Pubblicato l’avviso di contributo alle famiglie per la frequenza ai centri estivi

Dal 9 giugno al 12 luglio le famiglie interessate del Distretto socio-sanitario di Riccione potranno presentare domanda utilizzando il modello online presente sul sito istituzionale del Comune di Riccione

RICCIONE (RN) – Il Comune di Riccione, in qualità di ente capofila per il Distretto socio-sanitario di Riccione, ha approvato l’avviso pubblico che prevede l’erogazione di un contributo alle famiglie, volto a ridurre l’importo della retta per la frequenza dei centri estivi accreditati da parte dei minori appartenenti al nucleo familiare.

La misura si inserisce nell’ambito delle politiche di sostegno e rappresenta un intervento strategico per agevolare la conciliazione tra la vita familiare e gli impegni lavorativi nel periodo estivo, quando la sospensione dell’attività scolastica rende necessario individuare soluzioni educative e di cura per i minori. L’iniziativa mira anche ad ampliare e a favorire l’accesso a opportunità di socializzazione, apprendimento e integrazione per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, contribuendo al contrasto delle povertà educative.

L’avviso è rivolto alle famiglie dei Comuni del Distretto di Riccione — Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano e Sassofeltrio — che hanno aderito al “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 428 del 24/03/2025 e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

Il contributo destinato alle famiglie del distretto viene riconosciuto per ciascun bambino o ragazzo iscritto a un centro estivo accreditato e consiste in un importo settimanale pari a 100 euro se il costo di iscrizione previsto dal gestore è uguale o superiore a tale cifra, oppure pari all’importo effettivamente previsto se inferiore a 100 euro. In ogni caso, l’ammontare complessivo del contributo non potrà superare la quota di 300 euro per ciascun bambino o ragazzo.

A chi è rivolto il contributo

Possono beneficiare dell’iniziativa bambine e bambini, ragazze e ragazzi appartenenti a famiglie – incluse le famiglie affidatarie e i nuclei monogenitoriali – di età compresa tra i 3 e i 13 anni, i cui genitori abbiano un reddito Isee non superiore a 26mila euro e si trovino in una delle seguenti condizioni: entrambi i genitori siano occupati, oppure uno o entrambi siano in cassa integrazione, mobilità o disoccupati e a condizione che partecipino a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego. Inoltre, il beneficio è riconosciuto anche qualora almeno uno dei genitori rientri nelle condizioni sopra indicate e l’altro sia impegnato in modo continuativo nei compiti di cura, nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente.

Per favorire la più ampia partecipazione alle opportunità educative estive potranno beneficiare del contributo bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, fino ai 17 anni di età (nati tra l’01/01/2008 e il 31/12/2022) e senza obbligo di presentazione dell’attestazione Isee.

Come presentare la domanda di contributo

Le famiglie interessate potranno presentare domanda di contributo esclusivamente attraverso l’apposito modello online, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Riccione, ente capofila, nella sezione “Avvisi e notizie”. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 9 giugno 2025 e fino al 12 luglio 2025, accedendo dal seguente link:

https://www.comune.riccione.rn.it/it/news-category/147758

Le domande accolte saranno finanziate in base all’ordine della graduatoria distrettuale, fino a esaurimento del finanziamento assegnato al Distretto di Riccione. Al fine della concessione del contributo la condizione Isee non costituisce requisito di ammissibilità delle domande di accesso per bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità certificata. Per tutti gli altri la graduatoria sarà elaborata in ordine di Isee.

Per la realizzazione del progetto è stato assegnato al Distretto di Riccione un finanziamento pari a 246.307 euro a valere sul Programma regionale Fse+ 2021/2027, Priorità 3 Inclusione, Obiettivo Specifico K (Operazione Rif. Pa 2025-23862/Rer – Cup E99I25000180006).