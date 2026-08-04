Regione: Scomparsa del consigliere comunale di San Lazzaro, Alberto Malavolti

Il cordoglio del presidente de Pascale e della sottosegretaria Rontini

BOLOGNA – “La scomparsa improvvisa del consigliere Alberto Malavolti è una notizia drammatica che lascia tutti sgomenti. Non ci sono parole per esprimere un dolore così grande. Le nostre più sentite condoglianze e la massima vicinanza, anche a nome di tutta la Giunta e dell’intera comunità regionale, alla famiglia, alla moglie e ai suoi due bambini, e a tutta la comunità istituzionale e politica della città di San Lazzaro”.

Queste le parole del presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria, Manuela Rontini, nel telegramma di cordoglio inviato questa mattina ai familiari del consigliere comunale di San Lazzaro di Savena (Bo), Alberto Malavolti.