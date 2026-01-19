​“Rifugi” di carta e parole

In biblioteca un anno ricco di appuntamenti per i gruppi di lettura per adulti e ragazzi

RICCIONE (RN) – Confermati anche per il 2026 gli appuntamenti in biblioteca a Riccione per gli appassionati di lettura e libri. Da lunedì 26 gennaio ripartono al Centro della Pesa (viale Lazio, 10) gli incontri dei gruppi di lettura per adulti e ragazzi di Rifugio letterario e Rifugio teen, a cura della Biblioteca comunale in collaborazione con l’autrice Debora Grossi.

Appuntamenti ormai storici della programmazione culturale della biblioteca, gli incontri sono un’occasione per parlare di libri, confrontarsi sulle tematiche delle opere lette, condividere in maniera spontanea e libera idee ed emozioni che le letture suscitano nei lettori. E soprattutto dedicare del tempo libero alla propria passione condivisa: il mondo dei libri e della letteratura.

Gli appuntamenti mensili sono dedicati sia agli adulti, con lo storico Rifugio letterario, sia ai ragazzi con il gruppo di lettura dedicato all’adolescenza di Rifugio teen. Per ogni incontro l’autrice Debora Grossi proporrà un tema, una lista di libri o un genere letterario intorno ai quali i gruppi si confronteranno portando le proprie esperienze di lettura. Per i più giovani gli appuntamenti saranno anche uno stimolo per approfondire e conoscere generi letterari e autori nuovi e coltivare la curiosità e la passione per la lettura.

Il calendario degli appuntamenti: si parte il 26 e 27 gennaio

Il calendario 2026 comprende 24 appuntamenti complessivi, 12 per ciascun gruppo di lettura. I primi due appuntamenti dell’anno sono in programma lunedì 26 e martedì 27 gennaio, rispettivamente con Rifugio Teen e Rifugio letterario.

Rifugio Teen è rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni, ma tutti possono partecipare. Non è necessario avere letto i libri per prendere parte, basta portare con sé la curiosità e la voglia di condividere in maniera libera opinioni, idee, suggerimenti. L’appuntamento del 26 gennaio sarà dedicato al “teen drama”, al mondo dell’adolescenza con tutte le sue sfumature, soprattutto ai “drammi” che la compongono. I libri scelti dai giovani lettori possono spaziare da temi come l’affettività al rapporto con il proprio corpo. Per l’occasione Debora Grossi presenterà ai ragazzi “Corpo a corpo” di Giovanni “Gioz” Scarduelli, una graphic novel young adult che va ad esplorare le relazioni e il rapporto con il proprio corpo.

Uno dei protagonisti invece di Rifugio letterario di martedì 27 gennaio sarà Salman Rushdie che sta tornando in libreria con una nuova uscita. Per celebrare il suo grande lavoro artistico e divulgativo, il Rifugio discuterà del famosissimo “I figli della mezzanotte”.

Insieme a lui l’italiana Roberta Recchia con il suo acclamatissimo esordio letterario “Tutta la vita che resta”.

Tutti gli appuntamenti del 2026 andranno ad esplorare tematiche diverse attraverso novità editoriali e grandi classici. Non mancheranno abbinamenti stravaganti e serate a tema.

Rifugio Teen si incontra una volta al mese al lunedì (ore 17) con il seguente calendario: 23 febbraio, 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 29 giugno, 27 luglio, 24 agosto, 28 settembre, 26 ottobre, 23 novembre, 21 dicembre.

Gli incontri mensili di Rifugio letterario sono in programma di martedì (ore 20): 24 febbraio, 31 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre, 22 dicembre.

Per partecipare ai gruppi di lettura, aperti a tutti, basta contattare la Biblioteca comunale via e-mail o telefonicamente: biblioteca@comune.riccione.rn.it – tel. 0541 600504.