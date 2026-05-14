Riccione si trasforma nella capitale dei bambini e dei ragazzi

Torna il Kids Family Festival tra scienza, pedagogia e il mondo di Discovery

RICCIONE (RN) – Riccione riaccende i riflettori sul suo segmento più caro, quello delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi, confermando la centralità del progetto Riccione Family City nel panorama turistico nazionale anche all’interno della cornice della Notte Rosa. L’evento è promosso dal Comune di Riccione e ideato e prodotto dall’agenzia Ea Comunicazione Eventi: dal 18 al 20 giugno, piazzale Ceccarini tornerà a essere il cuore pulsante della terza edizione del Riccione Kids Family Festival, l’evento che trasforma l’intrattenimento in un’occasione di crescita e condivisione.

La kermesse arriva sulla scia dell’entusiasmo generato dallo straordinario successo dell’anteprima pasquale, che ha visto una marea umana di genitori e figli invadere il centro di Riccione per il live show di Cristina D’Avena e la magia del musical “Crazy Farm Show”. Quell’abbraccio collettivo, fatto di musica e teatro, ha dimostrato come la città sia il luogo d’elezione per un’accoglienza capace di unire generazioni diverse attraverso proposte di altissima qualità.

Riccione nella casa di milioni di famiglie italiane

L’edizione estiva 2026 segna un ulteriore salto di qualità grazie a una prestigiosa partnership strategica con Warner Bros. Discovery, che garantisce al Festival e alla città una risonanza mediatica senza precedenti: attraverso una massiccia campagna su Cartoon Network — con 735 spot previsti in sette settimane — Riccione entrerà quotidianamente nelle case di milioni di famiglie italiane. Ma il valore aggiunto dell’evento risiede nella sua natura di laboratorio esperienziale e multidisciplinare. Un ruolo centrale sarà affidato alla collaborazione con La Stampa e il portale La Zampa: l’autorevole hub del Gruppo Gedi curerà talk live d’eccezione e iniziative speciali, trasformando piazzale Ceccarini in un centro di educazione ambientale dove i ragazzi potranno scoprire, guidati da esperti e attraverso linguaggi interattivi, la bellezza, la cura e il rispetto per il mondo animale.

L’esperienza sarà totale e immersiva grazie a un Village permanente che animerà le giornate con laboratori creativi interattivi, postazioni di make-up tematico e angoli dedicati al gioco guidato curati dai principali brand player del mondo kids. Il palinsesto è un mosaico di eccellenze: si parte con la divulgazione scientifica “pop” di Vincenzo Schettini, il professore che ha reso virale la fisica, per proseguire con i momenti di riflessione pedagogica rivolti a genitori ed educatori, condotti da massimi esperti come Alberto Pellai, Michele Liuzzi e Osvaldo Poli. Non mancherà lo spettacolo puro con la parata dei costume characters più iconici della Tv — da Gumball e Darwin a Geronimo Stilton, dai Puffi ai protagonisti di Miraculous — fino al gran finale dedicato alla K-pop mania. Uno show travolgente di musica e coreografie che intercetta i nuovi trend globali dei giovanissimi, ribadendo il primato di Riccione nel saper dialogare con i linguaggi della contemporaneità.

Le dichiarazioni

L’assessore al Turismo del Comune di Riccione, Mattia Guidi: “Il target family è un pilastro strategico per Riccione perché genera una permanenza media elevata, diffusa sul territorio e con una forte propensione alla fidelizzazione. Anche in questa occasione proseguiamo con la strategia che vede eventi fisici e campagne media, mixando intrattenimento a promozione. Con ‘Riccione Family City’ non abbiamo solo creato una programmazione di eventi e una comunicazione intersettoriale, ma un vero e proprio aggregatore di eccellenze. Quando pubblico e privato uniscono le forze, Riccione è in grado di essere rilevante a livello nazionale e internazionale: abbiamo la fortuna e l’unicità di avere racchiusi in pochi chilometri quadrati realtà qualificate in questo settore, dai club di prodotto come i Family Hotels agli operatori balneari, commerciali e ricettivi specializzati nei servizi per le famiglie. Con orgoglio e consapevolezza del valore della nostra destinazione su questo verticale, continueremo a investire per essere sempre più attrattivi verso il target family”.

Michele Di Stefano, owner dell’agenzia Ea Comunicazione Eventi, organizzatore e ideatore del Festival: “Il Riccione Kids Family Festival nasce dalla volontà di creare un ponte tra generazioni. Siamo fortemente convinti che si debba recuperare il rapporto genitori-figli, crediamo che la famiglia giochi un ruolo centrale per il futuro dei nostri figli. Il festival cerca di trasferire valore e risposte alle famiglie che oggi sempre di più si trovano ad affrontare quotidianamente situazioni e temi sensibili e delicati, spesso sconosciuti. Il Festival, attraverso voci autorevoli di alto profilo, stimola spunti di riflessione e indica possibili soluzioni, lo fa in un contesto di gioco, intrattenimento, spettacolo e leggerezza, come l’atmosfera unica che contraddistingue una ‘città vacanziera’ come Riccione. L’accordo di partnership siglato con Warner Bros. Discovery rappresenta un pilastro fondamentale della nostra strategia, garantendoci una straordinaria risonanza mediatica su scala nazionale. Il piano media prevede infatti sette settimane di programmazione, dal 3 maggio al 20 giugno, con un’altissima frequenza su Cartoon Network: 15 passaggi giornalieri per un totale di 735 spot, integrati da una copertura capillare sulle piattaforme social. Parallelamente, siamo orgogliosi della collaborazione con La Stampa, che ci vedrà protagonisti sull’edizione nazionale e all’interno di La Zampa. Quest’ultimo, autorevole content hub del Gruppo Gedi dedicato al mondo animale con oltre tre milioni di lettori mensili, metterà a disposizione il proprio know-how per talk live e iniziative speciali volti a far scoprire al grande pubblico la bellezza del mondo animale”.

Andrea Ciavatta, presidente del consorzio Riccione Family Hotels e di Promhotels: “Il Kids Family Festival, all’interno della Notte Rosa, rappresenta molto più di un semplice evento: è la dimostrazione concreta della direzione che Riccione ha scelto di intraprendere, riconoscendo al segmento family la giusta importanza. Riccione ha deciso di riconoscere, identificare e comunicare in modo chiaro il prodotto famiglia, e il progetto Riccione Family City ne è la testimonianza più evidente. Sappiamo quanto sia fondamentale avere un’identità forte per renderla realmente riconoscibile sul mercato. E questo è il passaggio che si sta compiendo oggi. Siamo felici che Riccione cerchi sempre più di affermarsi come una destinazione perfetta anche per le famiglie”.

IL PROGRAMMA ANALITICO

Tutti gli appuntamenti si terranno in piazzale Ceccarini con ingresso libero e gratuito.

18 GIUGNO (Ore 21:00) – Vincenzo Schettini: Il festival si apre con il professore più amato del web. Con il suo celebre progetto “La Fisica che ci piace”, Schettini renderà la scienza uno spettacolo coinvolgente, dimostrando come le leggi della natura possano essere divertenti e motivo di riflessione.

19 GIUGNO (Dalle ore 20:30) – Alberto Pellai e Michele Liuzzi: Una serata dedicata ai temi più sensibili per le famiglie: socialità, scuola, comportamento adolescenziale e l’utilizzo della tecnologia. Un racconto con un linguaggio semplice per affrontare le sfide del mondo virtuale.

20 GIUGNO – Chiusura in due atti: Ore 21:00 – Osvaldo Poli: Il noto psicologo e psicoterapeuta offrirà un momento prezioso di riflessione per genitori ed educatori, affrontando i temi della crescita con la sensibilità e l’ironia che lo contraddistinguono. Ore 22:00 – K-pop mania: Gran finale con l’energia del fenomeno record di streaming. Uno show travolgente con 7 strepitosi cantanti e ballerini, coreografie potenti e hit mondiali (Bts, Blackpink, Twice, Demon Hunters, Saja Boys). Un’esperienza immersiva tra visual iconici e “idol vibe”.

Area Village e Character: Per tutta la durata del festival, area gioco, make-up e laboratori creativi. Confermata la parata dei costume characters: Gumball e Darwin, Geronimo Stilton, I Puffi, 44 Gatti, Crybabies, Ladybug e Chat Noir.