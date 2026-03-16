Sios Novavetro – Sab Group Rubicone 2-3

SAN MAURO PASCOLI (FC) – Torna al successo la Sab Group Rubicone, che espugna 3-2 il campo della Sios Novavetro al termine di una lunga battaglia chiusa al tie-break. I gialloblù si impongono a San Severino Marche dopo essere stati sotto di due set, dimostrando grande carattere e ribaltando una situazione che sembrava ormai compromessa. La squadra di coach Mascetti, reduce da due sconfitte consecutive, parte contratta ma riesce a reagire nel momento decisivo. Fondamentale la prestazione di Rossatti, protagonista negli ultimi tre set con percentuali altissime (80% in attacco e 67% in ricezione). Una vittoria pesante sia dal punto di vista morale che per la classifica: complice anche la sconfitta di Osimo a Bologna, i sammauresi salgono ora a un solo punto dalla vetta.

Rubicone parte con Gherardi in regia, Mazzotti opposto, Malual e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in posto 4 e Ferraro libero. L’avvio è equilibrato e i gialloblù restano in scia grazie ai punti di Mazzotti, Rossatti e Bellomo (12-12). Con il passare dei minuti però gli ospiti perdono precisione e i marchigiani allungano sul 20-16. I padroni di casa gestiscono il vantaggio e chiudono il set 25-21. Nel secondo parziale i sammauresi iniziano bene, trascinati da un super Bellomo (9-11). I marchigiani però restano agganciati e impattano sul 15-15. Rubicone fatica a trovare continuità e scivola sotto 22-19. Nel finale Bellomo e Morrone provano a riaprire il set fino al 23-22, ma i padroni di casa sono più lucidi e chiudono anche il secondo parziale 25-22.

Con le spalle al muro, i ragazzi di Mascetti reagiscono e partono forte. Nori e Mazzotti alzano il livello a muro e Rubicone scappa sul 6-12. La Sios Novavetro tenta il rientro fino al 17-19, ma Rossatti sale in cattedra mettendo a terra palloni decisivi. Gherardi gestisce bene la regia e i gialloblù accorciano le distanze vincendo il set 21-25. Il quarto parziale è senza storia. La ricezione funziona alla perfezione e Gherardi può distribuire con continuità, trovando spesso Rossatti, imprendibile sia da posto quattro che in pipe. Bellomo e Mazzotti completano il lavoro e Rubicone domina il set chiudendo 12-25.

Nel tie-break Rubicone parte forte con Bellomo e Rossatti (2-6). I marchigiani reagiscono e si arriva al cambio campo sul 7-8. Nel momento più delicato Rossatti continua a essere decisivo mentre Mazzotti firma un muro pesante. I gialloblù mantengono il vantaggio e chiudono il match sull’11-15 con il punto finale di Bellomo.

Una partita intensa e ricca di tensione che alla fine premia la determinazione dei sammauresi. Da questa vittoria la squadra può ripartire per la fase decisiva del campionato, con il primo posto ora distante un solo punto. Prossimo appuntamento sabato 21 marzo alle 17:30 a San Mauro Pascoli contro Consar Ravenna.