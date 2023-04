“Noi siamo Voi – Votatevi!” il 15 aprile al Teatro Comunale di Conselice

CONSELICE (RA) – Sabato 15 aprile alle ore 21 al Teatro Comunale di Conselice, ultimo appuntamento della stagione teatrale. Protagonisti Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli in “Noi siamo Voi – Votatevi!”, regia e consulenza drammaturgica di Renato Sarti.

L’Italia come sempre è nel caos. Maggioranze di varia natura non sono riuscite a risolvere i problemi del Paese. Secondo Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli gran parte del problema è da attribuire all’elevato numero di partiti politici e per questo propongono una geniale, quanto paradossale, soluzione: fondarne un altro! I nostri due eroi scendono in campo. Del resto nel nostro Paese, la comicità e la politica vanno d’accordo. I due neopolitici decidono di incontrare i loro potenziali elettori nei teatri di tutta Italia. I cittadini presenti in sala saranno invitati a confrontarsi con i due comici sui temi del nostro tempo: ambiente, lavoro, scuola, cultura, sicurezza. «Abbiamo bisogno di attivisti pronti a collaborare con noi per creare un partito con cui decidere il simbolo, l’inno e, soprattutto, con cui redigere l’atto costitutivo», così arringano i due salvatori della Patria. «Il nostro programma lo fate voi, noi siamo per la gente, con la gente e in mezzo alla gente. Capito gente? Noi siamo uno di voi, anzi due. Noi siamo voi e voi siete noi. Insomma, decidiamo insieme chi siamo!». Questa è la nuova politica.



Lo spettacolo, come nella migliore tradizione, riesce con l’ironia a mostrare come i buoni propositi di chi entra in politica siano destinati a naufragare se non vengono supportati da un agire coerente con gli intenti. La commedia scorre con brio, anche grazie all’abile regia di Renato Sarti, lasciando spazio a una certa contenuta improvvisazione, senza cedere a battute scurrili o scontate e soprattutto senza cadere nel qualunquismo, rischio sempre presente sul tema trattato. Bravi Cornacchione e Sgrilli nel sostenersi e farsi vicendevolmente da spalla. Uno spettacolo che parla di politica e di come può scadere il ruolo del politico se viene svuotato dei contenuti. Si ride con intelligenza.



Prenotazioni: cell. 371 5318963 (ore 11-13 e 17-19). Biglietto intero € 16,00 ridotto € 14,00 speciale residenti € 13,00. Biglietteria aperta nella sola giornata di spettacolo dalle ore 19.00.

Biglietti in vendita online su Vivaticket. Info: Teatro La Bottega del Buonumore APS: cell. 353 -4045498

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale “Finalmente felicemente insieme” realizzata a cura del Teatro La Bottega del Buonumore APS con la direzione artistica di Davide Dalfiume e la collaborazione del Comune di Conselice. Per ulteriori informazioni visitare i siti internet www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o www.davidedalfiume.it, o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com