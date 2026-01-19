Scomparsa di Piergiorgio Corbetta, il cordoglio del sindaco Matteo Lepore

“Ha dato un contributo prezioso per il Paese e per la nostra città”

BOLOGNA – “Bologna perde un riferimento per tutti quelli che amano e studiano la politica.

Piergiorgio Corbetta, ex direttore dell’Istituto Cattaneo e docente di sociologia dell’Alma Mater, attraverso i suoi studi e le sue ricerche ha donato sapere a moltissimi studenti e a tutti coloro che seguono con passione la politica, le istituzioni e i meccanismi elettorali. Un contributo prezioso per il Paese e per la nostra città che saprà ricordarlo.

Alla sua famiglia, ai colleghi e agli amici il cordoglio dell’Amministrazione comunale.”