Spilamberto, “Timmo” perde una gamba in un incidente

Parte una raccolta fondi per fornirgli una protesi

SPILAMBERTO (MO) – “Il 27 marzo il mio amico e collega Alessandro ‘Timmo’ Timò ha avuto un incidente in moto. Non era il suo momento e ha deciso di restare ancora con tutti i suoi amici, con la sua famiglia, con i suoi compagni di Motoclub e con i suoi pulcini della squadra di calcio”.

Rubes GTI Pederzini, di Spilamberto, in provincia di Modena, ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe.

“I medici che gli hanno salvato la vita – racconta – dopo alcuni giorni hanno dovuto amputargli la gamba sinistra sopra al ginocchio dato che il danno era troppo esteso”.

“I prossimi mesi saranno lunghi e difficili ma Timmo vuole ripartire come un treno. Sono qui – spiega – a chiedervi di aiutarci e far sì che possa tornare a camminare con l’aiuto di una protesi. In più – continua – ci sarà un percorso sia psicologico che fisico da affrontare e servirà un mezzo adeguato per poter tornare a guidare”.

“L’obiettivo – conclude – è raggiungere una cifra tale da coprire il più possibile le spese”. Intanto sono stati raccolti più di 2.500 euro. La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/una-protesi-per-tornare-in-gioco

Su GoFundMe

È la piattaforma di raccolta fondi e personal fundraising più grande del mondo. Dal 2010 ad oggi sono stati raccolti 15 miliardi di euro per supportare cause personali e organizzazioni nonprofit in tutto il globo. GoFundMe garantisce un sistema di donazioni online sicuro e trasparente, attraverso strumenti sofisticati e il lavoro di un dipartimento dedicato di Trust & Safety. I donatori sono protetti da frodi e grazie alla Garanzia GoFundMe da un utilizzo improprio dei fondi. GoFundMe non effettua alcuna trattenuta per gli organizzatori di campagne. L’unica commissione del 2,9% copre le spese per elaborare le transazioni finanziarie. I donatori, oltre alla donazione, possono anche scegliere di lasciare un contributo volontario e opzionale, che consente a GoFundMe di migliorare gli strumenti di raccolta fondi a livello mondiale e garantire sicurezza per donatori e organizzatori. A differenza di altri siti, GoFundMe non vende a terzi le informazioni dei donatori: le informazioni sono sempre private e utilizzate solo come stabilito nella nostra politica sulla privacy.