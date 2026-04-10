“Corri per la Vita”: domenica 12 aprile a Meldola

Il ricavato sarà devoluto integralmente a uno studio dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS sui meccanismi di resistenza alle terapie del carcinoma mammario

MELDOLA (FC) – Sport, solidarietà e ricerca scientifica si incontreranno a Meldola. Domenica 12 aprile, con ritrovo dalle ore 8:30 e partenza alle ore 10:30, nel parcheggio antistante l’IRST, scatterà infatti “Corri per la vita”, un doppio percorso non competitivo – da sei o dodici chilometri, da completare di corsa o a passo libero – aperto a tutte e tutti, il cui ricavato sarà devoluto integralmente a uno studio sul tumore al seno.

L’evento nasce da un’idea di Carolina Rotondo e Gabriele Bravi, due giovani sportivi accomunati dall’esperienza della malattia oncologica in famiglia, che hanno scelto di trasformare quel vissuto in azione concreta. A sostenerli in questa splendida iniziativa, Comune di Meldola, Forlì Trail Asd e UISP Forlì-Cesena.

“Questa non è solo una corsa. È un abbraccio collettivo. Vivere da vicino la malattia oncologica cambia profondamente lo sguardo sulle cose e rende evidente quanto sia importante non restare indifferenti. Da questa consapevolezza nasce la corsa benefica: un modo concreto per trasformare un’esperienza personale in un gesto di partecipazione. Abbiamo scelto di sostenere IRST per contribuire alla ricerca e al lavoro quotidiano di chi è impegnato a sviluppare nuove possibilità di cura. Ogni passo sarà un segno di vicinanza a chi sta affrontando la malattia e alle loro famiglie” hanno spiegato spiegano Carolina Rotondo e Gabriele Bravi durante la conferenza di presentazione dell’evento.

Il ritrovo è fissato domenica 12 aprile alle ore 08:30 al parcheggio di Via Montanari, davanti all’IRST “Dino Amadori” IRCCS di Meldola, che sarà anche il punto d’arrivo. La partenza è alle 10:30, con due percorsi ad anello su asfalto – da 6 o 12 km; lungo il percorso ci saranno dei punti acqua – che regalano qualche tratto in leggera salita e un bel panorama sulla città. L’evento è aperto davvero a tutti – corridori, camminatori, bambini e amici a quattro zampe sono i benvenuti – e ognuno è libero di interpretarlo secondo il proprio passo, di corsa o di camminata. Le iscrizioni online sulla piattaforma endu (cercare “corri per la vita”) chiudono mercoledì 9 aprile. Chi preferisce iscriversi di persona può farlo sabato 11 aprile presso la sede di Forlì Trail (via Noferini 2, Forlì), dove sarà già possibile ritirare la maglietta tecnica dell’evento. Le iscrizioni in loco saranno accettate fino alle ore 09:30 di domenica 12 aprile. La quota è di 15 €. A seguire l’evento, musica dal vivo e sarà presente anche un food truck, tutto per rendere la mattinata un momento di festa e condivisione.

“Un grazie di cuore agli organizzatori di “Corri per la Vita”, agli sponsor e a tutti coloro che parteciperanno, per il sostegno fondamentale alle attività di IRST ed in particolare alla ricerca sui tumori al seno. Ogni partecipante a questa corsa benefica porterà speranza e concretezza alla ricerca su nuovi biomarcatori per il carcinoma mammario. Insieme sport, solidarietà e scienza illuminano il cammino verso cure più efficaci, per un futuro senza paure per le nostre pazienti” hanno dichiarato Linda Petrini (medico palliativista) e Michela Palleschi (medico oncologo dell’équipe di patologia seno).

In particolare i proventi saranno integralmente devoluto ad uno studio sul tumore al seno, ad oggi la neoplasia più frequente tra le donne nel mondo e in Italia. Le opzioni terapeutiche oggi disponibili hanno trasformato in senso positivo la prognosi per molte pazienti; tuttavia, in alcune pazienti, purtroppo, la malattia può ripresentarsi o formare metastasi, spesso per meccanismi di resistenza ai trattamenti non ancora del tutto compresi. Lo studio dell’IRST IRCCS vuole aiutare a svelare questi processi, analizzando il materiale genetico e le proteine coinvolte in questi possibili meccanismi di resistenza, e studia le alterazioni del DNA germinale alla ricerca di nuovi geni associati alla progressione della malattia o alla risposta ai trattamenti. I dati molecolari saranno integrati con le indagini radiologiche e di medicina nucleare, in un approccio traslazionale multidisciplinare.

“In quanto società fondata sui principi di sport e solidarietà, non potevamo che accogliere con entusiasmo la richiesta di collaborare a questa iniziativa. In molti, tra noi, hanno avuto un contatto diretto con IRST e sappiamo quanto sia una realtà di riferimento per tante persone, ben oltre il nostro territorio: contribuire a sostenerla è stato un elemento in più. Fare attività fisica, è ormai noto, significa benessere, significa qualità della vita. Ma perché il benessere non sia solo personale, la leva della solidarietà è la più efficace — ed è nel nostro DNA. Lo dimostrano anche gli eventi che realizzeremo prossimamente: Forlì Green City Trail e Tin Bota” ha aggiunto Elisabetta Guidi, Forlì Trail Asd.

A chiudere la conferenza, il Sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci: “Un plauso a Carolina e Gabriele, due ragazzi straordinari che ho avuto il piacere di incontrare qualche settimana fa, quando mi hanno presentato questa iniziativa. Come Comune – anche grazie all’impegno delle assessore Giada Severi e Giovanna Piolanti – abbiamo scelto di sostenerla con convinzione. “Corri per la vita” è un bellissimo titolo, che richiama solidarietà, attenzione alla salute e sostegno concreto alla ricerca. Tutto ciò che IRST rappresenta per il nostro territorio e per tante persone che vengono da lontano. Questa iniziativa dimostra quanto determinazione e spirito di squadra possano fare la differenza: valori che Carolina e Gabriele, da sportivi, incarnano pienamente.”

Data evento: domenica 12 aprile 2026

Luogo: Meldola (FC), parcheggio antistante IRST, via Montanari

Orari: Ritrovo ore 08:30, partenza ore 10:30

Percorsi: 6 km o 12 km

Iscrizione: 15 €, include maglietta tecnica dell’evento

Preiscrizioni: sul sito https://www.endu.net/it/events/corri-per-la-vita/ o di persona presso la sede di Forlì Trail (via Noferini nr. 2, Forlì) sabato pomeriggio 11 aprile 2026, dove sarà possibile anche ritirare la maglietta.