Sant’Agata sul Santerno, mercoledì 1 settembre apre il Conad La Caveja completamente ristrutturato

RAVENNA – Ristrutturazione totale per il Conad La Caveja di via San Vitale 3 a Sant’Agata sul Santerno, che inaugura mercoledì 1 settembre alle ore 9. Il taglio del nastro avverrà prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid.

Interverranno il Sindaco, Enea Emiliani, e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati-Conad Luca Panzavolta. Il Parroco don Claudiu Gherghel impartirà la benedizione.

Il punto vendita ha una superficie di 1.600 metri quadri di vendita e impiega 31 persone, di cui 5 assunte appositamente dopo l’intervento. La gestione è affidata alla società La Caveja, con il socio Sandro Taroni in prima fila nel negozio.

Il format è Conad Spesa Facile, che privilegia alle promozioni una linea di prezzi sempre ribassati per una convenienza quotidiana. All’interno i clienti possono trovare un completo assortimento di servizi, inclusa la pescheria servita e la macelleria servita con lavorazione tradizionale. Tra le novità anche la gastronomia calda e il reparto dedicato a pane e pasticceria. Come sempre è in evidenza la cura dei prodotti freschi che caratterizza il marchio Conad e grande attenzione alle referenze del territorio romagnolo, in particolare per l’ortofrutta, ma anche per la salumeria, le carni e i formaggi.

Il Conad dispone di parcheggio gratuito e consente il pagamento con Conad Card.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.30; la domenica dalle 9.00 alle 13.00.

«Il Conad La Caveja di Sant’Agata sul Santerno — dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — è gestito dalla famiglia Taroni, la cui professionalità ed esperienza sono fuori discussione. Già prima della ristrutturazione il supermercato era apprezzato dai clienti per la sua organizzazione, la qualità e la freschezza dei prodotti. Dopo l’importante investimento sostenuto per rinnovare i locali troveranno un ambiente ancora più accogliente e tante novità, insieme alla convenienza quotidiana del nuovo formato “Spesa Facile”».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2020 si è attestato a 2,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2019. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa 10.906 persone.