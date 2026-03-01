Serie B: Gemini Med battuta al tie-break dall’Okkaido Bologna

In serie D femminile, anche la Titan Services sconfitta in casa al quinto set

SAN MARINO – Serie B. Okkaido Bologna – Gemini Med San Marino 3 a 2 (28/26 23/25 27/29 25/21 17/15). Arbitri: Stefano Bosio (1°) e Riccardo Barabani (2°). Non è arrivata la settima vittoria consecutiva per la Gemini Med che sabato 28 è uscita sconfitta al tie-break dal parquet di Bologna. “Ci aspettavamo una partita difficile contro una squadra che gioca bene in casa e che già con Loreto la settimana scorsa aveva disputato un ottimo match – analizza alla fine dell’incontro l’allenatore Stefano Pascucci.-Bologna ci ha messo in difficoltà col servizio, limitandoci in attacco e sfruttando le nostre rotazioni più difficoltose. Siamo stati un po’ timidi ad inizio partita e loro hanno preso coraggio imponendoci il loro gioco: c’è molto merito dei nostri avversari in questa nostra sconfitta. C’è un po’ di rammarico per il quarto set, nel quale eravamo avanti 15/10 ma su questo punteggio abbiamo avuto un black out e abbiamo praticamente smesso di giocare. Insomma, non siamo stati bravi a chiudere quando era il momento“.

Tabellino Okkaido. Serenari 21, Falzone 2, Ronchi 29, Branco, Tito 8, Bernardis 17, Meer, Rivola, Bandieri 5. N.E. Gamberini, Ricci-Maccarini, Manuel. Ace 5. Battute sbagliate 16. Muri punto 12. All. Roberto De Marco.

Tabellino Gemini Med. Frascio 20, Rondelli 3, Bernardi 5, Facchi 11, Rizzi (L1), Benvenuti 6, Orazi, Oforah 32, Ceccolini, Tuccelli (L2), Seveglievich. N.E. Conti. Ace 6. Battute sbagliate 11. Muri punto 14. All. Roberto Pascucci.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 43, Sab Group Rubicone 42, Novavolley Loreto 38, Gemini Med San Marino 37, Querzoli Forlì 35, Cavallino 4 Torri Ferrara 30, Paoloni Macerata 27, Sabini Castelferretti 26, Okkaido Bologna 23, Sios Novavetro San Severino Marche 19, M&G Grottazzolina 18, Montorio Teramo 7, Don Celso Volley Fermo 6, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – Paoloni Macerata. Sabato 7 marzo alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services San Marino – Figurella Rimini 2 a 3 (20/25 24/26 25/23 25/22 11/15). Sabato scorso, sconfitta al tie-break per la Titan Services San Marino sul parquet amico del Pala Casadei contro la Figurella Rimini. Dopo la battuta d’arresto subita in casa della capoclassifica Vtr, arriva un altro passo falso che, dopo alcune settimane, toglie le sammarinesi dalla zona play-off. “È stata una partita tirata contro una squadra che gioca con grande grinta in difesa e che noi abbiamo aiutato con i nostri tanti errori, soprattutto nei primi due set – è l’analisi post- partita di coach Stefano Sarti. – Dal terzo parziale in poi abbiamo rivoluzionato un po’ in nostro assetto: avevamo poco amalgama nel sistema di gioco anche per le assenze di Pedrelli e Muccioli. Ne abbiamo sentito la mancanza non solo in partita ma anche negli allenamenti settimanali durante i quali non abbiamo mai trovato il ritmo giusto. Sono un po’ deluso dalla prestazione: questa partita la dovevamo vincere. Pazienza, vorrà dire che torneremo a lavorare a testa bassa fin da subito“.

Tabellino Titan Services. Tiezzi 5, Tura 9, Ghinelli 20, Sarasini 16, Guerra 4, Menicucci 4, Bernardi 8, Lazzari, Pasolini (L1), Petre-Paoloni (L2). N.E. Cesarini, Cappella, Traversi, Gasperoni. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 38, Vbr Liverani Lugo 32, Mattei Ravenna 26, Unica Volley Rimini 25, Titan Services San Marino 23, Idea Volley Bellaria 21, Bcc Romagnolo Cesena 20, Alfonsine 20, Figurella Rimini 17, Volley Academy Benelli 16, Caf Acli Stella Rimini 16, Acerboli Santarcangelo 16.

Prossimo turno. Vbr Liverani Lugo – Titan Services San Marino. Sabato 7 marzo alle 17.30 a Lugo.