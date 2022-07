RIMINI – Tutti gli appuntamenti

Dal 5 luglio a fine agosto 2022

Rimini, Corte Agostiniani, via Cairoli 40

Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle

Rassegna cinematografica all’aperto nel cuore del centro storico con i migliori film della stagione invernale da vedere ‘sotto le stelle’. Una selezione che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima.

martedì 5 luglio: Una squadra – il film, di Domenico Procacci. Il regista rimette insieme la storica squadra di tennis composta Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli per raccontare la finale di Coppa Davis giocata e vinta nel 1976 a Santiago contro il Cile di Pinochet, un evento allora al centro di una feroce battaglia politica.

mercoledì 6 luglio: La Fellinette, di Francesca Fabbri Fellini. A seguire “Le tentazioni del Dottor Antonio”, episodio del film del 1962 “Boccaccio 70”, di Federico Fellini. (Ingresso libero)

martedì 12 luglio: È stata la mano di Dio, l’ultima fatica di Paolo Sorrentino. Forse il film più intimo, magico ed essenziale del regista

Ore 21.30 Ingresso: 6 € (intero) – 5 € (ridotto)

martedì 5 luglio 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Nashville & Backbones

SGR Live: Concerto all’Arena Francesca da Rimini

Nella splendida cornice di Castelsismondo si esibiscono i Nashville & Backbones.

Marcello Dolci (Voce / Chitarra / Armonica), Michele Tani (Voce / Tastiere / Percussioni), Stefania Pozzi (Voce / Violino) e Marco Maccari (Voce / Banjo / Chitarra), propongono un genere musicale folk/country dalle forti tinte pop e rock.

Nei loro concerti c’è spazio sia per le cover che per i brani originali, come quelli degli Eagles, Creedence Clearwater Revival, America, CSN&Y, per una serata all’insegna del divertimento o per un ascolto più attento alle sfumature e ai colori cangianti.

Ore 21.30 Ingresso libero

tutti i mercoledì d’estate 2022

Rimini centro storico

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per una serata di shopping, food, musica e cultura.

In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra con prezzi speciali, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.

Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d’estate, un’iniziativa, giunta alla quinta edizione, e organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città. Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a seconda delle serate: dj set, gruppi live…per un momento di svago e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23.00

giovedì 7 luglio 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Quartetto Eos: Da Bach ai Led Zeppellin

SGR Live: Concerto all’Arena Francesca da Rimini

Nella splendida cornice di Castelsismondo, il Quartetto Eos propone un concerto serale, una sorta di gioco in cui strumenti classici come violino, flauto, viola ed violoncello interpretano brani rock degli ultimi anni. Lo spettacolo inizia con alcune rivisitazioni dei capisaldi del repertorio di musica classica tra cui la celebre Aria sulla quarta corda di J.S.Bach per passare improvvisamente a tanghi e milonghe di Piazzolla e celebri colonne sonore di Morricone e John Williams. L’ultima parte del concerto riprende grandi classici del rock arrangiati per il quartetto Eos, come Sweet Child of Mine dei Guns’n Roses, Smoke on the Water dei Deep Purple, alcuni capolavori dei Queen come Bohemien Rapsody, Eleanor Rigby dei Beatles, fino agli anni Ottanta con i capolavori di Sting. Il tutto si conclude con l’intramontabile Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.

Matteo Salerno, flauto; Aldo Capicchioni, violino; Aldo Zangheri, viola; Anselmo Pelliccioni, violoncello. Ore 21.30. Ingresso libero

giovedì 7 luglio 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Parco degli Artisti

EINSTEIN FOREVER – Gabriella Greison

Il centro culturale e ricreativo realizzato sulle rive del fiume Marecchia dallʼassociazione Sorridolibero, capitanata dal cantautore Sergio Casabianca, porta in scena una programmazione che spazia tra spettacoli, concerti, proiezioni di film e mercatini.

Ospite della serata Gabriella Greison, scrittrice, performer e divulgatrice scientifica che da anni registra il tutto esaurito nei teatri raccontando di meccanica e sovrapposizione quantistica, e “Einstein forever” è il monologo in cui ripercorre la vita del più grande scienziato di tutti i tempi.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Biglietti su liveticket o acquistabili la sera dell’evento in caso di disponibilità residua. Info: 327 8475142 (whatsapp o telefonare negli orari 17.00-19.00)

Info: pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini

sabato 9 luglio 2022

Chiesa Sacro Cuore di Gesù, via Marconi, 43 – Rimini Miramare

Vivinaturainmusica

Conferenza-concerto sul tema del rapporto uomo-ambiente

La conferenza-concerto è proposta dal coro Pueri Cantores” del Veneto APS, diretto dal M° Roberto Fioretto. La serata ha come obiettivo la sensibilizzazione al tema del rapporto uomo – ambiente, sostenuto dalla Comunità Europea e l’Assemblea delle Nazioni Unite 2022.

Le specialiste Giulia Ethel Tomasi e Stefania Mafessanti presentano il tema del rapporto interpersonale tra l’uomo e la natura che si fonda sul rispetto dell’ambiente e sull’interazione olistica di tutte le componenti della società.

Sono eseguite le musiche di Bernardelli, Beethoven, Rossini, Puccini, Dvorak, Grau, Barret, Shmitt, Gjeilo, Montemurro.

Ore 20.45. Ingresso libero. Info: 340 8078982

sabato 9 e domenica 10 luglio 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Commune

Spettacolo di Maria Magdalena Kozłowska nell’ambito di Santarcangelo Festival

Maria Magdalena Kozlowska propone per la prima volta in Italia ‘Commune’, una gang di musicisti che si riunisce per celebrare il potere femminile attraverso la musica classica: un’opera eclettica ispirata allo sciopero delle donne in Polonia e alle azioni delle Pussy Riot. Uno spettacolo musicale, in cui la performer e attivista polacco-olandese invita un gruppo di musicisti classici a decostruire le canoniche formule del genere operistico, per celebrare il potere del femminile.

Orario: sabato 9 luglio ore 21.30; domenica 10 luglio ore 20.00

Ingresso a pagamento. Info: 0541 623149 biglietteria@santarcangelofestival.com

Sabato 9 luglio 2022

Rimini, Bar Lento

Black Coffee groove espresso

Concerto Jazz

1/3 di swing, 1/3 di blues, 1/3 di vaudeville, il mix perfetto e ben agitato dei classici del songbook americano per le grandi occasioni. Cristina Vitri, voce; Bob John aka Stefano Pagliarini piano; Franco Mongiusti contrabbasso. In collaborazione con Rimini Jazz Club

Ore 19.30

domenica 10 luglio 2022

Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

Finalmente Lucio – Alba in musica, Cristina Di Pietro canta Battisti

Rassegna ‘Concerti all’alba’ a cura di Rimini Classica

Cristina Di Pietro torna a cantare all’alba, con la magia del sole nascente dal mare.

Il concerto è interamente dedicato a Lucio Battisti, con alcune delle sue indimenticabili canzoni, nelle versioni arrangiate da Mattia Guerra per voce, pianoforte, viola e flauto.

Insieme a Cristina sul palco Aldo Maria Zangheri, Matteo Salerno e Mattia Guerra.

L’evento rientra nella Rassegna “Concerti all’Alba”, in collaborazione con Blue Beach e Riminiterme e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

La prevendita dei biglietti è disponibile su www.liveticket.it

In caso di maltempo il concerto viene riproposto a data da destinarsi. In caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data, saranno interamente rimborsati i biglietti.

Ore 5.00 Ingresso a pagamento

Info: 0541 424011 riminiclassica@gmail.com

domenica 10 luglio 2022

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 – Rimini zona porto canale

5° Edizione Trofeo Città di Rimini – 2° Trofeo A. Cingolani

Trofeo di vela con regata e veleggiate d’altura, regata di catamarani e deriva

Regata d’altura – Derive e Catamarani, che coinvolge tutti i Club della zona e tutta la tipologia delle imbarcazioni: dalle piccole derive alle grandi imbarcazioni dʼaltura.

Info: 0541 26520 cnrimini@cnrimini.com

fino a domenica 28 agosto 2022

Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi

Marecchia Social Fest

Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori che propone un’estate all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con un ricco calendario di eventi tra concerti, presentazioni di libri, film, cartoni animati e persino un rock contest per bande giovanili.

Domenica 10 luglio in collaborazione con Cartoon club, la manifestazione riminese dedicata ai fumetti e ai cartoni animati, alle 21 verrà proiettato il lungometraggio Si alza il vento, film d’animazione del 2013 scritto e diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli.

Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori

tutti i giorni da giugno a settembre 2022

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull’Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l’orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: dalle 18.00 A pagamento. Info: 0541 53399 info@visitrimini.com

fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 – Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L’attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it