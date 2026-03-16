Rimini introduce il Menu Vegetale nelle scuole

RIMINI – Un nuovo modo di scoprire il cibo, la natura e la sostenibilità entra nelle scuole riminesi. Dall’8 aprile prende avvio il Menu Vegetale, il progetto promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con LAV – Lega Anti Vivisezione ed Elior – e in condivisione con l’Ausl Romagna – pensato per accompagnare bambine e bambini alla scoperta del mondo green attraverso il gusto, la conoscenza e il gioco.

Giovedì mattina la vicesindaca Chiara Bellini ha incontrato i referenti di LAV – Domiziana Illengo, responsabile Area Alimentazione Vegana di LAV, e Yuri Bautta, responsabile rapporti istituzionali regione Emilia Romagna – avviando una collaborazione dedicata alla diffusione dell’alimentazione vegetale e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.

L’avvio del progetto

La sperimentazione partirà mercoledì 8 aprile, con una presentazione della vicesindaca Bellini presso la scuola Flavia Casadei, e coinvolgerà tutte le scuole dell’infanzia e le scuole primarie statali del territorio comunale.

A partire da quella data, il menù green verrà proposto due volte al mese, fino a giugno.

La ditta Elior sta definendo il menù della prima giornata, che verrà comunicato agli istituti e alle famiglie non appena disponibile.



Materiali educativi per accompagnare il percorso

Elior ha fornito a tutti gli Istituti Comprensivi un set di materiali ludico‑didattici da utilizzare in autonomia nelle classi.

Le schede‑gioco e le attività proposte aiutano bambine e bambini a familiarizzare con il mondo vegetale e con i valori al centro del progetto: curiosità, consapevolezza, sostenibilità.

Le schede‑gioco predisposte da Elior sono allegate come primo strumento operativo.



Un percorso condiviso

« L’introduzione del Menu Vegetale – dichiara la vicesindaca Chiara Bellini – rappresenta un tassello importante nel lavoro che stiamo portando avanti per promuovere stili di vita sani, sostenibili e accessibili. È un progetto che unisce educazione, salute e attenzione all’ambiente, costruito insieme a partner qualificati come LAV ed Elior».

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con attività, momenti di confronto e strumenti dedicati, in collaborazione con scuole, famiglie e realtà educative del territorio.