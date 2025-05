BOLOGNA – Associazione Geopolis. Geopolitica, politica, comunicazione, relazioni tra enti, diritti umani

Dibattito “STATI UNITI, EUROPA, MEDITERRANEO. Il futuro europeo ed italiano alla prova di Trump“

Lunedì 19 maggio ore 17.30 – 19.00

Mediateca Giuseppe Giuglielmi, via Marsala 31 Bologna

Intervengono:

Generale Giuseppe Cucchi. Generale della riserva dell’Esercito. Già direttore del Centro militare di studi strategici, consigliere militare del presidente del Consiglio, rappresentante militare permanente dell’Italia presso Nato, Ue e Ueo. Consigliere scientifico di Limes.

Laura Canali. Cartografa. Collabora con la rivista italiana di geopolitica Limes dal 1993. Ha collaborato con: L’Espresso, iViaggi di Repubblica, National Geographic Italia, Casa Editrice Paravia e Pearson, Repubblica TV, World Bank, MacroGeo, Barilla e Società Dante Alighieri, Raistoria, Inarch – Istituto Nazionale di Architettura.

Gianandrea Gaiani. Giornalista bolognese, si occupa di analisi storico-strategiche, studio dei conflitti e reportage dai teatri di guerra. Dal febbraio 2000 dirige Analisi Difesa. Ha collaborato o collabora con quotidiani e settimanali, università e istituti di formazione militari ed è opinionista per reti TV e radiofoniche. Ha scritto diversi libri. Presso il Ministero dell’Interno ha ricoperto dal 2018 l’incarico di Consigliere per le politiche di sicurezza di due ministri e un sottosegretario.

Generale Antonio Li Gobbi. Ufficiale del genio guastatori ha partecipato a missioni ONU in Siria e Israele e NATO in Bosnia, Kosovo e Afghanistan, in veste di sottocapo di Stato Maggiore Operativo di ISAF a Kabul. E’ stato Capo Reparto Operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) e, in ambito NATO, Capo J3 (operazioni interforze) del Centro Operativo di SHAPE e Direttore delle Operazioni presso lo Stato Maggiore Internazionale della NATO a Bruxelles. E’ autore di diversi libri.

Paolo Soave. Insegna Storia delle Relazioni Internazionali presso la sede di Forlì della Scuola di Scienze Politiche dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Si occupa in particolare di storia della politica estera italiana ed americana. Fra le sue più recenti pubblicazioni Italia e Libia. E’ autore di diversi libri.

Modera Alessandro Trabucco, Geopolis

Vi aspettiamo numerosi e curiosi.

Associazione Culturale “Geopolis”

Via Giuseppe Massarenti, 46

40138 Bologna (BO)