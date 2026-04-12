Serie B: La Gemini Med cede ad Osimo ma solo al tie-break

Serie D femm.: La Titan Services torna finalmente alla vittoria: 3 a 0 al Cesena

SAN MARINO – Serie B. Gemini Med San Marino – La Nef Re Salmone Osimo 2 a 3 (24/26 26/24 27/29 31/29 11/15). Arbitri: Massimiliano Magrone (1°) e Alessio Bragato (2°). La Gemini Med esce sconfitta dal turno casalingo con Osimo ma sabato 11, al Pala Casadei, fornisce una delle sue migliori prestazioni di gioco contro una delle due massime candidate ai play-off. E lo fa regalando agli avversari una “bocca da fuoco” come Samuel Frascio, che siede in panchina solo per onor di firma. “Nel pre-partita ho detto ai ragazzi che non dobbiamo nasconderci dietro le assenze. Tutti loro hanno grandi meriti se occupiamo la posizione che occupiamo – ha commentato a fine match coach Roberto Pascucci. – Segnali di un ritorno a “bel gioco” li avevamo avuti già nello scorso week-end a Loreto, pur perdendo 3 a 0. Oggi, contro Osimo, questi segnali si sono rafforzati: il punteggio stretto, le tre ore e passa di gioco sempre tenendo testa a una grande squadra, il punto guadagnato… tutto ci conferma che possiamo sempre e comunque tenere alto il nostro livello. Una nota di merito la vorrei spendere per Borghesi che, chiamato ad entrare in campo senza preavviso e dopo aver giocato cinque set in serie D venerdì 10, ha giocato una buonissima partita“.

Cronaca. Ancora senza Samuel Frascio, uno dei “cannonieri” della squadra che siede in panchina solo per onor di firma, la Gemini Med schiera sul parquet Oforah opposto al palleggiatore Rondelli; Benvenuti e Seveglievich schiacciaotri/ricevitori, Orazi e Facchi al centro con Rizzi libero. L’inizio della partita è molto brillante da parte di ambedue le squadre, il ritmo è buono e alcune giocate sono spettacolari. La Gemini Med tocca a muro, difende bene ed è efficace anche in attacco. Osimo non è da meno. L’equilibrio si spezza per la prima volta sul 14 pari con i padroni di casa che infilano un break di 3 a 0 (17/14) costringendo i marchigiani al primo time-out. Sul 21/19, con gli ospiti in rimonta, è San Marino a chiedere tempo. Sul 24/23 i titani hanno l’occasione di chiudere il set ma Osimo risponde con tre attacchi vincenti e porta a casa il primo parziale (24/26). La seconda ripresa di gioco ricalca l’andamento della prima frazione: squadre vicine nel punteggio e difese grintose (il libero Rizzi e Benvenuti “tirano su tutto” come si dice in gergo) contro attacchi importanti. Sul 18/20 è Osimo a mettere la testa avanti ma il San Marino recupera e si arriva sul 22/23. Un mani-fuori regala il 22/24 agli ospiti. Orazi risponde con un muro sontuoso al centro (23/24) mentre un errore avversario riporta tutto in parità (24/24). Sono poi altri due errori degli ospiti a regalare il 26/24. All’inizio del terzo set i titani scappano in avanti (7/3) soprattutto grazie al gran lavoro del muro. I marchigiani tentano di rientrare e ci riescono sul 18 pari ma un errore in battuta e un ace di Rondelli li ricacciano a meno due (20/18). Contro break (20/20), punteggio in bilico e, ancora una volta si va ai vantaggi che sorridono a Osimo (27/29). Il quarto parziale inizia nel consueto segno dell’equilibrio (7/7) che rimane sostanzialmente tale fino al “solito” 24 pari. Quarto finale di set ai vantaggi che sorridono a Rondelli e compagni (31/29). Al tie-break si cambia sul 6/8. E’ uno svantaggio che la Gemini Med non riesce più a recuperare. Finisce 11/15. Resta la consapevolezza di aver giocato una grande partita.

Tabellino Gemini Med. Saveglievich 4, Rondelli 5, Facchi 19, Benvenuti 8, Oforah 30, Orazi 10, Rizzi (L1), Borghesi 8, Ceccolini 1, Bernardi 1. N.E. Cicconi, Giri (L2), Conti, Frascio. Ace 5. Battute sbagliate 16. Muri punto 16. All. Roberto Pascucci.

Tabellino Osimo. Pizzichini 6,Cremascoli 2, Girolometti 10, Gori (L), Magnanelli 7, Carcagni 5, Ferrini 25, Stella 27, Albanesi 1, Carotti 8. N.E Schiaroni, Colaluca. Ace 5. Battute sbagliate 17. Muri punto 13. All. Giacomo Giganti.

Classifica. Sab Group Rubicone 54, La Nef Re Salmone Osimo 52, Novavolley Loreto 49, Querzoli Forlì 46, Gemini Med San Marino 44, Cavallino 4 Torri Ferrara 42, Sabini Castelferretti 37, Paoloni Macerata 31, Okkaido Bologna 29, Sios Novavetro San Severino Marche 29, M&G Grottazzolina 21, Don Celso Volley Fermo 11, Montorio Teramo 11, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – Sabini Castelferretti. Sabato 18 aprile alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services – Bcc Romagnolo Cesena 3 a 0 (25/15 25/18 29/27). La Titan Services finalmente rompe il maleficio ed esce da un tunnel lungo ben sette sconfitte, battendo in maniera convincente il Bcc Romagnolo Cesena sabato scorso nella palestra di Falciano Nuova. “È stata una partita ben giocata – racconta a fine match coach Stefano Sarti. – Siamo entrate in campo decise, compatte in tutti i reparti, dominando il primo set. Nel secondo, Cesena è cresciuta grazie al suo gioco veloce ma siamo riuscite ad arginarlo e a fare nostro il parziale. Nella terza ripresa di gioco siamo partite male accumulando fino a dieci punti di distacco. Pian piano li abbiamo recuperati fino ad andare ai vantaggi e ad imporci. È stata una bella prova corale di tutte le ragazze. Sapevamo che non sarebbe stato facile mettere a terra la palla contro il Cesena ma le ragazze ci hanno sempre provato. Davvero tutte brave“.

Tabellino Titan Services. Tiezzi 2, Tura 21, Pedrelli 9, Ghinelli, Sarasini 19, Muccioli 6, Guerra, Menicucci 4, Gasperoni, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). N.E. Casadei, Bernardi, Lazzari. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 51, Vbr Liverani Lugo 47, Mattei Ravenna 34, Idea Volley Bellaria 30, Unica Volley Rimini 29, Alfonsine 29, Titan Services San Marino 26, Figurella Rimini 24, Bcc Romagnolo Cesena 24, Volley Academy Benelli 23, Acerboli Santarcangelo 22, Caf Acli Stella Rimini 21.

Prossimo turno. Volley Academy Benelli – Titan Services San Marino. Venerdì 17 aprile alle 20.30 a Ravenna.