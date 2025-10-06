Scadono l’8 ottobre le iscrizioni alla ‘Go to Barcolana da Ravenna’ Trofeo Gruppo Hera

RAVENNA – Viste le previsioni meteo favorevoli per una navigazione veloce da Ravenna a Trieste, ricordiamo agli appassionati di vela che scadono mercoledì 8 ottobre, le iscrizioni alla quinta edizione della ‘Go to Barcolana da Ravenna’, che partirà giovedì 9 ottobre alle 14.00 da Marina di Ravenna in direzione Golfo di Trieste e al cui vincitore sarà assegnato il Trofeo Gruppo Hera.

Si tratta di una delle regate di avvicinamento alla 57^ edizione della Barcolana, la regata velica più grande del mondo, appena iniziata che terrà i velisti impegnati fino al 12 ottobre prossimo, ed è organizzata dal Circolo Velico Ravennate (CVR) in collaborazione con la Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG), grazie alla partnership con il Gruppo Hera.

Iscrizioni ancora aperte fino al 8 ottobre

I team delle imbarcazioni provenienti dalla costa adriatica centrale e meridionale finora rimasti in stand by per via del meteo, possono ancora iscriversi all’avvincente regata collaterale, che darà loro modo di trasformare la risalita dell’Adriatico da Marina di Ravenna fino al Golfo di Trieste in una prova di altura, regata collaterale lunga 95 miglia marine (circa 176 km). Per iscriversi basta collegarsi al sito di Barcolana nella pagina dedicata alla regata (https://www.barcolana.it/it/in-mare/go-to-barcolana-da-ravenna-trofeo-hera).

Chi può partecipare alla ‘Go to Barcolana da Ravenna’

Alle iscrizioni alla prova d’altura, che partirà giovedì 9 ottobre pomeriggio per arrivare a Trieste nella giornata di venerdì, potranno partecipare tutte le barche con lunghezza maggiore di 8,46 m che fanno classifica alla Barcolana, che saranno divise nelle stesse classi: per questo gli armatori riceveranno un unico numero di mascone che li accompagnerà sia in questa regata di avvicinamento, sia durante l’evento di Trieste di domenica 8 ottobre.

Il Trofeo Gruppo Hera

Per la quinta edizione della regata di avvicinamento “Go to Barcolana da Ravenna” c’è in palio il Trofeo Gruppo Hera, che verrà assegnato al primo della classifica stilata applicando i compensi ORC e passerà di mano in mano ai vincitori di ogni edizione con la formula ‘Challenge perpetuo’. L’anno scorso è stato vinto dal team Mr Hyde di Marco Rusticali e Riccardo Rossi del Circolo Nautico del Savio e a consegnarlo all’equipaggio che si aggiudicherà il podio anche quest’anno sarà il Presidente della SVBG Mitja Gialuz.

Il trofeo è stato realizzato con la tecnica tipica ravennate del micromosaico dalla studentessa Yuyu Zhao, vincitrice del concorso interno indetto dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, con cui Hera collabora da anni nell’ambito del proprio progetto SCART che da oltre 26 anni promuove il recupero e il riuso in campo artistico.

Un sistema di compensi per far competere tutte le imbarcazioni ad armi pari

Per consentire a tutti i concorrenti di potersi aggiudicare il Trofeo Gruppo Hera la classifica over all valida per l’assegnazione del Trofeo verrà stilata adottando il sistema di tempo compensato ORC tra le barche in possesso di un certificato di stazza valido. Questo sistema, sviluppato e messo a punto in oltre 20 anni di sperimentazione, consente la comparazione tra imbarcazioni di diverse dimensioni e con caratteristiche eterogenee su uno stesso percorso.

Official hashtag: #GoToBarcolanaDaRavenna.

La ‘Go to Barcolana da Ravenna’ fa parte della ‘Sfida Adriatica’, il circuito di avvicinamento a Barcolana in quattro regate che unisce il Sud e il Nord del Mare Adriatico per poi arrivare a Trieste. Tanti i circoli coinvolti, a partire dal promotore dell’iniziativa, Assonautica Italiana: SVBG, circolo Velico la Scuffia, Marina di Pescara, Marina Dorica, Lega navale Manfredonia, CVR e le Assonautiche di Pescara/Chieti, Ancona, Ravenna e Trieste.