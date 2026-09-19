Sabato 19 settembre, allo Spazio Gerra, ricomincia la programmazione della rassegna, celebrando i 15 anni di Onda Rosa Indipendente

REGGIO EMILIA – Dopo la stagione primaverile ed estiva in cui si è trasformato lo storico spazio industriale delle Officine Reggiane in un laboratorio creativo d’avanguardia per la musica, la cultura e l’impegno sociale, la crew ed il progetto Of.Art si trasferiranno, per questo appuntamento, agli Orti di Santa Chiara dello Spazio Gerra di Piazza XXV Aprile.

Nel calendario ambizioso che ha spaziato dalla musica dal vivo alla narrazione d’autore, dallo scouting nazionale alla formazione del talento e della professione, si inserisce Onda Rosa Indipendente che celebrerà i 15 anni di O.R.I.: un traguardo fondamentale nella lotta contro il Gender Gap del settore musicale. Il progetto si pone come punto di riferimento nazionale per la promozione del talento femminile e l’abbattimento delle barriere nel music business.

La Sala Conferenze del Tecnopolo di Reggiane Parco Innovazione, sempre gremita, ha assistito a giugno allo show-case live di Mauro Ermanno Giovanardi, che ha ricevuto il “Premio Of.Art Artista in Luce”, preludio alla doppia nomination alle Targhe Tenco come Miglior Disco e Miglior Canzone, alle “Selezione regionale Premio Fabrizio De Andrè” in una sfida fra l’elite dei cantautori Emiliano-Romagnoli e alla grande e attenta partecipazione alla Master Class gratuita “Comunicare Musica”. A luglio si è poi tenuto lo show – case di presentazione del nuovo progetto musicale Dazebao.

Celebrando i 15 anni di ORI si vuol dar voce e risalto ad Autrici, Cantautrici e Musiciste e al talento femminile nella musica Indipendente.

L’evento, realizzato in collaborazione con L’Aps Rumori di Fondo e patrocinato dal M.E.I. (Meeting delle etichette indipendenti che si terrà a Faenza dal 1 al 4 ottobre) è anche parte del programma della co-progettazione di sei associazioni all’interno del percorso “Animali Intelligenti” promosso dal Comune di Reggio Emilia: ICS – Innovazione Cultura Società, Digital Freaks, Amici del Quartetto Guido A. Borciani, Verace, Soli Deo Gloria.

La direzione artistica e la regia organizzativa sono sempre affidate ad Andrea Gherpelli, una delle anime artistiche della città, attore di fama nazionale, musicista e cantautore, Fabio Gallo, giornalista musicale, autore e direttore dell’agenzia di comunicazione musicale L’Altoparlante che in un quarto di secolo ha seguito tutti i più grandi festival ed artisti italiani e Roberto Grossi organizzatore e direttore artistico di festival in Liguria da oltre un ventennio e cantautore anch’esso.

Ospiti della serata saranno Samsara, cantautrice bolognese che con il suo progetto unisce il cantautorato italiano al pop e alle sonorità elettroniche esplorando il caos e le contraddizioni delle emozioni umane, Mezzanera, cantautrice italo-ghanese e bolognese di adozione dalle sonorità soul, urban e cantautorali che riflettono la dualità delle sue origini, e la pluripremiata cantautrice faentina Isabella Del Fagio.

Guest della serata sarà Roberta Giallo, cantautrice multiforme, portatrice di gioia, performer camaleontica, scrittrice, produttrice amante degli esperimenti e delle contaminazioni artistiche che presenterà il suo nuovo singolo “Penelope” e ritirerà il “Premio Visionaria Of.Art” che Restart Engineering, in qualità di Main Sponsor, ha assegnato al contest.

Lo spettacolo inizierà alle 21 e sarà ad Ingresso Gratuito.

“Incontri con la Musica”, “Libri che suonano” e altre performance musicali, narrative e formative accompagneranno Of.Art nella sua programmazione durante il corso dell’anno.