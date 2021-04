Presentato all’Università di Parma il “Quaderno degli Ambasciatori della Legalità”

Il volume, edito da Athenaeum e curato da Monica Cocconi e Giacomo Degli Antoni, è realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma

PARMA – È stato presentato questa mattina in Ateneo il Quaderno degli Ambasciatori della Legalità, il volume edito da Athenaeum e realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma, nato dall’omonimo progetto dell’Università di Parma patrocinato dal Comune di Parma e dall’Associazione culturale “Il Borgo”.

Alla presentazione sono intervenuti il Rettore Paolo Andrei, la Pro Rettrice a Didattica e servizi agli studenti Sara Rainieri, il Consigliere del Comune di Parma con delega al Welfare dello Studente universitario Leonardo Spadi, la Delegata del Rettore per l’Orientamento Chiara Vernizzi, la Delegata del Rettore a Anticorruzione e Trasparenza e curatrice del volume Monica Cocconi e il curatore del volume Giacomo Degli Antoni. È stato inoltre letto un messaggio della Vice Presidente del CUG – Comitato Unico di Garanzia Veronica Valenti.

Il progetto “Ambasciatori della Legalità” nasce nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato nel dicembre 2017 fra l’Ateneo di Parma e l’Autorità Nazionale Anticorruzione e firmato dall’allora Presidente Raffaele Cantone in occasione della Giornata della Trasparenza di quell’anno. Grazie a quel Protocollo l’Ateneo di Parma si è qualificato come Ateneo della Legalità, improntando la propria azione a uno sforzo e a un impegno per la legalità concepita in senso non solo formale ma anche etico-sostanziale e indirizzando la propria attività scientifica e professionale verso i principi dell’etica pubblica.

La scelta è stata quella di promuovere l’impegno e la sensibilità per la legalità dal basso, partendo proprio dagli studenti e dal loro protagonismo. Gli studenti coinvolti nel progetto “Ambasciatori della Legalità” hanno frequentato alcune giornate di formazione in Ateneo e poi, accompagnati da un docente e da un operatore con competenze nel settore, sono stati protagonisti di alcuni incontri nelle scuole superiori della Provincia di Parma per diffondere i valori della legalità e della Costituzione. In questo modo gli studenti hanno potuto coltivare le loro abilità trasversali e hanno offerto un servizio qualificato alle scuole del territorio per il profilo Cittadinanza e Costituzione, utile anche in vista dell’Esame di Stato.

Il Quaderno degli Ambasciatori della Legalità raccoglie i contributi, collegati a sette incontri, di diversi docenti e studenti dell’Università di Parma, che possono anche essere usati dai docenti delle scuole superiori per attività di approfondimento con i ragazzi.

Tutti i contributi si compongono di una prima parte introduttiva a firma del docente e di una relazione dello studente; il capitolo nell’ambito della violenza nelle relazioni è inoltre arricchito dall’intervento da parte dell’esperto coinvolto. I contributi coinvolgono approcci disciplinari differenti: cinque hanno un taglio preminentemente giuridico (uno nell’ambito del diritto privato, due del diritto penale, uno del diritto pubblico e uno del diritto internazionale), un contributo propone un taglio di carattere prevalentemente sociologico e uno di carattere politologico.

È possibile rivedere la presentazione collegandosi al canale YouTube di Ateneo all’indirizzo https://youtu.be/6Hd4IPtllBs.