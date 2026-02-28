Sanità. Tredici ospedali dell’Emilia-Romagna nella classifica delle migliori strutture italiane stilata da Newsweek/Statista

BOLOGNA – Tredici ospedali dell’Emilia-Romagna nella classifica ‘Newsweek Best Hospitals 2026’, che ogni anno stila l’elenco delle migliori strutture al mondo e di ogni singolo Paese.

Ben 4 strutture si piazzano tra le prime 20 in Italia: il Sant’Orsola-Malpighi di Bologna al quinto posto (76esimo assoluto in tutto il mondo e secondo ospedale pubblico in Italia), il Policlinico di Modena all’11esimo, l’Ospedale di Parma al 15esimo e l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia al 17esimo.

Dell’elenco fanno parte anche gli ospedali Maggiore di Bologna, Sant’Anna di Ferrara, Baggiovara a Modena, Morgagni-Pierantoni di Forlì, Infermi di Rimini, Bufalini di Cesena, Bellaria di Bologna e Santa Maria delle Croci a Ravenna. Inoltre, l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna viene riconosciuto al vertice nel Paese tra le strutture specialistiche per quanto riguarda l’Ortopedia.

“Si tratta di un altro autorevole riconoscimento per il nostro sistema sanitario pubblico, che nonostante le difficoltà legate al cronico sottofinanziamento, conferma livelli di eccellenza internazionali- sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-. Un risultato centrato grazie al lavoro quotidiano e alla professionalità delle migliaia di medici, infermieri e operatori che vi lavorano. Un risultato- aggiunge Fabi– che ci sprona a proseguire sulla strada dell’innovazione per realizzare un’offerta sempre più territoriale e a misura di cittadino, puntando su politiche di prevenzione e promozione di sani e corretti stili di vita”.