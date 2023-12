Spettacolo con Roberto Mercadini il 9 dicembre al Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – Sabato 9 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme, per la stagione Teatro per Tutti, in scena ROBERTO MERCADINI in “Fuoco nero su fuoco bianco” Racconto tentacolare dalla Bibbia ebraica, scritto e diretto da Roberto Mercadini, produzione SILLABA.

Nella Bibbia ebraica c’è l’umorismo ebraico. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il

nome “Saul”. La tradizione ebraica descrive la Bibbia come “fuoco nero su fuoco bianco”. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non sapete di quale incandescenza rifulgano le visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molte altre cose. Ho tracciato un monologo, un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia. Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica Ad ogni capitolo si tocca un porto e si spalanca un mondo Così:

1) Nel mare (Elogio dell’inettitudine)

2) Un pesce grande (La poesia)

3) Ninive è rivoltata (I profeti)

4) È bene infuocarsi (Dialoghi indomabili)

Roberto Mercadini (in passato ingegnere informatico) è un narratore, autore attore, scrittore, poeta e divulgatore. Si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. Grazie ai video pubblicati su You Tube si è fatto conoscere dal pubblico in rete ed è molto seguito. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo romanzo, ‘Storia perfetta dell’errore’ edito da Rizzoli, giunto in breve tempo alla quinta ristampa. Nel 2020 pubblica ‘Bomba atomica’, sempre per Rizzoli, considerato dall’ inserto culturale Robinson de La Repubblica, il romanzo più letto del 2021 e nel 2022 “L’ ingegno e le tenebre. Leonardo e Michelangelo, due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento”. Nel ruolo del divulgatore, è nel cast della trasmissione “Splendida cornice” con Geppi Cucciari su Rai 3 che riprenderà l’11 gennaio 2024.

Biglietto intero € 14,00 – ridotto € 12,00. Prenotazioni: dalle 17.00 alle 19.00 tel. 0542-43273 oppure cell. 353 – 4045498 o via mail a: teatrocasserocspt@libero.it

BIGLIETTERIA: la biglietteria sarà aperta eccezionalmente sabato mattina 9 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 per la prevendita degli spettacoli di Santo Stefano e Capodanno e la sera dalle ore 18 alle ore 21.

La stagione teatrale è curata dal direttore artistico Davide Dalfiume, realizzata dal Teatro La Bottega del Buonumore APS in collaborazione col Comune di Castel San Pietro Terme.