Serie B: La Gemini Med perde in casa da Macerata. Sconfitta inaspettata

Serie D femminile/ Anche la Titan Services va ko a Lugo

SAN MARINO – Serie B. Gemini Med San Marino – Paoloni Macerata 0 a 3 (14/25 19/25 20/25). Arbitri: Federica Tosti (1°) ed Elena Fantoni (2°). Brutta sconfitta della Gemini Med che sabato 7 marzo cede in casa per 0 a 3 alla Paoloni Macerata. Sammarinesi sottoritmo e fallosi in tutti i fondamentali: irriconoscibili rispetto ad altri match giocati in precedenza al Pala Casadei. Dopo la sconfitta di Bologna arriva così un altro stop che allontana Rondelli e compagni dalle piazze play-off. “Siamo entrati in partita con la testa ancora a Bologna – è il commento di coach Roberto Pascucci alla fine della partita. – Dispiace molto aver visto la squadra così remissiva. Come a Bologna non siamo stati in grado di fermare l’opposto avversario ma siamo stati deludenti anche in ricezione e troppo molli in battuta. Questo sarebbe il momento del campionato nel quale spingere al massimo e, invece, sembra che ci stiamo perdendo sul più bello“.

Cronaca. L’equilibrio iniziale si spezza con un minibreak ospite (8/10) che i titani non recuperano subito. Sul 10/13 coach Pascucci preferisce chiamare il suo primo time-out. Fino a quel momento la Paoloni ha sbagliato poco mentre la Gemini Med è apparsa quantomeno “fiacca”. I padroni di casa operano dei cambi ma la situazione non muta (12/19) e San Marino va in confusione. Il set si chiude su un inaspettato 14/25. Nel secondo parziale Macerata opera il primo break sul 5/8 sfruttando soprattutto il mani/fuori e difendendo con grande intensità mentre la Rondelli e compagni continuano a essere piuttosto imprecisi in tutti i fondamentali (9/12). In questo momento della partita è soprattutto il nigeriano Oforah a tenere a galla i padroni di casa mettendo a referto 5 punti (saranno 7 nel set) e riportando sotto i suoi (16/17) ma non è sufficiente perché il gioco non fluisce, la Gemini Med si blocca e la ripresa si chiude sul 19/25. Nella terza frazione, un lungo scambio concluso con un tocco del palleggiatore Rondelli sembra segnare un punto di svolta. Il parziale resta in equilibrio e San Marino sembra giocare con un altro spirito e, soprattutto, con un’altra intensità (11/11). Un paio di errori in attacco rimettono la testa dei padroni di casa sott’acqua (11/13) e, sull’11/14, Samuel Frascio è costretto a uscire per un infortunio alla caviglia occorsogli nel tentativo di salvare una palla a fondo campo. È l’episodio che indirizza la fine del set e del match (20/25).

Tabellino Gemini Med. Orazi 5, Rondelli 1, Frascio 9, Facchi 8, Oforah 15, Benvenuti 4, Rizzi (L1), Seveglievich 1, Ceccolini, Bernardi, Tuccelli (L2). N.E. Conti, Borghesi. Ace 3. Battute sbagliate 18. Muri punto 10. All. Roberto Pascucci.

Tabellino Macerata. Tobaldi 18, Gigli 7, Uguccioni 5, Persichini 12, Stella 2, Carnevali 5, Montecchiari (L1), Storani (L2). N.E. Marconi, Owusu, Baldoni, Giacomini. Ace 3. Battute sbagliate 4. Muri punto 8. All. Francesco Bernetti.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 46, Sab Group Rubicone 43, Novavolley Loreto 38, Gemini Med San Marino 37, Querzoli Forlì 37, Cavallino 4 Torri Ferrara 33, Paoloni Macerata 30, Sabini Castelferretti 26, Okkaido Bologna 26, Sios Novavetro San Severino Marche 19, M&G Grottazzolina 18, Montorio Teramo 10, Don Celso Volley Fermo 6, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Don Celso Volley Fermo – Gemini Med San Marino. Sabato 14 marzo alle 21 a Fermo.

Serie D femm. Vbr Liverano Lugo – Titan Services San Marino 3 a 0 (25/18 25/17 25/19). Sabato è uscita sconfitta dal palasport di Lugo anche la Titan Services che affrontava la seconda forza del campionato. “È vero che giocavamo contro quella che, per me, è la squadra più forte del campionato e avevamo assenze pesanti come Ghinelli, Pedrelli, Guerra e Petre Paoloni ma non siamo state brave – dice a fine match l’allenatore Stefano Sarti. – Abbiamo giocato benino solo nel secondo set e solo a tratti ma, per il resto, abbiamo commesso troppi errori anche su cose provate e riprovate in allenamento. E poi tanti errori anche in ricezione. Sono dispiaciuto perché chi era in campo doveva fare meglio. Queste partite vanno giocate a viso aperto, rischiando tutto e questo non l’abbiamo fatto. Sabato prossimo la squadra è chiamata a fornire una bella prestazione, al di là del risultato. Le ragazze devono dare tutto in campo: non devono giocare con la paura di sbagliare. Voglio vedere carattere“.

Tabellino Titan Services. Tiezzi, Cesarini, Tura 3, Sarasini 13, Bernardi 4, Lazzari, Muccioli 4, Menicucci 1, Gasperoni 1, Pasolini (L1). N.E. Pedrelli, Traversi (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 40, Vbr Liverani Lugo 35, Mattei Ravenna 29, Unica Volley Rimini 25, Idea Volley Bellaria 24, Titan Services San Marino 23, Alfonsine 23, Bcc Romagnolo Cesena 20, Figurella Rimini 19, Volley Academy Benelli 17, Acerboli Santarcangelo 17, Caf Acli Stella Rimini 16.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Unica Volley Rimini. Sabato 14 marzo alle 19.30 a Serravalle.