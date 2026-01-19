Riccione Paese: oggi in municipio il Tavolo del Paese sulla riqualificazione del centro storico

RICCIONE (RN) – Si è tenuto oggi in municipio il Tavolo del Paese, preannunciato la scorsa settimana, dedicato al confronto con gli operatori economici dell’area e al percorso di riqualificazione del centro storico.

Al tavolo, presieduto dalla sindaca Daniela Angelini, erano presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale – gli assessori della giunta oltre ai tecnici comunali -, i rappresentanti dello studio di progettazione incaricato dal Comune insieme a una delegazione di commercianti, esercenti e residenti del quartiere.

L’incontro si inserisce in un percorso di ascolto e confronto avviato dall’amministrazione comunale e che ha portato alla definizione di una linea di indirizzo chiara, frutto di studio, valorizzazione dell’area Paese e dialogo con residenti, operatori economici e fruitori.

L’amministrazione, insieme al progettista Andrea Matteoni, ha illustrato e avviato un confronto che prevede un investimento significativo, i cui dettagli economici saranno definiti nella fase progettuale, ma che sarà in grado di produrre un impatto concreto e visibile, valorizzando le attività economiche e le residenze presenti lungo l’asse principale del Paese.

La riqualificazione di corso Fratelli Cervi si inserisce in una visione più ampia e integrata, che comprende anche piazza dell’Unità, viale Diaz e viale Lazio, con opere programmate nel corso dei prossimi anni, insieme alla riqualificazione dell’area della biblioteca, all’interno di un progetto unitario di rigenerazione urbana dell’area.

Per quanto riguarda la mobilità, l’obiettivo dell’amministrazione sarà di garantire una forte tutela della mobilità lenta, eliminando gli elementi urbanistici inutili e limitando la velocità di percorrenza dei mezzi in transito.

La zona traffico limitata serale sarà confermata come strumento di valorizzazione della vivibilità urbana e della fruizione pedonale e commerciale degli spazi del Paese.

L’asse commerciale di corso Fratelli Cervi, caratterizzato oggi dalla presenza di fioriere, una sezione di percorrenza ridotta e transenne laterali, diventerà una strada pulita, intervallata da piante, essenze agrumate collocate ai lati, ombreggiature di verde con la presenza di vele in un gioco di luci e ombre. La pavimentazione rimarrà invariata perchè l’intervento di riqualificazione riguarderà l’arredo urbano.

Sul tema dei parcheggi, il numero definitivo sarà stabilito nella fase progettuale conclusiva, ma non sono previste variazioni sostanziali, se non a favore di una distribuzione più armonica e meglio integrata con le alberature esistenti.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche all’illuminazione di corso Fratelli Cervi, con l’introduzione di punti luce a tonalità calda e direzionata, pensati per valorizzare la storicità del viale, esaltare le prospettive e le facciate e creare un’atmosfera serale accogliente e riconoscibile.

I lavori saranno pianificati con la massima attenzione e in modo condiviso, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana del Paese.

La prima fase riguarderà operazioni non invasive, come la pulizia e la rimozione degli arredi di superficie, per poi procedere con l’installazione dei nuovi elementi, garantendo sempre la fruibilità del viale e la continuità delle funzioni commerciali e sociali.

“Questo Tavolo rappresenta un passaggio importante di un percorso che l’amministrazione ha costruito con serietà, studio e ascolto del territorio – ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini -. La riqualificazione di Riccione Paese nasce da una visione chiara: rendere il centro storico più bello, sicuro, vivibile e attrattivo, mettendo al centro pedoni e ciclisti e riducendo l’impatto del traffico veicolare nell’ambito di un percorso partecipativo importante. È un percorso rispettoso del confronto, sviluppato in coordinamento con il Tavolo tecnico, ma anche fondato sulla capacità di assumere decisioni e di mantenere gli impegni presi con i cittadini. Su questo tema centrale per la città si è rafforzata l’unità di intenti dell’amministrazione, con il contributo responsabile e le valutazioni attente di tutte le forze politiche della maggioranza. Il confronto con commercianti, residenti e associazioni continuerà anche nelle prossime fasi perché crediamo in un metodo basato sulla condivisione e sulla responsabilità delle scelte”.

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire il dialogo, accompagnando passo dopo passo un progetto che rappresenta il primo tassello di una più ampia strategia di rigenerazione urbana che sta progressivamente ridisegnando Riccione.