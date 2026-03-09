Querzoli Volley Forlì – Sab Group Rubicone 3-2

SAN MAURO PASCOLI (FC) – Trasferta amara per la Sab Group Rubicone, ko 3-2 contro la Querzoli Forlì. Nella quinta giornata del girone di ritorno, i gialloblù di coach Mascetti disputano una buona gara ma pagano qualche calo di continuità nell’arco del match. Non basta la prova straordinaria di Mazzotti, autore di 34 punti, con i sammauresi che si arrendono solo al tie-break. Decisiva la partenza difficile nel quinto set, con il cambio campo arrivato sull’8-2 per Forlì, che ha indirizzato il finale di partita.

Mascetti parte con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, Malual e Nori al centro, Pascucci e Rossatti in banda e Ferraro libero. L’avvio è complicato per Rubicone che scivola sotto 9-5. Un muro di Nori e un ace di Mazzotti riducono però il gap (14-12). A cambiare l’inerzia è Rossatti con quattro punti consecutivi che valgono il sorpasso sul 15-17 e il time-out di Forlì. Rubicone gioca con sicurezza: Malual lavora bene a muro e Mazzotti e Pascucci allungano fino al 16-22. Nel finale i sammauresi gestiscono il vantaggio e chiudono il set 21-25. Anche il secondo parziale si apre con difficoltà per gli ospiti, che si ritrovano subito sotto 13-7. La squadra reagisce grazie alle difese di Ferraro e agli attacchi di Mazzotti e Rossatti, tornando fino al 13-11. I gialloblù completano la rimonta con il muro di Mazzotti su Peripolli e l’attacco di Pascucci dopo una grande difesa di Ferraro (13-14). Quando la partita sembra girare, però, Forlì resta lucida, ritrova ritmo e scappa sul 18-15 fino a chiudere il set 25-19.

La musica non cambia nel terzo set, che vede un inizio difficile per la Sab Group, costretta a inseguire sul 6-2. I sammauresi però rientrano rapidamente in gara grazie a due muri consecutivi di Malual che valgono il sorpasso sull’11-12. Mazzotti diventa il punto di riferimento offensivo dei gialloblù e con una serie di attacchi porta Rubicone avanti 20-23. Dopo il time-out di Forlì, è ancora lui a chiudere il set con due attacchi vincenti per il 21-25. Il quarto parziale si apre all’insegna dell’equilibrio fino al 7-7. Successivamente Rubicone perde un po’ di lucidità mentre Forlì alza il ritmo e allunga sul 12-8. Mascetti prova a scuotere i suoi, ma i forlivesi continuano a spingere e ampliano il margine fino al 17-9. Il set prende definitivamente la strada dei padroni di casa che chiudono 25-15.

Nel tie-break Rubicone parte ancora con il freno a mano tirato e Forlì scappa subito via: il cambio campo arriva sull’8-2. Mazzotti prova a guidare la rimonta dei suoi, ma il divario iniziale pesa e Forlì riesce a gestire il vantaggio fino al 15-11 finale. Per la Sab Group Rubicone si tratta della seconda sconfitta consecutiva, che lascia i gialloblù in una situazione mentale inedita. Allo stesso tempo, la gara di Forlì ha mostrato segnali di crescita rispetto al ko interno contro Ferrara. La vetta della classifica resta a soli tre punti e già sabato 14 marzo, nella trasferta di San Severino Marche contro Sios Novavetro, Rubicone potrà provare a ripartire con fiducia nella corsa al primo posto.