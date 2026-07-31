Musica: torna Borgo Sonoro, dal 1° al 22 agosto nove concerti nei borghi della Romagna

RONCOFREDDO (FC) – Torna dal 1° al 22 agosto Borgo Sonoro, il festival che da ventisei edizioni porta la musica di qualità nei piccoli borghi della collina romagnola. Un appuntamento ormai consolidato e tra i più seguiti dell’estate romagnola, che negli anni ha saputo costruirsi un’identità originale proponendo artisti e progetti di alto livello, spesso al di fuori dei circuiti mainstream, trasformando piazze, castelli e luoghi inconsueti in suggestivi palcoscenici sotto le stelle.

Negli anni Borgo Sonoro è diventato uno degli appuntamenti culturali di riferimento dell’estate romagnola, consolidando un pubblico fedele e richiamando spettatori da tutta la Romagna e dalle Marche. Il festival conferma la propria vocazione a coniugare proposta artistica e valorizzazione del territorio, portando la musica di qualità anche nelle aree interne della Romagna.

Saranno nove i concerti in programma, ospitate in altrettante piazze e luoghi simbolo della collina romagnola, coinvolgendo sei Comuni – Roncofreddo, Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone – in un itinerario musicale che attraversa jazz, rock, canzone d’autore, musica classica e tradizione popolare.

Tra i tratti distintivi del festival c’è la scelta di portare la grande musica anche nei centri più piccoli della collina romagnola. Località come San Giovanni in Galilea (50 abitanti), Santa Maria Riopetra (109), Monteleone (227) e Rontagnano (306) diventano per una sera luoghi di spettacolo e aggregazione, capaci di richiamare pubblico da tutta la Romagna e dalle Marche e di dimostrare come la cultura possa contribuire concretamente a valorizzare il territorio e a rivitalizzare le piccole comunità.

Ad aprire il festival, il 1° agosto a San Romano di Mercato Saraceno, sarà l’Elisa Ridolfi Quartet con L’ora del funambolo: la cantautrice romagnola, vincitrice della Targa Tenco 2024, inaugurerà un cartellone che proporrà tre importanti anteprime regionali per l’Emilia-Romagna: il nuovo progetto Voci di donna del Georgia Ciavatta Quintet, il concerto dello spagnolo Pedro Makay Quartet e Milesmood, omaggio a Miles Davis con la New Project Orchestra e lo special guest Fabrizio Bosso, uno dei più autorevoli trombettisti del panorama jazz italiano.

Completano il programma l’esplosivo show di Antonio Sorgentone, l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, i giovani virtuosi del Duo Striago, il Rossella Cappadone Quartet con il tributo a Ornella Vanoni, accompagnato da alcuni musicisti che hanno collaborato con la grande artista, e il concerto finale dei Bound for Glory, dedicato alle radici della musica folk americana.

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano le nuove tappe di Santa Maria Riopetra e Monte Castello e le camminate al tramonto organizzate con Caveja Trek, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del paesaggio collinare e dei borghi ospitanti prima dei concerti.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15. Biglietto unico: 7 euro (più prevendita). Prevendite sul circuito Vivaticket.

Il festival è promosso dal Comune di Roncofreddo, capofila del progetto, insieme ai Comuni di Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone, con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge regionale 21/2023, oltre al sostegno di Romagna Iniziative, Romagna Acque e Concessionaria Moreno.