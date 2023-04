Riccione invasa da oltre 4000 calciatori in erba per il Romagna Fest Soccer

Fino al 25 aprile il torneo nazionale per gli under 17

RICCIONE (RN) – Sono oltre 4000 i ragazzi iscritti al torneo nazionale di calcio Romagna Fest Soccer che per la prima volta arriva a Riccione.

Rivolto alle categorie Under 17, Under 15, Under 14, Esordienti 1° anno, Esordienti 2° anno, Pulcini 1° anno, Pulcini 2° anno e Primi Calci, il torneo si svolge fino al 25 aprile tra Rimini, Riccione e Cattolica.

“Romagna Fest Soccer è un torneo con numeri da record: oltre 4000 ragazzi provenienti da tutta Italia per partecipare ad un evento sportivo che porta a Riccione oltre 10.000 presenze in tre giorni, tra i ragazzi, gli accompagnatori e le famiglie – ha detto l’assessore allo sport del Comune di Riccione, Simone Imola – Siamo davvero orgogliosi di accogliere questo bellissimo torneo. E’ una vera e propria festa dello sport. Ieri è stato uno spettacolo vedere tanti giovani alla festa di apertura del Torneo al Samsara. Nel mio saluto, ho augurato ai ragazzi di giocare, divertirsi e godere delle bellezze del nostro territorio e ho ringraziato gli organizzatori per aver scelto Riccione come base del torneo”.

A Riccione i giovani calciatori si sfideranno sui campi di via Puglia e allo Stadio comunale Nicoletti.

“Per la prima volta portiamo a Riccione una delle nostre manifestazioni di punta che convoglia squadre da tutta Italia. – racconta l’organizzatore, l’ex calciatore e presidente di Centroeventi Tornei Giovanili, Giuseppe Malafronte – Ringrazio l’amministrazione comunale e la Riccione United per la splendida accoglienza. Inoltre, siamo riusciti grazie alla Digital Promoter a prenotare gli alberghi per i ragazzi e le famiglie quasi tutti a Riccione per poter godere nel tempo libero della città. I ragazzi sono impegnati per tre giorni in diversi campi anche nei comuni limitrofi, ma le finali si svolgeranno allo Stadio Nicoletti il 25 aprile”.

L’evento è organizzato da ASD Meldola in collaborazione con Centroeventi Tornei Giovanili, la Riccione United ed è autorizzato da FIGC Italia settore giovanile e scolastico.