Una Pasqua di primavera tra cultura, sport e tradizione: tutti gli appuntamenti fino al 7 aprile

RIMINI – Per la settimana di Pasqua, Rimini propone una serie di eventi che spaziano dallo sport agli eventi dedicati al cibo di strada, dai tour in città ai Musei aperti, dai mercatini ai Parchi tematici della Riviera Romagnola.

Si parte dal rito collettivo che a Rimini è sinonimo di vacanza pasquali: dal 4 al 6 aprile si tiene il Paganello, torneo internazionale di Beach Ultimate frisbee che si svolge sulla spiaggia di Marina Centro. L’evento, che quest’anno adotta il tema “Conspiracy”, vede squadre da tutto il mondo sfidarsi in partite e gare fino alle finali del lunedì. La manifestazione celebra il fair play e la passione sportiva, e trasforma la spiaggia in un vero e proprio palcoscenico di sport e spettacolo.

Sul fronte gastronomico, il Parco Marecchia accoglie dal 3 al 6 aprile lo Streeat® Food Truck Festival, una manifestazione dedicata alla cultura del cibo di strada artigianale con una selezione di prodotti locali e nazionali.

La tradizione pasquale si divide tra la dimensione spirituale e quella conviviale. La sera del Venerdì Santo (3 aprile) si tiene la tradizionale Via Crucis, un percorso di spiritualità organizzato dall’Associazione “Amici di CL” che si snoda dall’Arena Francesca da Rimini fino al Tempio Malatestiano. Il Lunedì di Pasqua (6 aprile) torna invece il Somar Lungo, una biciclettata che collega Marina Centro al Santuario delle Grazie a Covignano: una gita fuori porta, che ha origini antichissime. L’iniziativa prevede racconti sulla storia locale e si conclude con un momento di convivialità.

L’offerta culturale si concentra in diversi luoghi della città con proposte di cultura, cinema, musica e teatro.

Durante i giorni festivi, i poli culturali di Rimini, come il Fellini Museum, il Museo della Città e il Teatro Galli, restano aperti con collezioni, mostre e visite guidate. Il Lunedì di Pasqua sono previsti percorsi specifici alla scoperta di Castel Sismondo e della storia del Teatro ottocentesco (ore 11, previa prenotazione), mentre sabato 4 e lunedì 6 aprile sono previste delle visite guidate che spiegano il percorso espositivo della mostra Riviera Dream Vision, ospitata ai Palazzi dell’Arte (prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/event/rivieradreamvision) che celebra i 75 anni della moda romagnola attraverso un viaggio multimediale tra capi iconici e realtà aumentata. Il genio di Federico Fellini è invece protagonista al Palazzo del Fulgor con due esposizioni prorogate fino al 6 aprile: La musica di Fellini e Le magie di Federico Fellini, che approfondiscono l’universo del regista riminese tra dischi rari e scatti fotografici d’archivio di Deborah Beer. All’Ala Isotta di Castel Sismondo prosegue, inoltre, fino al 6 aprile It’s All True, la personale di Dario Campana, a cura di Patrizia Pacia, realizzata in collaborazione con il Collettivo Primo Piano e arricchita dalle videoinstallazioni di Leonardo Gasperoni e Lorenzo Muccioli

Durante la settimana la Cineteca comunale ospita gli incontri dal titolo Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci, dove si esplorano i mestieri del cinema accompagnati da immagini, clip e fotografie, offrendo un viaggio appassionante tra segreti e curiosità: dalla sceneggiatura ai costumi, dalla coreografia alla musica. In particolare, il 31 marzo si approfondiscono i costumi e il trucco nel cinema, mentre il 7 aprile si spiega come la danza e la coreografia siano elementi fondamentali, protagonisti anche nelle scene dei film di Fellini.

Il focus sul cinema continua con le consuete rassegne cinematografiche presso il Cinema Fulgor.

Il programma teatrale propone inoltre “Lettere a Bernini“, che ripercorre un intenso momento di confronto tra il grande artista e la sua epoca, in un drammaturgico monologo ambientato nel Seicento, ma con uno sguardo che parla anche dei tempi moderni (2 aprile al Teatro Galli). Lo spettacolo è inserito nel progetto “Teatro no limits” con audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti.

Il 1° aprile al Teatro degli Atti va in scena un concerto che unisce jazz e musica classica, con un quartetto spagnolo-danese e l’orchestra d’archi del Conservatorio Maderna Lettimi, in collaborazione con Rimini Jazz Club. La serata ruota attorno all’esecuzione di Focus di Eddie Sauter, reinterpretata dal quartetto in una versione arricchita, creando un affascinante incontro tra i due generi. L’evento mette in luce giovani talenti, unendo tradizione e innovazione musicale in un’unica esperienza.

Per la rassegna Libri da queste parti, dedicata alla presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga, venerdì 3 aprile sarà ospite alla Sala della Cineteca Comunale Marino Bonizzato, in dialogo con Marco Moretti e Moreno Neri e letture di Angelo Trezza.

Altri appuntamenti

Nei giorni di festa a Rimini si può passeggiare tra le bancarelle della mostra mercato Artigiani al Centro, che si tiene il 5 e 6 aprile in piazza Tre Martiri. Qui, artigiani e creativi presentano pezzi unici fatti a mano con materiali come legno, metallo, tessuti e argilla, offrendo un’occasione per scoprire e acquistare oggetti di design e di arte contemporanea.

Per i più piccoli, giovedì 2 aprile, il Palazzo del Fulgor ospita “Giocolieri di carta”, un laboratorio per bambini curato da Patrizia Magnani per il Fellini Museum. L’attività propone un percorso creativo tra il mondo di Federico Fellini e l’arte di Toulouse-Lautrec, dove i partecipanti potranno dare vita a figure del circo e mondi fantastici.

Laboratori aperti a tutti si possono trovare all’ex cinema Astoria con eventi che spaziano dalla danza al teatro, dalla creatività e alla musica. Sabato 4 aprile viene proposto l’opening act dei Fouché e Bocca, una serata per gli amanti della musica dal vivo e della scena indipendente in un connubio di suoni energici e un’atmosfera dedicata alla scoperta di nuovi talenti.

Durante la settimana è possibile partecipare anche agli incontri informativi sui temi della salute e della genitorialità, mentre ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Con la Pasqua e l’arrivo della primavera riaprono anche i Parchi divertimento di Fiabilandia e Italia in miniatura, Oltremare e l’Acquario di Cattolica, con tante novità per grandi e piccoli (info: www.riminiturismo.it/notizie/pasqua-riaprono-i-parchi-tema-della-riviera). Inoltre, a partire dal weekend pasquale (sabato 4 aprile), la grande Ruota panoramica, che da oltre dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare in piazzale Boscovich, sul ,porto di Rimini, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera, passando per l’entroterra e il mare.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

martedì 31 marzo, 7 aprile 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci

Quattro appuntamenti dedicati, in sequenza, alla Sceneggiatura (martedì 24 marzo), ai Costumi e Trucco (martedì 31 marzo), alla Coreografia (martedì 7 aprile) e alla Musica (martedì 14 aprile), altrettanti pilastri indispensabili alla costruzione di qualsiasi opera cinematografica. I prossimi appuntamenti:

>martedì 31 marzo: Costumi e Trucco, nel cinema riuniti in un unico reparto sotto la guida del costumista. Se nella vita comune “l’abito non fa il monaco”, nei film è esattamente il contrario, sono proprio i costumi e il trucco a definire il personaggio fin dalla sua prima apparizione, e a consegnarlo per sempre all’immaginario collettivo.

>martedì 7 aprile: La Coreografia è l’arte primigenia dello spettacolo, nata millenni fa nell’antica Grecia attorno all’altare di Dioniso. La danza è presente in quasi tutti i film di Fellini; il regista ritagliava sempre occasioni di ballo per Giulietta Masina, dotata di talento naturale. Le sequenze coreografiche sono costanti delle sue storie: fino a Ginger e Fred, dove due guitti ballerini di tiptap danno l’addio alle scene.

Le conversazioni, di un’ora e mezza ciascuna, vengono illustrate e arricchite da un dovizioso repertorio di immagini, clip, fotografie, disegni. Una cavalcata appassionante tra segreti e bugie di quella Settima Arte a cui non sappiamo rinunciare.

Gli incontri sono sostenuti dal progetto 𝗥𝗘𝗘𝗟 del Programma 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗴 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮–𝗖𝗿𝗼𝗮𝘇𝗶𝗮 2021–2027, iniziativa di cooperazione culturale che vede come partner Fondazione Apulia Film Commission (Lead Partner), Città di Venezia, Istrian Cultural Agency, Art-kino, Public Institution Dubrovnik Cinemas e il Comune di Rimini.

Ore 17. Ingresso libero. Info: https://fellinimuseum.it/mestieri26/

giovedì 2 aprile 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Lettere a Bernini

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 – Turno D

Lettere a Bernini si svolge interamente in un giorno d’estate dell’anno 1667, esattamente il 3 agosto. Attraverso una drammaturgia in cui la voce monologante dell’attore e quella di Bernini si rincorrono e sovrappongono senza soluzione di continuità a generare sulla scena, come scolpendo nel vuoto, presenze, figure e ricordi, l’opera di Martinelli mostra un Seicento che parla di noi, sospeso tra il secolo della Scienza nuova e l’attuale imbarbarimento, sempre più incombente.

Teatro no limits: Giovedì 2 aprile alle ore 21 Spettacolo audiodescritto per non vedenti e ipovedenti.

Ore 21 – TURNO D Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

venerdì 3 aprile 2026

Rimini, centro storico

Via Crucis del Venerdì Santo

La sera del Venerdì Santo, 3 aprile, il centro storico di Rimini si trasforma in un suggestivo percorso di riflessione e spiritualità con la tradizionale Via Crucis organizzata dall’Associazione “Amici di CL”.

Il cammino inizia alle ore 20:30 dall’Arena Francesca da Rimini, ai piedi di Castel Sismondo, per poi snodarsi attraverso il cuore antico della città. Il corteo toccherà Piazza Malatesta e Piazza Cavour, dove la Croce farà tappa sotto i portici tra il Teatro Galli e Palazzo Garampi. La processione proseguirà poi verso Porta Montanara, attraversando via Bonsi e via Garibaldi, in un itinerario che ricalca i confini della Rimini romana. Dopo una sosta in Piazza Tre Martiri, presso la settecentesca Cappellina dei Paolotti, i fedeli percorreranno via IV Novembre per concludere la celebrazione all’interno del Tempio Malatestiano. L’arrivo in Cattedrale è previsto tra le 22:30 e le 22:40.

All’evento partecipa il Vescovo di Rimini, S.E. Monsignor Nicolò Anselmi.

da venerdì 3 a lunedì 6 aprile 2026

Parco XXV Aprile (parco Marecchia) – Rimini

Streeat® Food Truck Festival

Rimini si prepara ad accogliere il festival del cibo di strada di qualità, con i migliori Food Truck, che promuovono la cultura enogastronomica itinerante puntando sulla qualità artigianale e sulla valorizzazione dei prodotti locali e nazionali.

Per 4 giorni i Food Truck da ogni dove propongono le loro migliori specialità, fra ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, allestiti con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie. Il tutto è accompagnato da birre artigianali e musica.

Durante l’arco della manifestazione si terranno anche diverse attività culturali e ludiche, tra cui workshop con le eccellenze gastronomiche locali e nazionali, tutte a partecipazione gratuita.

segui anche su www.facebook.com/streeatfoodtruckfestival

Orario: venerdì 3 Aprile: 18:00 – 01:00; sabato 4 Aprile: 11:00 – 01:00; domenica 5 Aprile: 11:00 – 01:00; lunedì 6 Aprile: 11:00 – 00:00

Ingresso gratuito Info: www.streeatfoodtruckfestival.it/

da sabato 4 a lunedì 6 aprile 2026

Rimini Marina Centro, dal bagno Nettuno al bagno 60

Paganello

Torneo Internazionale Beach Ultimate – XXXV edizione dal titolo Paganello Conspiracy

Per il week-end di Pasqua Rimini viene presa d’assedio dai ‘dischi volanti’ del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia.

Anche quest’anno si prevede una grande edizione, con oltre 156 squadre da tutto il mondo e oltre 2300 partecipanti. Sulla spiaggia di Rimini si sfideranno giocatori che arrivano direttamente da Italia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Stati Uniti d’America, Arabia Saudita, Austria, Polonia, Singapore, Danimarca, Isole Vergini Americane, Libano, Spagna, Ucraina, Repubblica Ceca, Francia, Finlandia, Belgio, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Colombia, Paesi Bassi, Egitto, Canada, Kuwait, Turchia. Il Paganello, con la sua storicità e peculiarità, è diventato infatti un appuntamento immancabile per tutta la comunità frisbistica mondiale.

Quest’anno il tema scelto per l’evento (volutamente provocatorio) è “Cospiracy”, un’interpretazione ironica che celebra la “cospirazione positiva” di migliaia di atleti uniti dalla passione sportiva per il frisbee e il fair play, nello Spirit of the Game.

Per questa edizione saranno presenti le divisioni maschili, miste e femminili più forti del panorama del gioco con il disco, con una larga partecipazione di squadre americane che gareggiano nelle competizioni più alte del mondo. Verranno infatti ospitate le Fury, le campionesse nella categoria femminile da San Francisco e tante altre.

Si potrà assistere anche a esibizioni “freestyle”, la disciplina più spettacolare ed artistica con il disco a ritmo di musica che coinvolgeranno il pubblico curisoso.

Quest’anno, il Paganello occuperà più di 1 km di spiaggia, compresa dal bagno 30 fino al bagno 60 circa, che ospiterà decine di campi di gioco, il tradizionale Villaggio Paganello e la Grande Arena Centrale allestita al Bagno 42, in Piazzale Marvelli, dove verranno disputate le partite più importanti e le finali di tutte le categorie il Lunedì di Pasqua.

Venerdì 3 aprile, Welcome Party in spiaggia destinato ai giocatori dalle ore 20, mentre la Cerimonia di premiazione si terrà il Lunedì di Pasqua, dalle ore 16.30.

Orario: gare dalle 9 di mattina al tramonto Info: www.paganello.com

lunedì 6 aprile 2026

Rimini, da piazzale Fellini al Santuario delle Grazie

Somarlungo

Somar Lungo, la tradizionale scampagnata del Lunedì di Pasqua al Santuario delle Grazie di Covignano, torna in occasione del giorno di Pasquetta. L’evento che risale agli inizi dell’Ottocento è ora arrivato alla diciottesima edizione. La storica biciclettata che unisce sport, devozione e cultura quest’anno sarà dedicata alla scoperta dei “Monumenti di Rimini”, accompagnata dal racconto di un relatore esperto lungo il percorso. I partecipanti potranno riscoprire la storia cittadina partendo da Marina Centro (viale Vespucci, fronte Caffè Pascucci). L’itinerario toccherà il monumento a Capitan Giulietti al porto, per poi attraversare il cuore della città tra Piazza Ferrari, Piazza Cavour, Parco Cervi e Parco Fabbri. La mattinata si concluderà intorno alle ore 13:00 con l’arrivo al Santuario delle Grazie dove, dopo la visita guidata, i ciclisti saranno accolti dal caloroso saluto e dall’ospitalità degli Alpini delle sezioni di Rimini e Cesena. L’iniziativa è a cura dell’Associazione ‘Zeinta di Borg’.

Orario: Ritrovo alle ore 8:30. Partenza ore 9:00 Ingresso gratuito Info: www.commerciantirimini.it/