Scienziate fra ieri e oggi, 14 dicembre 2018, ore 17, Biblioteca Guanda

PARMA – E’ in programma venerdì 14 dicembre, alle 17, alla Biblioteca Guanda l’incontro dal titolo: “Scienza fra ieri e oggi”, realizzato dall’Assessorato alla Partecipazione e Diritti dei cittadini del Comune di Parma e inserito nel calendario delle iniziative del Festival della cultura tecnica, organizzato a Parma dal 18 ottobre al 17 dicembre.

Margherita Fronte presenta Culle di vetro, storia della fecondazione artificiale (i libri di enciclopediadelledonne.it), Rossana Di Fazio e Margherita Marcheselli, curatrici dell’enciclopedia delle donne.it narreranno di scienziate di oggi e di ieri. All’incontro sarà presente Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e Diritti dei cittadini con delega alle pari opportunità.

Un racconto che si snoda come in una staffetta o una macchina del tempo: da Ipazia a Ilaria Capua, da Rosalind Franklyn a Marie Curie. Quello fra le donne e la scienza è un connubio molto promettente che stenta ancora a diventare sapere comune. Enciclopediadelledonne.it ospita scienziate di ogni tempo, di ogni Paese.

L’evento è inserito nel cartellone del Festival della cultura tecnica di Parma e dà diritto a crediti formativi per gli insegnanti.

Il Festival della Cultura tecnica nasce nel 2014 a Bologna nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento culturale, sociale ed economico. Alla rassegna 2018, la quinta per il territorio metropolitano bolognese, si affiancano 8 nuove edizioni del Festival, in programma su tutto il territorio regionale. Il progetto di diffusione è promosso da Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e ASTER in collaborazione con le province di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e con numerosi altri partner territoriali.

Il Festival propone seminari, dimostrazioni, laboratori ed eventi, rivolti a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni.