Sulla terrazza del Da Vinci arriva il “Coco Party”

CESENATICO (FC) – Per gli amanti degli “spirits” una serata da non perdere nell’elegante Terrazza sulla spiaggia del Grand Hotel Da Vinci.

Da un’idea di Lillo Criscimanna, bar manager di livello internazionale, da tanti anni al servizio del cinque stelle di Cesenatico, giovedì prossimo (24 luglio), dalle ore 21 alle 2 di notte, arriva il Coco Party, un after dinner ad invito che abbina un’esclusiva degustazione di gin alla musica curata dai deejay “Lele” Nicolini e “Nineteen” con uno special-guest che resterà top-secret fino alle 21 di giovedì.

Ma il vero protagonista della serata sarà il Faraglioni Coco Gin, uno spirit artigianale secco ed agrumato che celebra il mare e la natura della Sicilia, il paese natale di Lillo.

È composto da botaniche di pregio, tra cui Ginepro, Cardamomo, Mirto, agrumi siciliani e Mandorla: “L’ho chiamato ‘Coco’ in omaggio al diminutivo di cocorita, che era il simbolo di uno dei miei primi locali che ho gestito, nel 1999, in provincia di Agrigento e che, ancora oggi, in tanti ricordano con grande affetto”. Oltre al “Coco” si potrà degustare anche il Faraglioni Premium Gin “Limited Edition”, che combina alcol di cereali di alta qualità con 8 botaniche accuratamente selezionate, tra cui vaniglia Tahitensis, una spezia rara e preziosa che rappresenta non solo un omaggio alla qualità, ma anche un viaggio sensoriale tra Tropici e Mediterraneo e che regala al Gin un carattere realmente internazionale.

La serata ad invito, sponsorizzata da Romagna Car e Fapi Distribuzione, è ormai sold-out. Restano disponibili gli ultimissimi posti che possono essere prenotati al 388-376 4086 (solo Whatsapp).