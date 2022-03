Società dei Concerti di Parma: “Folksongs” dal 28 marzo al 7 novembre 2022

Al via la rassegna musicale dedicata ai capolavori del repertorio colto ispirati alla tradizione popolare mediterranea e slava, ma anche americana e sudamericana

PARMA – Al via Folksongs, la rassegna realizzata dalla Società dei Concerti di Parma in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica, che farà viaggiare gli ascoltatori attraverso capolavori del repertorio colto ispirati alla tradizione popolare di area mediterranea e slava, ma anche americana e sudamericana. Dalla Suite populaire espagnole di Manuel De Falla ai canti ucraini e russi ripresi da Franz Liszt, dalla Rapsodia napoletana di Mario Castelnuovo-Tedesco ai tanghi di Piazzolla, un itinerario affascinante che prevede sette tappe in compagnia di grandi interpreti, solisti ed ensemble: dal 28 marzo al 7 novembre 2022 alla Casa della Musica in via San Francesco 1, sempre di lunedì alle 20.30.

Inaugurazione il 28 marzo con la pianista ucraina Anna Kravtchenko. Lanciata alla ribalta internazionale dopo aver vinto a soli 16 anni il primo premio all’unanimità al prestigioso Concorso internazionale “Ferruccio Busoni”, ha suonato per le maggiori istituzioni musicali europee, come la Philharmonie di Berlino e il Musikverein di Vienna. A Parma eseguirà il Carnaval op. 9 di Robert Schumann, la Rapsodia ungherese n. 12 di Franz Liszt e Le Stagioni op. 37bis di Caikovskij.

Il pianista Gesualdo Coggi sarà protagonista del secondo appuntamento, l’11 aprile, con un programma che spazia da Canço i dansa di Federico Mompou e Iberia di Isaac Albeniz a Piedigrotta 1924 di Mario Castelnuovo-Tedesco, passando per la Rhapsodie espagnole e Venezia e Napoli di Franz Liszt. L’interprete frusinate ha suonato come solista con compagini quali l’Orchestra Haydn di Bolzano e La Toscanini ed è docente di Pianoforte principale al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.

Il 26 aprile divideranno il palco il violoncellista cremonese Giovanni Gnocchi – docente al Mozarteum di Salisburgo, solista di casa sui palcoscenici più prestigiosi – e il chitarrista parmigiano Giampaolo Bandini, concertista dall’intensa carriera internazionale. Insieme eseguiranno trascrizioni per violoncello e orchestra di Couplets de Folie d’Espagne di Marin Marais, Romanza di Granados, Suite populaire espagnole di Manuel De Falla, Adiós Nonino, Cafè 1930 e Le Grand Tango di Astor Piazzolla.

Il quarto appuntamento sarà il 9 maggio. Di scena il Trio Ceccanti Fossi, sodalizio d’eccellenza della musica da camera italiana, formato dai fratelli Duccio e Vittorio Ceccanti, rispettivamente violino e violoncello, insieme con il pianista fiorentino Matteo Fossi. In programma la Sonata per pianoforte con accompagnamento di violino e violoncello n. 39 op. 73 n. 2 “Gypsy” di Franz Joseph Haydn, il Trio per archi e pianoforte n. 2 op. 87 di Johannes Brahms e il Trio per archi e pianoforte n. 4 op. 90 “Dumky” di Antonín Dvorák.

La rassegna riprenderà in autunno, il 3 ottobre, con un concerto che accosta le Sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven (n. 8, op. 30 n. 3) e Sergej Prokofiev (op. 49 bis) alla Suite italienne n. 2 di Igor Stravinskij. Al pianoforte il lucchese Simone Soldati, solista e camerista tra i più apprezzati. Al violino Marco Rizzi, regolarmente ospite di sale quali il Teatro alla Scala di Milano, la Salle Gaveau di Parigi, il Lincoln Center di New York.

Si intitola “In tempo di danza” l’appuntamento del 17 ottobre con due solisti di prima grandezza che formano anche un affiatato duo: il pianista pisano Maurizio Baglini e la violoncellista milanese Silvia Chiesa. Il programma prende il via con Ferruccio Busoni – Serenata per violoncello e pianoforte, Kultaselle. 10 Variazioni su un canto popolare finnico e Kleine Suite – e prosegue con Notturno e Tarantella di Alfredo Casella e due brani di Mario Castelnuovo-Tedesco: Notturno sull’acqua e la Toccata op. 83.

Quanto mai vario e articolato il concerto conclusivo del 7 novembre con il pianista varesino Roberto Plano, vincitore del Cleveland International Piano Competition e premiato ai concorsi Van Cliburn, Honens e Geza Anda. In programma: Abshied, Glanes de Woronince, Complainte di Franz Liszt, Dumka di Sergej Prokofiev, Sonata reminiscenza di Nicolai Metner, Nocturne op. 19 n. 4 di Caikovskij; Sonata-Fantasia n. 2 op. 19 di Skrjabin, Intermezzo n. 1 di Manuel María Ponce, Mazurca melancólica di Ricardo Castro Herrera, El Salon México di Aaron Copland, Rhapsody in Blue di George Gerswhin.

INFO: https://www.societaconcertiparma.com/2018/11/24/i-concerti-della-casa-della-musica/

Abbonamenti 7 concerti

INTERO………………………………………………120€

RIDOTTO under 30 – over 60………………90€

RIDOTTO soci*……………………………………80€

RIDOTTO STUDENTI…………………………..40€

Biglietti singoli concerti

INTERO……………………………………………… € 20

RIDOTTO under 30 – over 60…………….. € 15

RIDOTTO soci*…………………………………….€ 13

RIDOTTISSIMO Studenti**……………………€ 7

Gli abbonamenti de I Concerti della Casa della Musica sono in vendita sul sito www.liveticket.it/societaconcertiparma o con prenotazione via WhatApp al numero 345.0266567.

I biglietti rimanenti per i singoli spettacoli saranno in vendita nella location dell’evento un’ora prima dello spettacolo.

Si consiglia al gentile pubblico al fine della sostenibilità di acquistare il biglietto online.

Fondata nel 1894, la Società dei Concerti di Parma è tra le più antiche in Italia e ha portato nella città ducale leggende della musica come Horowitz, Rubinstein, Benedetti Michelangeli, Segovia e molti altri ancora. In oltre 125 anni di storia ha continuato a proporre al pubblico di Parma, noto per la sua competenza musicale, spettacoli di elevata qualità: ha ideato la Stagione concertistica del Teatro Regio di Parma, il Concerto di Capodanno dei Filarmonici di Busseto, i Concerti della Casa della Musica, il Paganini Guitar Festival, la rassegna estiva Un pizzico di luna e gli spettacoli per famiglie di Families’s Corner. A queste iniziative si aggiungono i progetti speciali e le commissioni da parte di Istituzioni e Fondazioni, fra cui gli spettacoli commissionati dal Teatro Regio nell’ambito del Festival Verdi. Ha inoltre prodotto e pubblicato due cd: Intimate Paganini di Giampaolo Bandini (Decca) e Verdiana Live recording de I Filarmonici di Busseto. Nel drammatico periodo di fermo dovuto alla pandemia, ha realizzato progetti speciali online come il video dedicato agli operatori sanitari Va’ pensiero per le strade del mondo, il contest per giovani musicisti Open Call For Chamber Music, le versioni in streaming di Paganini Guitar Festival, Christmas Corner e Concerto di Capodanno. Collabora con le principali istituzioni cittadine, tra le quali il Conservatorio “Boito”, il Liceo Musicale “Bertolucci”, l’Università di Parma, l’Azienda Ospedaliera, il Complesso Monumentale della Pilotta e il progetto Parma Città Universitaria. Dal 2020 fa parte dei prestigiosi circuiti AMUR, Associazioni Musicali in Rete, e AIAM, Associazione Italiana Attività Musicali.

La Stagione 2022 della Società dei Concerti di Parma e il Paganini Guitar Festival sono sostenuti da: Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Parma, Casa della Musica, Sinapsi Group, Fondazione Cariparma, Chiesi Farmaceutici, Fondazione Monteparma, Oceania Capital, Ct Transport s.r.l., D’Addario & Co, Amici di Paganini di Genova.

Istituzioni e Festival Partner: Teatro Regio di Parma, Festival Verdi, Verdi Off, Musica Con Vista, Paganini Genova Festival, Università di Parma, Conservatorio Arrigo Boito di Parma, Liceo Musicale Attilio Bertolucci. In rete con Comitato Amur e Aiam.

Sostieni la Società dei Concerti di Parma con l’artbonus, vai su www.societaconcertiparma.com