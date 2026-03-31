Riparte il servizio bus serale tra l’Aeroporto, Metromare e stazione ferroviaria a servizio dei voli in arrivo e in partenza dal “Fellini”

RIMINI – Anche quest’anno, con l’arrivo della primavera, torna il collegamento bus diretto serale tra la stazione ferroviaria di Rimini e l’Aeroporto Internazionale Federico Fellini, con una sola fermata strategica in Via Cavalieri di Vittorio Veneto per il raccordo con il Metromare.

Il servizio, che si basa sul tragitto della Linea 9 in andata e ritorno, è stato sperimentato lo scorso anno per rispondere alla necessità di migliorare i collegamenti tra il “Fellini” e gli altri hub, in particolare nelle ore serali, ed agevolare gli spostamenti sul territorio per chi arriva e parte dallo scalo riminese. Un potenziamento sostenuto dall’Amministrazione Comunale e attivo già da ieri lunedì 30 marzo.

I bus garantiranno la copertura rispetto ai voli serali, dalle 20.30 alle 24, sulla base della calendarizzazione del Fellini. Già da aprile infatti sono numerosi i collegamenti attivi dal Fellini con arrivo e partenza dopo le 20 (solo a titolo di esempio Budapest, Londra, Praga, Palermo, Basilea), rendendo dunque opportuno un aumento della frequenza delle corse della linea 9 anche nella fascia serale.

Fino al 24 maggio il collegamento sarà attivo lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. L’orario sarà aggiornato dopo il 24 maggio, in base alle comunicazioni dell’Aeroporto. Per conoscere gli orari e le giornate in cui è attivo il servizio è possibile consultare la pagina dedicata del sito web di Start Romagna: https://www.startromagna.it/linea-9-potenziamento-serale-aeroporto-fellini/.