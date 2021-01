Riapre domani il parco della Galleana

Resta vietato l’accesso alle aree boschive

PIACENZA – Riapriranno domani, sabato 16 gennaio, i cancelli del Parco della Galleana, dopo il completamento delle verifiche sulle condizioni di stabilità delle alberature e la conclusione degli interventi di messa in sicurezza. Sottolinea l’assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi: “Permane una raccomandazione importante, evidenziata anche sui cartelli affissi agli ingressi: resta vietato l’accesso alle aree boschive interne al parco, dove permane il pericolo di caduta di rami. Tuttavia, il lavoro capillare di monitoraggio del verde pubblico sul territorio urbano, pulizia delle aree e rimozione delle situazioni di rischio ci ha permesso di proseguire in questi giorni, a seguito delle necessarie chiusure per tutelare l’incolumità dei cittadini, con la progressiva riapertura dei giardini, iniziata martedì 12 gennaio”.

Sempre per domani, sabato 16, è prevista la riapertura dell’area verde di via Millo, mentre già da oggi, venerdì 15, sono nuovamente fruibili gli orti di via Degani. Riaperti giovedì 14 il parco di Montecucco, i giardini di via Veneto – via don Minzoni, i parchi gioco del Pubblico Passeggio, i giardini “Padre Gherardo” in via Giarelli, il parco giochi di vicolo del Guazzo, il parco della Pace, il parco giochi di via Ottolenghi e quello di via don Dieci.