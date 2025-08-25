“Piazza San Marco” nuovo singolo di Annalisa con Marco Mengoni

Annalisa mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena
BOLOGNA – Due delle voci più amate e iconiche del panorama musicale italiano uniscono per la prima volta i loro mondi in una collaborazione straordinaria: Annalisa per il suo nuovo singolo “Piazza San Marco” coinvolge Marco Mengoni, un incontro artistico che promette di regalare un intenso viaggio emotivo, così come suggerito anche dal titolo della canzone.
“Piazza San Marco”, in uscita il 5 settembre, è una ballad in bianco e nero, un racconto cinematografico in cui i protagonisti si confidano trovando supporto una nell’altro. Un connubio vocale e narrativo sorprendete, sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo.
Il brano sarà contenuto nel nuovo album di Annalisa “Ma io sono fuoco” in uscita nell’autunno 2025 e segue il suo nuovo percorso discografico iniziato a maggio con il singolo “Maschio” che si è mantenuto stabile nella Top 10 della classifica FIMI per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify.
Annalisa, dopo il successo tutto sold out di Palasport e Arene con oltre 250 Mila biglietti venduti solo nel 2024, tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “CAPITOLO I” del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners).
Questo il calendario completo, info friendsandpartners.it:
sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)
Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo
martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena
venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum
venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT
Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum
martedì 2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele
venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio
Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio
mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena
sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena
Marco Mengoni – reduce dal successo del suo trionfale tour negli stadi con oltre 500 mila biglietti venduti – sarà protagonista in autunno di un tour che lo porterà ad esibirsi nei principali palazzetti in Italia e in Europa a partire dal 5 ottobre, con 31 live prodotti e organizzati da Live Nation:
MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE 2025
5 ottobre – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena // DATA ZERO, NUOVA DATA
8 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia
9 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia
12 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia // SOLD OUT
13 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia
15 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia
21 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia
22 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia // SOLD OUT
24 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia
25 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia
28 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia
29 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia
31 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia
2 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia // SOLD OUT
4 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia
5 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia
8 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia // SOLD OUT
9 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia
12 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia
19 novembre 2025 – Ginevra, Arena – Svizzera
21 novembre 2025 – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania
22 novembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle – Germania
24 novembre 2025 – Zurigo, Hallenstadion – Svizzera
26 novembre 2025 – Francoforte, Festhalle – Germania
27 novembre 2025 – Monaco di Baviera, Olympiahalle – Germania
30 novembre 2025 – Bruxelles, Forest National – Belgio
1 dicembre 2025 – Utrecht, TivoliVredenburg – Olanda
3 dicembre 2025 – Parigi, Salle Pleyel – Francia
5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette, Rockhal – Lussemburgo
7 dicembre 2025 – Londra, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito
10 dicembre 2025 – Madrid, Palacio Vistalegre – Spagna
