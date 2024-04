Regina Fumetti Festival, arriva Zerocalcare con il suo “Sento le voci!”

L’illustratore romano salirà sul palco del Teatro di Cattolica alle 22

CATTOLICA (RN) – Cresce l’attesa per Zerocalcare, protagonista del terzo giorno del Regina Fumetti Festival, sabato 13, al Teatro della Regina, alle ore 22, con il suo spettacolo, “Sento le voci! Viaggio nel Calcaverse”. Sul palco con lui, Michele Foschini. Ma il fumettista romano è solo l’apice di una giornata tutta vissuta all’insegna dell’arte dell’illustrazione.

Si comincia dal pomeriggio, al Centro Culturale Polivalente, alle ore 16.30, con “Bonvi, storia di un fumettista, delle Sturmtruppen e di un podcast” di Giulio D’Antona con Guido Brualdi ai disegni. Alle 17, in programma la visita guidata Mostra di un Editore: J-Pop Manga insieme con Marco Schiavone, Alucyel e Georgia Cocchi Pontalti. Si passa poi al Salone Snaporaz (piazza Mercato, 15) con il Reading di fumetti, alle ore 18.30, “Hai rubato anche tu questo disegno?” di Alessandro Ripane seguito da aperitivo e firmacopie con Dj set Cobra. La serata magica del Festival va in scena al Teatro della Regina, alle ore 21, con lo showcase “10 anni di Sassi”, presentazione del libro disco disegnato della cantautrice Maria Antonietta. E alle 22 su il sipario su Zerocalcare.

Ma il Festival non vi manda a dormire. Si prosegue, da mezzanotte, all’Arno Caffè (via Fiume, 6), con il Dopo Festival in tema “Cosplayer open bar night”.

Domenica 14, ultimo giorno della rassegna, si chiude al Teatro della Regina, alle 17.30, con la lezione illustrata “Dr Neutron, la scienza nel fumetto”, con il grande divulgatore Dario Bressanini e i disegni da Luca Bertelè.