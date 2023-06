Sabato 1 luglio Prof. Vincenzo Schettini al Safari Ravenna

RAVENNA – La scuola è finita, ma il Safari Ravenna vi propone una lezione di fisica imperdibile, con il Prof. Influencer più amato del web: Vincenzo Schettini.

Sabato 1 luglio infatti, l’offerta del Parco ravennate si arricchisce: oltre alla possibilità di visitare il Safari e l’area pedonale, con oltre 1000 animali di circa 100 specie differenti, alle 15.30, sotto la grande pensilina del Parco, il Prof. Schettini terrà una lezione fondendo scienza, arte e puro intrattenimento e rendendo così affascinante e accessibile una materia complessa come la fisica.

Vincenzo Schettini, fisico, musicista e scrittore, agli inizi del 2000 si diploma in violino e didattica della musica per poi laurearsi in fisica. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse sotto l’idea di trasformare la fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento, imitando lo stesso effetto che ha la musica sul palcoscenico: da anni dirige un affermato gruppo gospel chiamato «Wanted Chorus» e insegna fisica nelle scuole superiori, divulgandola contemporaneamente online sotto lo pseudonimo de La Fisica Che Ci Piace. Sui suoi canali social, dove è seguito complessivamente da due milioni di followers, rende la sua materia accessibile a tutti insaporendo le lezioni con un tocco puramente personale. Da anni cura la parte social di un prestigioso programma di formazione dei docenti italiani al Cern di Ginevra. Ha pubblicato nel 2022 il suo primo libro, La fisica che ci piace, edito da Mondadori Electa, che nello stesso anno ha raggiunto la top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia.

Il Safari Ravenna, da sempre impegnato con la didattica e la divulgazione nella certezza che possa conciliarsi pienamente con l’intrattenimento e il divertimento, si fa dunque promotore di questo evento e ricorda a tutti che al termine della lezione è previsto un Meet&Greet con il Prof. più amato dal web!