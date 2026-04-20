Rimini, una settimana tra grande cinema, memoria e cultura: dal Fellini Award a Wes Anderson fino alle iniziative per l’anniversario del 25 aprile

RIMINI – La settimana a Rimini si apre all’insegna del grande cinema e della cultura, con eventi che celebrano il linguaggio visivo e i suoi protagonisti. Riflettori puntati sugli universi poetici ed espressivi di Federico Fellini e Wes Anderson che prenderanno forma martedì 21 aprile al Teatro Galli quando il regista di opere come I Tenenbaum e Grand Budapest Hotel riceverà il Fellini Award Rimini 2026, il riconoscimento rilanciato lo scorso anno dal Comune di Rimini in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna e in questa edizione patrocinato dal Dipartimento delle arti dell’Università di Bologna.

Dopo l’esordio con Alfonso Cuarón lo scorso dicembre, il premio giunge alla sua seconda edizione portando in città Wes Anderson, una delle figure più iconiche e originali della scena mondiale. L’appuntamento principale è fissato per martedì 21 aprile alle ore 16:00 al Teatro Galli, dove il regista statunitense sarà protagonista di una conversazione pubblica con Gian Luca Farinelli (Cineteca di Bologna) per esplorare quell’universo “andersoniano” fatto di sogni, simmetrie e colori che tanto deve alla poetica di Fellini. Vista l’alta richiesta, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming al Cinema Fulgor dalle 16, con ingresso libero e senza prenotazione. Ad anticipare l’evento, lunedì 20 aprile al Cinema Fulgor, la proiezione speciale di Moonrise Kingdom (con ingresso è libero fino ad esaurimento posti).

A seguire, il 27 e 28 aprile, alla Cineteca comunale si terrà il convegno Fellini e la critica, due giornate di studi per riflettere sul rapporto tra il grande regista e il mondo della critica cinematografica. L’evento, organizzato dal Fellini Museum Rimini in collaborazione con il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, nell’ambito degli appuntamenti annuali riservati ai “Fellini Studies”, intende mettere a fuoco il confronto storico con le diverse correnti critiche (da quella marxista a quella cattolica) alla luce di nuove scoperte documentarie e dell’evoluzione dei linguaggi della comunicazione, che spaziano dalla carta stampata alla televisione, fino ai nuovi media digitali.

Sempre per gli amanti del cinema e delle arti visive, gli appuntamenti del Cinemino al Fellini Museum continuano con proiezioni dedicate a capolavori di Fellini, offrendo un’occasione per rivivere i momenti più significativi del grande maestro del cinema italiano (martedì 21 e 28 aprile).

Martedì 21 aprile al Cinema Fulgor torna, invece, Aperitivo Corto, la rassegna che unisce proiezioni di cortometraggi e un momento conviviale con aperitivo prima della visione. In programma i corti ‘Trevisi’ (2021) e ‘Lupo Longobardo’ (2026) di Stefano Pesce. Lunedì 27 aprile, sempre al Fulgor, si potrà rivedere il film ‘Un sacco bello’ di Carlo Verdone nell’ambito della rassegna Lunedì del cinefilo dedicata ai grandi classici restaurati, promossa in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Questa settimana Rimini celebra l’81° anniversario della Liberazione d’Italia con un programma diffuso di iniziative istituzionali e culturali. Un percorso di commemorazioni e partecipazione che rinnova, attraverso incontri e momenti pubblici, i valori della Resistenza e della libertà. Si inizia il 22 aprile con una cerimonia al Parco Briolini dedicata agli Sminatori B.C.M., caduti nell’immediato dopoguerra durante le operazioni di bonifica e si continua in Cineteca il 24 aprile con “Una canzone per la Resistenza” interpretata da Sara Jane Ghiotti e Giulia Lazzarini. Durante l’incontro sarà presentato anche il settimo episodio del podcast “Rimini in guerra 1943-1945”, dedicato a Fragheto e alle stragi nazi-fasciste. Il 25 aprile la commemorazione ufficiale con corteo e interventi in piazza Cavour. In serata all’ex Cinema Astoria di Rimini va in scena la seconda edizione “Bella ciao e le compagne – Voce di una identità comune”, un dialogo tra racconto e musica, con lo storico Stefano Pivato e l’EYOS – Einstein Youth OrcheStar, per restituire voce ai canti della Resistenza non come semplice patrimonio del passato, ma come parole capaci ancora oggi di interrogare il presente.

Il fine settimana, dal 24 al 26 aprile, il Parco Serra Cento Fiori ospita Balla la Liberazione, con musica dal vivo, tra concerti e djset ad ingresso libero, e stand gastronomici, per celebrare la ricorrenza. Tra gli eventi, Eugenio Finardi presenta ‘Tutto Finardi Unplugged’, con musica acustica e successi storici (25 aprile), accompagnato da esibizioni e DJ set e ‘Palco zero’, il contest per giovani band a cura di Risuona Rimini.

Si prosegue con un calendario ricco di appuntamenti tra musica, letteratura e approfondimenti culturali.

Venerdì 24 aprile al Teatro Galli di Rimini ospita Parole per la musica, un evento pensato per avvicinare il pubblico a Puccini e alla sua Madama Butterfly, in preparazione all’opera che si terrà il 30 aprile. A cura di Fabio Sartorelli.

Per la rassegna Libri da queste parti, dedicata alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga, giovedì 23 aprile è ospite Tommaso Panozzo in dialogo con Oreste Delucca, Manlio Masini e Stefano Pivato.

Sempre in ambito culturale, la presentazione del libro Racconti al faro di Susy Zappa al Club Nautico porta i partecipanti tra le memorie e le leggende dell’isola di Batz, un’immersione nel mondo dei fari e delle storie di mare (lunedì 20 aprile).

Il sistema congressuale e fieristico riminese propone un calendario denso di appuntamenti di rilievo a partire da Macfrut, la fiera internazionale leader nel settore ortofrutticolo che si tiene alla Fiera di Rimini dal 21 al 23 aprile, dedicata all’intera filiera, confermando Rimini come polo strategico per i professionisti del comparto in Italia e all’estero. Sempre presso il Quartiere Fieristico, dal 24 al 26 aprile, è atteso un Raduno religioso nazionale, mentre il Palacongressi ospita il 99° Congresso Nazionale SIDEMAST dal 21 al 24 aprile. Infine il 28 aprile si svolge Destination Lab, l’evento professionale dedicato alle strategie di marketing turistico e alla gestione delle destinazioni.

La settimana si arricchisce anche di momenti di svago e sport, con il torneo giovanile Rimini Basket Cup, che vede coinvolti giovani talenti provenienti da tutta Italia (23-26 aprile), e la tradizionale Camineda straca, una camminata ludico-motoria nel giorno della Liberazione, che unisce corsa e camminata su due percorsi da 11,5 e 7 km, aperti a tutti.

Infine, il 25 e 26 aprile (e sarà riproposto il week-end successivo) la Marina di Rimini ospita Rimini Boat Show, dove il mare incontra l’eccellenza, un evento dedicato agli appassionati di nautica, dove è possibile ammirare un’esposizione di yacht, barche a vela, gommoni e accessori nautici.

Venerdì 24 aprile continuano gli incontri ‘Adriatico mare d’Europa‘ della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini con l’intervento dell’archeologo Paolo Giulierini, all’interno del ciclo di conferenze su ‘Rimini crocevia tra Oriente e Occidente’.

Per gli appassionati di antiquariato, invece, domenica 26 aprile nel centro storico ci sarà la mostra mercato Rimini Antiqua, che presenta oggetti d’epoca e vintage, mentre Domeniche ad Arte espone artigianato e hobbistica locale lungo il tratto di Corso d’Augusto.

Lunedì 27 aprile, in Piazza Malatesta si celebra la Giornata Mondiale del Disegno, con il debutto di “Fuori Linea”, autobus decorato dai ragazzi della Cooperativa Cuore 21 insieme all’artista Loreprod, simbolo di creatività e inclusione.

Infine, continuano i laboratori creativi della Biblioteca Gambalunga dedicati a scrittura, fumetto, calligrafia e narrazione; le iniziative della rassegna “Ritorno all’Astoria” tra teatro, sport e attività creative; e gli appuntamenti del 24 e 27 aprile presso i Nodi Territoriali di Salute focalizzati sul benessere sociale e il supporto ai caregiver.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

lunedì 20 aprile 2026

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore

Ad anticipare la premiazione del Premio Fellini Award 2026 e per entrare nelle atmosfere andersoniane, lunedì 20 aprile alle ore 21 il Cinema Fulgor ospita la proiezione di Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore (2012).

Ambientata in un’isola al largo delle coste del New England nell’estate del 1965, la pellicola racconta la storia di due dodicenni che si innamorano, stringono un patto segreto e fuggono insieme nella foresta. Mentre le autorità li cercano, una violenta tempesta al largo dell’isola sta per scatenarsi, portando il caos nella pacifica comunità locale.

Candidato agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale, il film vanta come al solito un cast ricco di grandi nomi, tra cui Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: https://teatrogalli.it/news/wes-anderson-fellini-award-rimini-2026

martedì 21 aprile 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Fellini Award Rimini 2026

Dopo Alfonso Cuarón, insignito del riconoscimento lo scorso dicembre, questa seconda edizione del rinato Fellini Award va a Wes Anderson, uno tra i registi più originali e influenti del cinema contemporaneo, a cui la Città ha scelto di assegnare il Premio Fellini 2026.

Un’altra grande voce del panorama internazionale, autore di un universo visivo inconfondibile, da cui sono nate opere iconiche come I Tenenbaum, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel e Asteroid City. Un universo espressivo unico che lo rende immediatamente riconoscibile, così come avviene per Fellini, tanto da entrare entrambi nel dizionario: andersoniano, felliniano. Basta un frammento, un’inquadratura, un dettaglio cromatico, un abito per coglierne il “DNA”.

Un legame artistico, quello tra Anderson e Fellini, che sarà al centro della cerimonia di premiazione in programma martedì 21 aprile alle ore 16 al Teatro Galli, con il cineasta statunitense protagonista di una conversazione con Gian Luca Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, ente partner del Comune di Rimini nell’organizzazione del Premio.

La partecipazione alla cerimonia di premiazione è ad ingresso libero con prenotazione su: https://www.ticketlandia.com/m/event/felliniawardrimini2026

Sarà possibile accedere senza prenotazione fino a esaurimento posti. Chi ha prenotato deve arrivare con qualche minuto di anticipo: i posti di chi è assente o in ritardo verranno assegnati ad altri in ordine di arrivo. Vista l’alta richiesta, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming al Cinema Fulgor dalle 16, con ingresso libero e senza prenotazione.

Ore 16 Ingresso gratuito Info: https://teatrogalli.it/news/wes-anderson-fellini-award-rimini-2026

da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

Macfrut

Fruit & Veg Professional Show

Macfrut è l’evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero.

La sede espositiva, il crescente numero di aziende italiane ed estere, le molteplici iniziative per l’innovazione e l’internazionalizzazione ne fanno un appuntamento chiave per operatori e buyer.

Un evento unico che rappresenta l’intera filiera: produzione, commercio, macchinari e impianti per lavorazione, packaging e imballaggi, macchinari per la coltivazione serre e irrigazione, vivaismo e sementi, fertilizzanti, mezzi tecnici e biosolutions, spezie e piante medicinali, healthy food, logistica e servizi.

Tra le opportunità per i visitatori: incontri B2B con gli espositori, meeting e convegni di alto livello, aree dinamiche e dimostrative.

La principale novità è un’area sperimentale interattiva di oltre mille metri quadrati dedicata all’innovazione idrica, dove sarà possibile testare sistemi d’irrigazione all’avanguardia e soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. Lo spazio fungerà anche da aula didattica all’aperto per workshop e scuole agronomiche, puntando sulla gestione sostenibile delle risorse nel settore ortofrutticolo.

Tutti gli eventi collaterali a Macfrut offrono numerose opportunità di business, conoscenza e approfondimento.

A Macfrut è possibile ampliare e consolidare la propria rete di contatti e contemporaneamente cogliere la specializzazione tecnica, il know how ed eccellenze uniche del settore ortofrutticolo.

L’ingresso alla manifestazione è aperto agli operatori specializzati.

Orario: martedì 21 e mercoledì 22 aprile 9:30 – 18:00; giovedì 23 aprile 9:30 – 17:00

Ingresso gratuito previa registrazione sul sito di riferimento

Info: 0547 317435 www.macfrut.com

dal 22 al 25 aprile 2025

Rimini, sedi varie

25 Aprile – Festa della Liberazione d’Italia

Cerimonia ufficiale ed eventi per l’81° Anniversario della Liberazione

Il programma delle celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione d’Italia prende avvio mercoledì 22 aprile alle ore 17 presso il Parco Briolini, in via Sforza, di fronte al Centro Sociale “La Casa Colonica”. In questo contesto si tiene una cerimonia commemorativa dedicata agli Sminatori B.C.M., caduti nell’immediato dopoguerra durante le operazioni di bonifica del territorio riminese. L’iniziativa, prevista presso il monumento a loro dedicato, rappresenta un momento di memoria e riconoscimento per il sacrificio di chi contribuì alla sicurezza e alla rinascita del territorio.

Le celebrazioni proseguono venerdì 24 aprile alle ore 17 alla Sala della Cineteca, con “Una canzone per la Resistenza”interpretata da Sara Jane Ghiotti e Giulia Lazzarini. Durante l’incontro sarà presentato anche il settimo episodio del podcast “Rimini in guerra 1943-1945”, dedicato a Fragheto e alle stragi nazi-fasciste.

La giornata simbolo delle celebrazioni, sabato 25 aprile, si apre fin dal mattino: a partire dalle ore 9.30 è prevista la deposizione di fiori presso le targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti, a cura di ANPI Rimini. Un gesto diffuso sul territorio, volto a rendere omaggio alla memoria della Resistenza.

Nel pomeriggio si tiene la Cerimonia Ufficiale. Alle ore 15.15, presso Piazzale Roma – Parco Cervi, è previsto il raduno delle autorità e delle delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, insieme alle rappresentanze politiche, sindacali, studentesche e cittadine. Alle ore 15.30 avrà inizio la cerimonia con la posa di una corona al Monumento della Resistenza, cui seguirà il corteo che si snoderà fino a piazza Cavour.

La celebrazione si conclude alle ore 16.30 in piazza Cavour, con l’intervento del Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’orazione celebrativa affidata ad Andrea Caputo, Presidente ANPI Rimini, in un momento solenne di riflessione condivisa sui valori della Liberazione.

venerdì 24 aprile 2026

Teatro Galli, piazza cavour 22 – Rimini centro storico

Parole per la musica

Guida all’ascolto in preparazione all’opera Madama Butterfly (che si terrà giovedì 30 aprile alle ore 20 al Teatro Galli) nell’ambito della rassegna Parole per la musica: “Noi siamo gente avvezza alle piccole cose”. Puccini e Madama Butterfly. A cura di Fabio Sartorelli

Ore 21 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: https://teatrogalli.it

da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile, via Galliano, 19 – Rimini centro storico

25 aprile: Balla la Liberazione

In occasione della Festa della Liberazione, il Parco XXV Aprile di Rimini ospita un fine settimana di eventi promosso dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori. La manifestazione, che si svolge nel cuore verde della città, propone tre giorni di concerti e djset ad ingresso libero e street food per l’intero weekend.

Il programma si apre venerdì 24 aprile: l’intrattenimento pomeridiano inizia alle ore 17:00 con la Woodoo Child Band, mentre la serata prosegue con un dj set firmato Velvet e Slego, icone della scena musicale locale.

La giornata principale di sabato 25 aprile vedrà come ospite d’onore Eugenio Finardi con il suo spettacolo “Tutto Finardi Unplugged”. L’artista, accompagnato da Giuvazza Maggiore (chitarra e loop) e Claudio Arfinengo (percussioni), celebrerà oltre cinquant’anni di carriera attraverso una formula acustica e colloquiale che intreccia i grandi successi a brani del nuovo album TUTTO (2025). Il concerto sarà anticipato dall’esibizione della Osaka Flu band e seguito, in serata, dal dj set di Dj Muna feat. Ale Paglia al sax.

L’evento si conclude domenica 26 aprile con uno spazio dedicato ai nuovi talenti. La giornata ospiterà infatti la finale di “Palco Zero”, il contest dedicato alle band riminesi emergenti, seguita dal concerto dei Kaimani Distratti. La serata finale sarà affidata a un dj set conclusivo, chiudendo così la tre giorni di festeggiamenti nel parco.

Orario: dalle ore 17 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/LaSerraCentoFiori/

25 e 26 aprile; dall’1 al 3 maggio 2026

Marina di Rimini, viale Ortigara, 80 – Rimini San Giuliano Mare

Rimini Boat Show

Dove il mare incontra l’eccellenza

La Marina di Rimini ospita Rimini Boat Show, un evento dedicato agli appassionati di nautica, dove è possibile ammirare un’esposizione di yacht, barche a vela, gommoni e accessori nautici.

Un’occasione per conoscere le novità del settore e vivere un’esperienza tra il mare e la passione per la nautica.

Info: 0541 29488 info@marinadirimini.com

lunedì 27 e martedì 28 aprile 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Fellini e la critica

Nel contesto degli appuntamenti annuali dedicati a Federico Fellini e ai “Fellini Studies”, FM – Fellini Museum Rimini e il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, organizzano alla Cineteca comunale di Rimini due giornate di studi dedicate al rapporto tra Fellini e la critica.

Il convegno rimette a fuoco un campo già riccamente esplorato – basti pensare ai nodi storici del confronto con la critica marxista o con quella cattolica – alla luce di nuove consapevolezze: la crescita degli studi sulla storia della critica italiana e dei suoi archivi, la progressiva emersione di fondi privati e la trasformazione degli strumenti stessi della critica (dalla pagina dei quotidiani alla televisione, fino ai social media).

Attorno alla produzione del regista si è costituito, nel corso dei decenni, un vero e proprio “romanzo critico”. Si tratta di una trama densa e complessa, fatta di entusiasmi e diffidenze, letture politiche, estetiche e morali. Questo patrimonio narrativo spazia dalle recensioni dei grandi giornali ai carteggi privati, dai dialoghi pubblici alle schede dei cineclub, fino ad arrivare alle più moderne forme di discussione che oggi animano il web.

>Le giornate di lunedì 27 e martedì 28 aprile sono dedicate proprio all’esplorazione di come la critica abbia contribuito a creare il mito felliniano. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’evoluzione degli strumenti della critica stessa. Il dibattito analizzerà il passaggio dalla pagina scritta dei quotidiani alla televisione, fino alla trasformazione digitale guidata dai social media.

Due giorni di approfondimento scientifico aperti a studiosi e appassionati, per scoprire come il modo di guardare e giudicare il cinema di Fellini sia cambiato insieme alla nostra società.

>Lunedì 27 aprile ore 21:00 Il libro e il film

Sara Martin Una vita per il cinema. Storia e memorie del pittore

scenografo Italo Tomassi (Marsilio 2026)

In dialogo con Roy Menarini e Daniela Tomassi

a seguire E la nave va di Federico Fellini (Italia 1983, 132′)

Orario: lunedì 27 aprile: 9.30-18.45; martedì 28 aprile: 9.30 – 13 / 15 – 18.30

Ingresso libero Info: https://fellinimuseum.it/critica-2/