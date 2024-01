Serie B: PromoPharma a Potenza Picena

Serie D femminile: la Titan Services ospita la Figurella Rimini

SAN MARINO – Serie B masch. La PromoPharma di coach Marco Ricci ha chiuso l’anno a quota 11 punti, mettendosi in testa al gruppone delle squadre che si giocheranno la salvezza. La partita di sabato prossimo, che segna la ripresa del campionato, la vede in trasferta contro il Potenza Picena che la segue in classifica a un solo punto. “Veniamo da un buon momento – conferma lo stesso Ricci – ma, se prima dovevamo lottare contro una sequela d’infortuni che ci ha senz’altro penalizzato, adesso dobbiamo essere bravi ad alzare il livello del nostro gioco dal punto di vista tecnico e tattico per continuare a essere competitivi. Anche Potenza Picena viene da una vittoria. Ultimamente il loro staff tecnico ha inserito in squadra un nuovo schiacciatore – ricevitore spostandone un altro nella posizione di libero. In questo modo sono riusciti a migliorare le loro fasi di attacco e difesa. Sono un team in crescita, con giocatori esperti e giovani. Sbagliano poco in attacco, difendono tanto e sono molto agonisti: una tipica squadra marchigiana che non molla di una virgola. Noi dovremo essere pazienti ad aspettare il momento giusto per chiudere il punto. Sarà un match probante per vedere se siamo davvero sulla strada giusta”.

Per la prima volta in stagione tutti i giocatori sono a disposizione del tecnico. Arbitrano Andrea Almanza (1° arbitro) e Pasquale Restaino (2°).

Classifica. Sabini Castelferretti 26, Begin Volley Collemarino 25, La Nef Osimo 25, 4 Torri Ferrara 21, Loreto 20, Paoloni Macerata 17, PromoPharma 11, Potenza Picena 10, Pietro Pezzi Ravenna 10, Novavetro San Severino Marche 9, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 9, Lube Civitanova 7, Querzoli Forlì 5.

Prossimo turno. Potenza Picena – PromoPharma. Sabato 13 gennaio, ore 18.30, a Potenza Picena.

Serie D femm. Chiuso l’anno con un ottimo quinto posto in classifica con 15 punti, le ragazze della Titan Services ripartono affrontando sul parquet amico di Serravalle la Figurella Rimini, terza forza del campionato a quota 25. “La prima parte della stagione è andata più che bene, – sottolinea Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Abbiamo lavorato sodo in allenamento e i risultati sono arrivati. La Figurella è una squadra rodata, affiatata da tempo, che gioca bene in tutti i reparti. Sappiamo che sono più forti ma cercheremo di dare tutto, cercando di fare la nostra pallavolo. Sarebbe bello chiudere il girone d’andata raccogliendo ancora qualcosa”.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 30, Fulgur Bagnacavallo 26, Figurella Rimini 25, Ke Car Volley Rimini 19, Titan Services 15, Mosaico Ravenna 13, Alfonsine 12, Idea Volley Santarcangelo 11, Longiano 10, Unica Volley Riccione 9, Junior Coriano 8, Sport Village Forlì 2.

Prossimo turno: Titan Services – Figurella Rimini. Sabato 13 gennaio, ore 19, a Serravalle.

Nella foto: MarcoRicci e Stefano Sarti.