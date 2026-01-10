A Gorino un pomeriggio speciale per le famiglie all’insegna della scienza e del gioco

Domenica 11 gennaio il terzo appuntamento della rassegna “La voce della Natura”

GORO (FE) – Un grande gioco collettivo sull’acqua: domenica 11 gennaio Gorino apre le porte a un’iniziativa pensata per le famiglie che desiderano trascorrere qualche ora insieme in modo divertente e stimolante. A partire dalle ore 16, negli spazi dell’ex scuola materna di via E. Paesanti 16, bambine e bambini dai 3 ai 10 anni saranno protagonisti di un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’acqua, tra curiosità scientifiche e momenti di gioco condiviso.

L’appuntamento fa parte della rassegna “La voce della Natura”, un percorso promosso dal Comune di Goro insieme a CADF – La Fabbrica dell’Acqua, nato con l’obiettivo di avvicinare anche i più piccoli ai temi ambientali attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente. Il laboratorio in programma, dal titolo “Splash! Impara con l’acqua”, propone un’esperienza dinamica e partecipativa: i bambini, organizzati in squadre, saranno chiamati a mettersi alla prova tra esperimenti e sfide, imparando divertendosi.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della sostenibilità, che punta a rendere la divulgazione scientifica accessibile e interessante per tutte le età. L’acqua, risorsa preziosa e centrale per il territorio, diventa così il filo conduttore di un’attività pensata per stimolare curiosità, collaborazione e fantasia.

La partecipazione è gratuita e non è richiesta la prenotazione: basta presentarsi all’orario previsto con la voglia di giocare e di lasciarsi sorprendere. Un’occasione per le famiglie di vivere un pomeriggio diverso dal solito, condividendo esperienze che uniscono apprendimento e divertimento e rafforzano l’attenzione verso l’ambiente fin dalla più tenera età.