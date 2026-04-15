Serie B: La Gemini Med ospita Castelferretti

Serie D femm./ Titan Services a Lido Adriano. Match decisivo per la salvezza

SAN MARINO – Serie B. La sconfitta interna di sabato scorso contro Osimo è stata… dolce, perché ha messo in mostra una Gemini Med in grado di tornare a ottimi livelli di gioco. Ma questa settimana capitan Rondelli e compagni sono chiamati a confermarsi contro un avversario “tignoso” per tradizione: Castelferretti. All’andata i marchigiani s’imposero al tie-break. “Sarà una battaglia. Loro sono una bella squadra e combattono fino all’ultimo pallone e quindi dovremo sempre tenere alta la concentrazione, proprio come abbiamo fatto contro Osimo”. – È il parere di Michele Orazi, centrale della compagine sammarinese.

Michele, quali sono i giocatori da tenere d’occhio? “Giuliani è un palleggiatore esperto della categoria, per me uno dei più forti del girone, gioca rapido e ha diversi terminali offensivi. Fra questi gli schiacciatori Licitra e Schiaratura forse sono i più importanti, ma Castelferretti gioca molto anche al centro“.

Tu sei estremamente concentrato e silenzioso nel prepartita ma quando ti siedi in panchina per il “giro dietro” ti trasformi in una sorta di ultras… “È vero. Vivo la partita con tanto trasporto emotivo. Sento molto “la squadra” e quando facciamo bene cerco sempre di far sentire la mia presenza, anche per un aiuto mentale e fisico ai compagni che sono sul parquet. Nel prepartita penso molto a quel che c’è da fare e cerco la concentrazione“.

Il match fra San Marino e Castelferretti sarà arbitrato da Francesco Sacrini (1°) e Marzio Camiscia (2°).

Classifica. Sab Group Rubicone 54, La Nef Re Salmone Osimo 52, Novavolley Loreto 49, Querzoli Forlì 46, Gemini Med San Marino 44, Cavallino 4 Torri Ferrara 42, Sabini Castelferretti 37, Paoloni Macerata 31, Okkaido Bologna 29, Sios Novavetro San Severino Marche 29, M&G Grottazzolina 21, Don Celso Volley Fermo 11, Montorio Teramo 11, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – Sabini Castelferretti. Sabato 18 aprile alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Trasferta importante quella di venerdì prossimo (si gioca in anticipo) per la Titan Services che, a Lido Adriano contro la Benelli Academy, ha la possibilità di lasciare l’impronta decisiva sul proprio campionato. Infatti, siamo alla penultima giornata e i giochi sono ancora tutti da fare, sia per la retrocessione che per i play-off. La Titan Services ha sei squadre davanti a sé e cinque alle spalle, dunque è a metà classifica. Nonostante ciò, può ancora rischiare di retrocedere quanto di centrare la post season. “Non ricordo un campionato con una classifica così corta a sole due giornate dalla fine. Ho sostenuto fin dall’inizio che sarebbe stato equilibrato ma così tanto e fino all’ultimo, è sorprendente – afferma Stefano Sarti, allenatore del team sammarinese. – A Ravenna dobbiamo cercare il miglior risultato possibile. Quando giocammo a San Marino, l’Academy andò sul 2 a 0 sorprendendoci con il suo gioco veloce. Poi noi prendemmo le giuste contromisure e portammo a casa la vittoria al tie-break. Le ravennati sono un gruppo giovane, ben preparato, che non va lasciato giocare, altrimenti sono dolori. In pratica, dovremo fornire la stessa convincente prestazione di sabato scorso contro Cesena. È la partita decisiva: se vinceremo saremo salve e potremo poi giocare l’ultima in casa in tutta tranquillità“.

Classifica. Vtr Rimini 51, Vbr Liverani Lugo 47, Mattei Ravenna 34, Idea Volley Bellaria 30, Unica Volley Rimini 29, Alfonsine 29, Titan Services San Marino 26, Figurella Rimini 24, Bcc Romagnolo Cesena 24, Volley Academy Benelli 23, Acerboli Santarcangelo 22, Caf Acli Stella Rimini 21.

Prossimo turno. Volley Academy Benelli – Titan Services San Marino. Venerdì 17 aprile alle 20.30 a Ravenna.