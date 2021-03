‘Scuola e apprendimento nell’epoca della conoscenza’: ne parlano Giovanni Fioravanti e Daniela Cappagli

Martedì 30 marzo 2021 alle 17 conferenza in diretta video sul canale youtube dell’Ariostea

FERRARA – Propone riflessioni e stimoli per pensare a nuove modalità di fare scuola oggi il libro di Giovanni Fioravanti, dal titolo ‘Scuola e apprendimento nell’epoca della conoscenza’, che sarà al centro della conferenza in programma martedì 30 marzo 2021 alle 17 in diretta video sul canale youtube della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara (link per accedere https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dDZNWIY%264%3dT%261%3dQRXEQ%267%3dVIS%26C%3dA7J8L_5qks_F1_0tfp_J9_5qks_E6EP0.O7N7Kt8.pE5_Kdsh_Us3z41DwE_5qks_E6mfD_1zCQgjmFmyjGUhQ6Y4n1sRet%264%3d5N6LuU.15B%26B6%3dQKVIZ).

Nel corso dell’incontro, dialogherà con l’autore Daniela Cappagli. L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri ‘I colori della conoscenza’, a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Una ricerca dei nuovi orizzonti dell’apprendimento, dell’insegnamento, del vivere i luoghi che abitiamo. Scuola e istituzioni culturali quali rapporti, quali opportunità per una mappa dei saperi e degli apprendimenti nell’epoca della società della conoscenza? Aule che si aprono alla città, città che si fanno aula. La scuola sperimenta nel mondo vie nuove. Quali le direzioni? Per quale futuro? Come è possibile ridisegnare l’istruzione in modo diffuso nell’epoca del capitale umano e dell’apprendimento dalla nascita alla morte? Un contributo per politici e amministratori a ripensare le politiche dell’istruzione, per i docenti a riconsiderare la loro professione. Un forte stimolo a ripensare l’apprendimento e i suoi paesaggi, come si può diventare cittadini del sapere, come le scuole debbano costituire il cuore pulsante delle città che apprendono e delle reti territoriali del sapere.



