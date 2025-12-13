Savignano: il 13 e 14 dicembre, la Fiera di Santa Lucia illumina Il dolce Natale

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) – LA FIERA DI SANTA LUCIA ILLUMINA IL DOLCE NATALE

SABATO 13 E DOMENICA 14 DICEMBRE

Centro storico

Il Dolce Natale di Savignano sul Rubicone apre le porte alla Fiera di Santa Lucia. Sabato 13 e domenica 14 dicembre la tradizionale sagra del torrone porterà nel centro storico appuntamenti di intrattenimento, cultura, gusto, occasioni di acquisto natalizio e solidale, momenti di vera festa e condivisione per tutta la comunità.

L’evento, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone e curato da PromoD con la collaborazione di associazioni, enti di categoria, gruppi e singoli cittadini, animerà le piazze e le vie cittadine con il mercato e il mercatino artigianale in entrambe le giornate dalle 9 alle 20. L’animazione musicale rallegrerà il tempo della passeggiata grazie alla marching band della Banda giovanile città di Rimini e il concerto di canti natalizi del 14 dicembre alle 17in piazza Borghesi.

IL TENDONE DEL GIOCO DA TAVOLO, LA LAVORAZIONE DEL FERRO

Novità dell’edizione 2025, la tensostruttura riscaldata in Piazza Faberi che ospiterà Amarboard Romagna, associazione dedita alla cultura del gioco da tavolo. Serate ludiche, eventi tematici, dimostrazioni per tutte le età, presentazioni di giochi nuovi saranno guidate dal team di Amarboard per condividere tavoli sempre aperti al divertimento e alla socialità. Tra gli eventi si segnalano il workshop del fumetto, vero e proprio laboratorio pratico per la scrittura e il disegno di fumetti, la partecipazione di IdeaG, Incontro degli autori di giochi, e il torneo di Magic the gathering.

Tra i graditi ritorni, l’officina all’aperto in piazza Amati, dove oltre 30 maestri del ferro battuto provenienti da tutta Italia e dall’Europa, del gruppo “Fabbri nell’anima”, capitanati da Davide Caprili, daranno vita a suggestive performance di forgiatura, con incudine e martello.

EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

Le proposte per piccoli e ragazzi sono tantissime, dal mini Luna Park in piazza Papa Giovanni XXI all’area dei giochi di una volta nei dintorni del palazzo comunale, in piazza Borghesi. Sabato 13 dicembre alle 15 l’associazione nazionale Vigili del fuoco di Forlì riproporrà Pompieropoli (piazza Giovanni XXIII) mentre nei due giorni Arianna Barlini offrirà colori e fantasia con Truccabimbi. Da non perdere Una notte in biblioteca sabato 13 dicembre dalle 20, a cura di Koinè, i Laboratori creativi gratuiti con i folletti per l’auto produzione di addobbi natalizi e lo spettacolo di burattini Il Natale delle teste di legno alle 16 di domenica 14 dicembre in piazza Borghesi.

AVIS, AIDO E ASSOCIAZIONI

Come da tradizione saranno presenti lo stand Aido, con la distribuzione di palloncini ai bambini e la pesca di beneficenza, e Avis in fiera con la distribuzione di bruschetta e vin brulè sabato 13 dicembre e di cantarelle e tè caldo domenica 14 dicembre. Saranno presenti in fiera con i loro stand anche Agesci e il gruppo Scout Savignano 1 che animeranno l’Osteria Scout, il circolo Filatelico numismatico “Rubicone” con l’annullo filatelico (sabato 13 dicembre dalle 9 alle 14 in sala Allende) e tantissime associazioni che da sempre contribuiscono a dare vita alla sagra cittdina: Associazioni genitori “A scuola con Cesare”, associazione astronomica del Rubicone, Associazione cesenate protezione animali, i Pittori della pescheria vecchia, Cuore di maglia, Gruppo Africa, Mani come farfalle, Auser, Centro per i diritti del malato “Natale Bolognesi”, Circolo filatelico numismatico “Rubicone”, il Club areomodellismo Centauro, la cooperativa Cis Rubicone, Lions club del Rubicone, Pubblica assistenza del Rubicone, Rubic’Arte.

MOSTRE, CULTURA E ARTE, L’IMBARAZZO DELLA SCELTA

Sabato 13 dicembre, giorno della santa patrona, sarà anche il giorno inaugurale della nuova stagione teatrale con Gioele Dix in “Ma per fortuna che c’era il Gaber” (inizio alle 21) mentre domenica 14 dicembre al Moderno alle 18 sarà protagonista il grande schermo con Le città di pianura, pellicola di Francesco Sossai. Entrambe le programmazioni sono a cura di Sillaba cooperativa.

Tra le tantissime iniziative dedicate alla cultura e all’arte l’apertura con taglio del nastro alle 11 di sabato 13 dicembre della mostra “La buona luce” del fotografo savignanese Franco Riceputi (Fototeca comunale “Marco Pesaresi”) alla presenza della figlia Francesca che ha donato l’archivio del padre alla fototeca comunale.

Nell’arco della due giorni saranno inoltre visitabili la mostra “Com’eri vestita?” a cura di Sos Donna e Voce Amaranto, nella biblioteca comunale, in corso Vendemini 67; le opere partecipanti al VI concorso di pittura “Dario Montemaggi” e la collettiva dei Pittori della Pescheria vecchia, entrambe esposte presso Montemaggi Designer (inaugurazione il 14 dicembre rispettivamente alle 16 e alle 15), in via Roma 22; le mostre di automodellismo vintage a cura di Giorgio Buda, e di conchiglie e fossili, di Orfeo Silvagni, entrambe in corso Vendemini 36. Il Club aeromodellismo Centauro proporrà invece la mostra di modellismo creativo “Cielo, terra e mare”, in corso Perticari 34.

La sala Allende ospiterà la raffinata esposizione di ricami e macramè di “Mani come farfalle”, la 46esima mostra filatelica “Ricordi di Savignano sul Rubicone”, nei 50 anni della fondazione del Circolo filatelico numismatico “Rubicone” e la mostra “Nuova vita al libro” a cura di Mario e Floriana creazioni.

La galleria Vecchia Pescheria accoglierà come di consueto “L’arte del ferro”, sculture in ferro a cura del Maestro fabbro Davide Caprili e del gruppo “Fabbri nell’anima”.

Spazio all’astronomia in Sala Galeffi, secondo piano del palazzo comunale, con la mostra “Quando il buio incontra la luce” e l’esposizione degli elaborati partecipanti al concorso rivolto alle classi quinte delle scuole primarie del territorio a cura dell’Associazione astronomica del Rubicone (premiazioni il 14 dicembre alle 15). Sempre a cura degli astronomi del Rubicone l’incontro del 14 dicembre alle 16 con Oriano Spazzoli sulla scienza e l’atomica a 80 anni da Hiroshima e Nagasaki.

DA NON PERDERE

La Fiera sarà la bella cornice per l’inaugurazione del 375esimo anno accademico dei Filopatridi (14 dicembre alle 10, nella sede dell’accademia). Nell’occasione sarà presentata la monografia a cura del presidente dell’accademia Edoardo Maurizio Turci “I Vendemini Avvocati, politici, accademici, benefattori savignanesi”, con introduzione a cura del sindaco Nicola Dellapasqua.

La festa si amplia fino al salone parrocchiale di Castelvecchio dove domenica 14 dicembre troveranno spazio il laboratorio natalizio per bambini a cura di Anspi Homo Viator (ore 16,30), la cena a cura di Emporio Bislacco (alle 19) e la tombola di beneficenza a cura di Amici di don Baronio e Una goccia per il mondo (alle 21).

Sabato 13 dicembre sarà aperto alle visite anche il museo del trattore d’epoca, in via Selbelle II per ammirare la collezione di Alvaro Menghi.

La visita alla fiera di Santa Lucia offrirà anche l’occasione per vedere i presepi allestiti a Castelvecchio, nel chiostro della chiesa, e a San Giovanni in Compito dove oltre al presepe della famiglia Sparaventi nella sacrestia della pieve, sarà possibile accedere al museo archeologico del Compito, aperto sia sabato 13 che domenica 14 dicembre oltre alle altre aperture delle periodo natalizio.

Alla sagra del torrone non poteva mancare inoltre lo show coocking Torrone live! per imparare a preparare il torrone in casa (13 dicembre alle 16).

IL PROGRAMMA RELIGIOSO

Il 13 dicembre, giorno della Patrona Santa Lucia, Messa solenne alle 11 celebrata dal vescovo Francesco Lambiasi. Nella giornata saranno inoltre celebrate Messe alle 8,30, 10, 11, 16 e 18

Il programma degli eventi potrebbe subire variazioni. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine social “Savignano viva” e sul sito del Comune di Savignano sul Rubicone www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it).