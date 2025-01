Studio Doiz in “Gramsci Gay” il 4 gennaio al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia

CERVIA (RA) – Per la rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta, sabato 4 gennaio alle ore 21 al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, la sua produzione GRAMSCI GAY, uno spettacolo della compagnia ravennate Studio Doiz, scritto da Iacopo Gardelli, magistralmente interpretato da Mauro Lamantia e diretto da Matteo Gatta.

Antonio Gramsci ha la capacità di parlare direttamente all’inquietudine delle coscienze. Leggerlo oggi dà l’impressione di leggere pagine scritte da un alieno; tale è la grandezza del personaggio in termini di valore assoluto (tra i pensatori politici più studiati al mondo), tale è la distanza, palpabile, tra quelle parole e la retorica da mass media alla quale ci siamo abituati.

Antonio Gramsci muore però nel 1927, lasciando noi un secolo dopo a interrogarci sulla sua eredità. Se da una parte la sua icona è ancora vessillo di una sinistra che professa i valori dell’antifascismo, della lotta operaia, ecc., dall’altra viene da chiedersi se i millennials, ovvero i prossimi adulti, i prossimi cittadini responsabili, si riconoscano veramente in quella fiducia cieca nella politica come strumento di emancipazione. La sensazione, infatti, è che mai sia stato così profondo lo scollamento tra U35 e politica. Se fosse vero, come Gramsci scriveva nel famoso articolo del 1917, che vivere significa essere partigiani, allora saremmo una generazione di morti che camminano. È su questa semplificazione che purtroppo marcia una gran fetta del discorso pubblico.

Ma qual è, allora, la verità? Quali sono i desideri, le motivazioni, le vere potenzialità di questo diffuso scontento? Avremo la capacità di rinnovare quegli strumenti di confronto collettivo che ci appaiono oggi così distanti dalle nostre vite private, vetusti, inattuali, autoreferenziali? O la nostra sfiducia generalizzata nelle impalcature democratiche, nel diritto di voto, nella manifestazione organizzata del dissenso, ci ha resi incapaci di pensare a un’alternativa alla realtà esistente? Gramsci, ancora nell’articolo sopracitato, scriveva: “L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera”. Come si può raccogliere un’eredità così intransigente quando il presente sembra così buio e privo di promesse? Dal nulla, in questa oscurità qualcuno ha acceso un fuoco. La notte del 10 novembre 2019 è stato deturpato un murales raffigurante il volto di Gramsci sul carcere di Turi, a Bari, dove il filosofo sardo trascorse 5 dei suoi 10 anni di prigionia e scrisse gran parte dei Quaderni dal Carcere. Una mano anonima ha scritto GAY sulla fronte con l’acrilico rosso. Gramsci Gay è diviso in due quadri. Nel primo quadro siamo nel 1920. Un Gramsci non ancora trentenne arringa gli operai torinesi all’indomani del fallimento dello storico sciopero delle lancette. Il secondo quadro è ambientato ai giorni nostri: Nino Russo, il nostro vandalo del murales di fantasia, viene colto in flagrante e trascinato in commissariato per un interrogatorio molto diverso da quello che si aspetta. Questi due eventi, a cent’anni di distanza l’uno dall’altro, tessono fili invisibili sui significati di impegno e disillusione, fiducia e indifferenza, fuoco e cenere.

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0544 975166) da venerdì 3 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione.

Prevendite on line: Vivaticket

Prezzi: 10 euro (intero); 5 euro (ridotto per under 29).

Info: 0544/975166 e www.accademiaperduta.it

TEATRO COMUNALE WALTER CHIARI

CERVIA

TEATRI D’INVERNO – Sguardi sulla Drammaturgia Contemporanea

Sabato 4 gennaio 2025 ore 21

Accademia Perduta/Romagna Teatri

STUDIO DOIZ

Gramsci Gay

di Iacopo Gardelli – con Mauro Lamantia

regia Matteo Gatta

scene e costumi Gaia Crespi – voce e tecnica Mattia Sartoni