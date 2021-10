Provvedimenti alla circolazione nelle vie Serafini e Crotti

PIACENZA – Si comunica che, per consentire la prosecuzione di lavori edili di ristrutturazione edilizia di uno stabile, dalle ore 18 di sabato 30 ottobre alle ore 18 venerdì 31 dicembre, in via Serafini, nel tratto compreso dall’intersezione stradale formata con via Cavour e il civico n. 6, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia con accesso e uscita da via Cittadella).

Inoltre, al fine di procedere in condizioni di sicurezza all’abbattimento di una pianta di cedro piantumato all’interno di un giardino privato in via Vittorio Veneto, dalle ore 7.30 di martedì 2 alle ore 17.30 di mercoledì 3 novembre, in via Crotti, lato Sud dall’incrocio con via Manfredi fino al civico 5 e lato Nord dal civico 5 fino al civico 14, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre il divieto di circolazione sarà in vigore tra i civici 8 e 5 e dall’incrocio con via Manfredi sino al civico 8 (con esclusione dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia).