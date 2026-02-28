Serie A2 Pallanuoto Femminile: Sport Center Parma al via il girone di ritorno

PARMA – Riparte il girone di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di pallanuoto e la Sport Center Parma si presenta alla seconda parte della stagione occupando il 3° posto in classifica nel Girone Nord con 15 punti, alle spalle di Sori Pool Beach (21) e Como Nuoto Recoaro (18).
Il primo impegno del girone di ritorno è in programma Domenica 1 Marzo, alle ore 15, con la Sport Center Parma impegnata in trasferta contro l’Isocell Orobica presso la Piscina Comunale di Romano di Lombardia (BG). La formazione lombarda segue le parmigiane in graduatoria, occupando il 4° posto con 9 punti.
La squadra allenata da Natalia Kutuzova, Bronzo olimpico ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, ha chiuso il girone di andata con un bilancio di 5 vittorie e 2 sconfitte. Dal punto di vista statistico, la Sport Center Parma presenta il miglior attacco del Girone Nord, a fronte di una fase difensiva che, al termine dell’andata, risulta la terzultima del raggruppamento.
Il girone di ritorno si apre dunque con una sfida importante per misurare le ambizioni delle parmigiane, chiamate a confermare un finale di stagione da protagoniste.