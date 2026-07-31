Al Palazzo del Fulgor la mostra fotografica dedicata a Pasquale Bove. Inaugurazione sabato 1° agosto alle ore 19.30

RIMINI – Sabato 1° agosto alle ore 19.30, al Palazzo del Fulgor inaugura Rimini Express. Volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita, mostra fotografica dedicata a Pasquale Bove.

Promosso dalla Biblioteca civica Gambalunga nell’ambito del progetto L’archivio fotografico di Pasquale Bove: la Rimini di fine ‘900 tra cronaca e immaginario, il progetto è sostenuto attraverso il bando Strategia Fotografia 2025 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Un viaggio nella memoria di Rimini e nella storia recente dell’Italia attraverso lo sguardo di Pasquale Bove, fotoreporter che per oltre quarant’anni ha raccontato la città, la Riviera e il Paese.

L’esposizione rappresenta il primo esito pubblico dell’acquisizione dell’archivio fotografico di Pasquale Bove da parte della Biblioteca Gambalunga, formalizzata nel 2026 grazie al finanziamento ministeriale. Il fondo, composto da circa 337.000 negativi, 20.000 stampe e un vasto nucleo digitale conservato su 50 hard disk, raccoglie una straordinaria testimonianza dell’attività fotografica di Bove e restituisce un racconto della vita sociale, culturale e politica di Rimini, della Riviera e dell’Italia contemporanea.

Fotoreporter per testate locali e nazionali – tra cui la «Gazzetta di Rimini», «Il Resto del Carlino», ANSA, EPA e il «Corriere della Sera» – Pasquale Bove ha documentato la cronaca, gli eventi pubblici, la vita notturna, il costume e le trasformazioni del territorio tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del nuovo millennio. Nato nell’urgenza del fotogiornalismo quotidiano, il suo archivio si rivela oggi una mappa visiva della memoria collettiva, capace di trasformare il presente della cronaca in racconto storico, sociale e antropologico.

Allestita nella Sala delle Cornici Sospese del Palazzo del Fulgor, la mostra presenta oltre cinquanta fotografie e si articola in quattro sezioni tematiche: la sezione Volti racconta Rimini come crocevia della storia e dell’immaginario internazionale, dai passaggi di figure come George Bush senior, Mikhail Gorbaciov e Lady Diana ai protagonisti della politica, della cultura e dello spettacolo nazionale; Fatti di cronaca. La città entra nelle pieghe più profonde della storia recente riminese, dalla vicenda della Uno Bianca al caso Muccioli, fino alle trasformazioni urbane che hanno ridisegnato il territorio; Fatti di cronaca. Il mare restituisce la spiaggia come luogo simbolico della Riviera, dalla grande tavolata chilometrica del 1993 per i 150 anni dello Stabilimento balneare alla demolizione dell’Hotel Savoia Excelsior; Visioni racconta la notte romagnola di un’intera generazione, dal Treno Azzurro al Blue Line e ai luoghi simbolo del divertimento della Riviera.

Come sottolinea Michele Lari, assessore alla Cultura del Comune di Rimini, «c’è un filo conduttore invisibile ma potentissimo che lega il passato recente di Rimini al suo presente in perenne trasformazione, ed è la memoria visiva della nostra comunità. Il catalogo e la mostra fotografica “Rimini Express. Volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita” nascono proprio per esplorare questa identità. Un riconoscimento che premia la nostra visione culturale e che ci permette oggi di restituire alla città un patrimonio collettivo di inestimabile valore».

Accanto alla mostra sarà presentato anche il volume Rimini Express. Volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita, che raccoglie una più ampia selezione di immagini tratte dall’archivio e approfondisce, attraverso i testi in catalogo, il valore storico, documentario e antropologico del fondo Bove.

Con Rimini Express la Biblioteca Gambalunga compie un nuovo passo nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio fotografico contemporaneo, confermando il proprio ruolo di custode della memoria visiva della città e del territorio. La mostra è insieme un omaggio a un grande fotografo, una riflessione sull’identità della Riviera e un invito a rileggere, attraverso le immagini, una stagione cruciale della storia italiana.

Rimini Express. Volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita

Dall’Archivio fotografico di Pasquale Bove

Mostra fotografica a cura di Pasquale Bove e Mara Sorrentino

Rimini | Palazzo del Fulgor

Piazzetta San Martino

1° agosto – 20 settembre 2026

Catalogo

In occasione dell’inaugurazione il catalogo della mostra sarà distribuito gratuitamente fino a esaurimento copie.

Orari

da martedì a domenica, 10-19

chiuso il lunedì non festivo

Per informazioni

Archivio fotografico – Biblioteca civica Gambalunga

archivio.fotografico@comune.rimini.it

tel. 0541 704477