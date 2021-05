Riccione: apre la prima gelateria Grom

RICCIONE (RN) – Il 1° maggio il marchio torinese ha inaugurato la sua prima gelateria a Riccione: un negozio temporaneo nel cuore pulsante della città per portare a riccionesi e turisti puro gusto e pura meraviglia durante la stagione estiva. Un’apertura che consolida la presenza di Grom sul territorio emiliano per il periodo estivo, al fianco delle gelaterie di Bologna, Parma e Ferrara.

La gelateria di Riccione offre tutti i prodotti Grom – gelato, granite, sorbetti su stecco, frappè e altre golosità -, realizzati secondo i principi che da sempre contraddistinguono la filosofia dell’azienda: ingredienti di origine naturale e assenza di coloranti o aromi, sia nelle materie prime selezionate che nel prodotto finito. Grom, inoltre, da diversi anni è parte del programma “Alimentazione Fuori Casa” dell’Associazione Italiana Celiachia e offre esclusivamente prodotti senza glutine e un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei clienti celiaci.

Nel punto vendita di Riccione è disponibile anche la novità dell’estate Grom, il cono variegato, lanciato proprio nel mese di maggio 2021. Si tratta di un prodotto dall’architettura innovativa e unica, composto da un cono farcito al momento con crema spalmabile al gianduia abbinato a gelato al pistacchio variegato sul posto sempre con crema spalmabile al gianduia. La preparazione “in tempo reale” e su richiesta permette di esaltare la freschezza del gelato e la cremosità della spalmabile.

La gelateria di Riccione è aperta dalle 12 alle 22 (ora del coprifuoco) per l’asporto, come previsto dalle norme di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19), presto sarà inaugurato anche il dehors, che permetterà di gustare coni e coppette sul viale a pochi passi dal mare. Per Grom la sicurezza di dipendenti e clienti è la priorità numero uno, di conseguenza modalità e orari di apertura potrebbero variare in relazione ai “colori” della regione e alle indicazioni del Governo.

A breve partirà anche il servizio di consegne a domicilio e presto il gelato e i prodotti Grom saranno disponibili sulle principali piattaforme di home-delivery, per vivere l’esperienza della gelateria anche a casa.

GROM

Puro gusto, pura meraviglia.

La storia di Grom inizia nel 2003 quando Guido Martinetti e Federico Grom inaugurano la prima gelateria nel centro di Torino, con il sogno di portare a più persone, in tutto il mondo, il puro e autentico gelato italiano.

Oggi Grom è presente in oltre dieci paesi e il suo gelato, realizzato con ingredienti di origine naturale e senza coloranti o aromi, si può trovare nelle gelaterie del brand, nella grande distribuzione, sulle principali piattaforme di consegna a domicilio e in chioschi e corner in alcune delle località più iconiche del Paese.

Da quasi venti anni ogni cosa in Grom è fatta per amore del gusto, per catturarne la parte più pura che la natura ci offre e sorprendere con la sua intensità tutti coloro che assaggiano un cono, una coppetta o una delle golosità preparate con la stessa filosofia. Perché nutre i nostri sensi, perché fa sorridere, perché meraviglia.