Estate Teatrale Veronese) del Teatro Stabile di Catania, di Marche Teatro, Tieffe Teatro e TPE che andrà in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo mercoledì 4 e giovedì 5 marzo alle ore 21.

Lo spettacolo è interpretato da Graziano Piazza, insieme a Federico Fiorenza, Fabrizio Indagati, Franco Mirabella, Marcello Montalto, Luigi Nicotra, Lorenzo Parrotto, Alessandro Romano, Rita Fuoco Salonia, Rosaria Selvatico e, nel ruolo di “Ariel”, Guia Jelo.

Gli interpreti dello spettacolo saranno protagonisti del consueto Incontro con gli Artisti al Ridotto del Teatro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18 (l’ingresso all’Incontro è gratuito).

Dopo le rappresentazioni bagnacavallesi, lo spettacolo resterà in Romagna, dove replicherà dal 7 al 9 marzo al Teatro Masini di Faenza.

Per Arias è un ritorno alla direzione di quest’opera, tra le più complesse e ricche di simbolismi scritta dal grande autore inglese, che ha rappresentato nei primi decenni della sua sfolgorante carriera, nell’ambito del Festival di Avignone del 1986.

Sull’isola-palcoscenico il regista argentino realizza un allestimento poetico e originale, capace di coinvolgere il pubblico, facendolo immergere nel suo mondo costruito con un linguaggio universalmente riconoscibile. Il protagonista de La Tempesta è l’attore Graziano Piazza, che interpreta il ruolo di Prospero: il mago, il demiurgo, il sovrano dell’isola su cui approdano i naufraghi di una tempesta che egli stesso ha scatenato. Piazza, che nella sua prestigiosa carriera ha lavorato in ruoli da protagonista con i più grandi registi della scena nazionale e internazionale (tra i quali Peter Stein, Benno Besson, Luca Ronconi, Mario Missiroli, Anatolij Vassil’ev, Cesare Lievi, Giancarlo Nanni, Massimo Castri), in questo spettacolo incarna perfettamente la “forza magica” di questo testo immortale, che viene reso unico dalla direzione di Arias.

Note di regia di ALFREDO ARIAS “Le Theatre du Pardon”:

Prospero, legittimo duca di Milano, è stato destituito da suo fratello Antonio con l’aiuto di Alonso, re di Napoli, e abbandonato in mare con sua figlia Miranda. Dopo dodici lunghi anni di esilio su un’isola, con l’aiuto di Ariel – uno spirito che ha liberato dal dominio della strega Sicorace e che ora è al suo servizio – Prospero scatenerà una Tempesta.

Una nave su cui viaggiano i suoi antichi nemici naufragherà sulle coste dell’isola e avrà così inizio una rappresentazione in cui Prospero, al pari di un abile regista, orchestrerà vari episodi che porteranno i suoi avversari a vivere intrighi e tradimenti. Sarà la saggezza e la magia di Prospero a svelare la vera natura dei traditori e alla luce delle sue stesse bassezze, il duca deposto concederà loro il suo perdono. L’isola diventa così il teatro incantato in cui Prospero ci mostra i meandri da percorrere per giungere al perdono.

Biglietti: da 18 a 28 euro. Diritto di prevendita: 1 euro.

Prevendite: da martedì 3 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni. Prenotazioni telefoniche (0545 64330): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket.

Info: 0545 64330 e www.accademiaperduta.it