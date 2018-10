Questa sera a Imola lo spettacolo su don Benzi

Sabato 13 ottobre, alle ore 21, lo spettacolo-concerto “Portami a casa” va in scena al Teatro dell’Osservanza in via Venturini 18

IMOLA (BO) – A Imola arriva lo spettacolo-concerto sulla figura di don Oreste Benzi, il fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. L’appuntamento è per sabato 13 Ottobre alle ore 21 al Teatro dell’Osservanza in via Venturini 18 per assistere allo spettacolo Portami a casa realizzato da Piccola Piazza d’Arti, la compagnia promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII.

“Portami a casa” è l’accorato appello rivolto a don Oreste Benzi da un giovane in difficoltà che non voleva più essere solo. Due attori ed un gruppo di musicisti ripercorrono le tappe e gli incontri più significativi che hanno segnato il cammino di don Oreste Benzi e dato il via ad una vita di condivisione con gli ultimi, in Italia ed oggi in 42 Paesi del mondo.

Lo spettacolo sta girando l’Italia in occasione del 50° anniversario della fondazione della Comunità di don Benzi, che opera nel vasto mondo dell’emarginazione: dalla liberazione delle donne costrette a prostituirsi ai disabili, dai tossicodipendenti ai carcerati.

Don Benzi è noto per essere l’inventore delle case famiglia, il modello più autentico e rappresentativo dello stile di accoglienza della Papa Giovanni.

Non strutture residenziali ma strutture affettive. Case dove non ci sono operatori e utenti ma papà e mamme che mettono la loro vita totalmente a servizio di chi ha bisogno di essere accolto, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Non un’occupazione lavorativa quindi, fatta da operatori specializzati, ma una scelta di vita, in risposta ad una vocazione, quella della Papa Giovanni, ed alla convinzione che ogni persona ha diritto ad una famiglia in cui crescere e vivere, a qualsiasi età. A Imola sono presenti due case di accoglienza.

L’ingresso è ad offerta libera; Il ricavato dello spettacolo andrà a sostenere le missioni della Comunità Papa Giovanni XXIII.