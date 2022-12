“Retroscena” dietro le quinte di ALTO

Al fine dining ALTO di Fiorano Modenese (MO) lo chef Mattia Trabetti incontra lo chef stellato Richard Abou Zaki, per un menu esclusivo esaltato dagli champagne Veuve Clicquot

FIORANO MODENESE (MO) – Mercoledì 14 dicembre 2022 si svela un “Retroscena” tutto da gustare. ALTO, il roof top restaurant dell’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (MO) (che fa parte della selezione della Guida Michelin 2023) ospita una cena evento a quattro mani, quelle dell’Executive Chef di casa Mattia Trabetti e dello Chef stella Michelin Richard Abou Zaki, del ristorante Retroscena di Porto San Giorgio (FM). Dal sottosuolo ai monti, dal mare al gusto più wild della natura, il Belpaese finisce nel piatto, sapientemente descritto dall’arte culinaria dei due chef, che raccontano a modo loro l’Appennino emiliano e il mare delle Marche. Fra dialoghi e duetti, contrappunti di gusto e di sapori, ecco un menu pensato per regalare un percorso ricco di esperienze ed esaltato da un partner d’eccezione, la maison di Champagne Veuve Clicquot. Si parte Sottoterra conTuberi e Radici della terre Matildiche a dialogo con la Cuvée Saint Petersbourg. “In rosso” segue il Cavolo cappuccio con armellina, riduzione di ginepro e salsa di anguilla affumicata accompagnato da un Extra Brut Extra Old Magnum. Doppio gusto per i primi, ispirati al mare Adriatico con un Riso all’oliva tenera ascolana, ricciola, arancia e finocchietto che si esalta grazie a Veuve Clicquot – Vintage Rosè 2012, mentre i Tortellini di capra e castagne, mirtilli fermentati brodo di funghi conducono dritti su, in Appennino, in compagnia dei grandi formati di La Grande Dame 2008. Selvatico è il secondo, a base di Germano reale, tartufo nero e radicchio tardivo esaltato da Veuve Clicquot – La Grande Dame Rosè 2008. Il dolce riporta sulla costa e sulla riviera di un’estate senza fine con il Coccobello al mare.

La degustazione-evento, dalle 20.30, è proposta al prezzo di 150 euro a persona.