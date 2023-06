Presentata la 1000 Miglia 2023

PARMA – La città di Parma è pronta ad accogliere la 1000 Miglia 2023. Lo hanno annunciato il Sindaco Michele Guerra e Lorenzo Lavagetto, Vicesindaco con delega al Turismo del Comune di Parma, insieme a Giuseppe Cherubini, Vicepresidente del Comitato Operativo di 1000 Miglia 2023 e a Cesare Lorenzani coordinatore delle attività istituzionali e sportive di ACI Parma, durante la conferenza stampa tenutasi il 24 maggio nella Sala Rappresentanza del Municipio.

Il passaggio avverrà fra giovedì 15 e venerdì 16 Giugno al termine della terza giornata di gara che, partendo da Roma, terminerà proprio nella città ducale. Le prime attività della giornata di giovedì si svolgeranno al Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, dopodiché la corsa passerà da Anguillara Sabazia, Viterbo, Marta, Radicofani, attraverserà la Val d’Orcia e il convoglio sosterà per pranzo a Siena. Nel pomeriggio sarà il turno di San Miniato, Vinci e Pistoia, poi le auto faranno il loro ingresso sul suolo emiliano dal Passo dell’Abetone. Dopo Formigine, Modena e Reggio Emilia sarà finalmente il turno di Parma.

“Parma è contenta di essere parte di questo percorso di avere stretto, negli anni, un rapporto di fiducia con la 1000 Miglia” ha detto Michele Guerra “per la prossima edizione abbiamo voluto cambiare la venue tradizionale cambiando la collocazione delle auto che non saranno più nel Parco Ducale, ma saranno nel piazzale del Complesso Monumentale della Pilotta per la cui disponibilità ringraziamo il Direttore Verde”.

“Si avvicina una nuova edizione che rappresenta un passo in avanti, dal punto di vista dell’attrattività, ma che rinnova un importante momento nazionale ed internazionale per mostrare Parma” ha sottolineato il Vice Sindaco Lavagetto “è un momento atteso che quest’anno punterà l’attenzione sulla struttura storico artistica della Pilotta rispondendo anche ad istanze ed esigenze emerse negli anni precedenti. La nuova logistica ha portato ad un nuovo disegno e ad una riorganizzazione di cui va dato merito ai Settori che l’hanno curata, ma saprà anche raccogliere la grande partecipazione ed il calore con cui Parma aderisce alla corsa più bella del mondo”.

“A Parma spetta un ruolo centrale, la nottata di chiusura della terza tappa” ha commentato Giuseppe Cherubini “siamo abituati ad un’accoglienza e ad un’ospitalità speciale da parte della città Ducale, ma vogliamo dire che confermiamo tutta la programmazione prevista con le amministrazioni emiliano romagnole a cui diamo un grande riconoscimento della volontà e del lavoro fatto in quelle zone vista la calamità che li ha investite”.

Le Ferrari, che saranno solo di transito, passeranno dal centro storico indicativamente alle 20.15. Gli equipaggi alla guida delle auto d’epoca invece arriveranno indicativamente alle 21.40 e ceneranno al Teatro Regio, dopodiché si fermeranno per pernottare. Le vetture faranno ingresso in città percorrendo la SS9 Via Emilia Est e Strada della Repubblica, sostando in Piazza Garibaldi, dove le auto storiche avranno il Controllo Orario e le Ferrari il Controllo Timbro. Le Ferrari lasceranno il centro subito dopo la loro attività passando da Viale Vittorio Bottego e prenderanno la SS9 via Emilia in direzione Salsomaggiore, mentre le auto storiche in partenza il giorno successivo con il Controllo Orario delle 7.50, da Largo 24 Agosto 1942, raggiungeranno il raccordo dell’uscita Tangenziale Ovest. 1000 Miglia 2023 Sarà un anno ricco di novità per 1000 Miglia. L’edizione di quest’anno partirà con un giorno di anticipo e farà il suo esordio il format delle cinque giornate di gara, durante le quali le 405 vetture storiche partecipanti si sfideranno lungo un percorso dall’inedita lunghezza di oltre 2000 km, che passerà anche dal Piemonte come nel biennio 47-48. I finali di tappa saranno a Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma e Milano. Nella ricorrenza del Centenario dell’Aeronautica Militare poi, in ognuna delle giornate di gara sarà inserito un luogo simbolico per celebrare l’occorrenza: l’Aerobase di Ghedi, gli aeroporti di Pisignano e Piacenza San Damiano, il Museo Storico dell’Aeronautica a Vigna di Valle e il Comando 1a Regione Aerea di Milano. Nell’anno della Capitale della Cultura, non avrebbe potuto che esserci una riconferma del profondo legame fra la Freccia Rossa e Brescia, che dopotutto è pur sempre la città della 1000 Miglia. A simboleggiare questo rinnovato sodalizio sarà un’opera d’arte di Sabine Marcelis, fresca di nomina a designer dell’anno, che 1000 Miglia donerà al Comune di Brescia durante l’inaugurazione del Villaggio in Piazza Vittoria.

Cesare Lorenzani ha voluto ricordare che un centinaio di parmigiani volontari saranno impegnati come ufficiali di gara, la vocazione di Motor Valley del territorio che esprime una realtà d’eccellenza come Dallara Auto e il fatto che “Parma, appena dietro a Roma, rappresenta la città che negli anni ha ospitato più tappe di una manifestazione che sa unire l’Italia e raccontare la storia de motorismo, del genio, dell’inventiva italiana”.

info – sito: https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia/1000-miglia-2023-13-17-giugno/