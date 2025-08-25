“Piazza San Marco” nuovo singolo di Annalisa con Marco Mengoni

Annalisa mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena

BOLOGNA – Due delle voci più amate e iconiche del panorama musicale italiano uniscono per la prima volta i loro mondi in una collaborazione straordinaria: Annalisa per il suo nuovo singolo “Piazza San Marco” coinvolge Marco Mengoni, un incontro artistico che promette di regalare un intenso viaggio emotivo, così come suggerito anche dal titolo della canzone.

“Piazza San Marco”, in uscita il 5 settembre, è una ballad in bianco e nero, un racconto cinematografico in cui i protagonisti si confidano trovando supporto una nell’altro. Un connubio vocale e narrativo sorprendete, sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo.

Il brano sarà contenuto nel nuovo album di Annalisa “Ma io sono fuoco” in uscita nell’autunno 2025 e segue il suo nuovo percorso discografico iniziato a maggio con il singolo “Maschio” che si è mantenuto stabile nella Top 10 della classifica FIMI per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify.

Annalisa, dopo il successo tutto sold out di Palasport e Arene con oltre 250 Mila biglietti venduti solo nel 2024, tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “CAPITOLO I” del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners).

Questo il calendario completo, info friendsandpartners.it:

sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)

Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo

martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum

martedì 2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele

venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio

Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio

mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena

sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena

Marco Mengoni – reduce dal successo del suo trionfale tour negli stadi con oltre 500 mila biglietti venduti – sarà protagonista in autunno di un tour che lo porterà ad esibirsi nei principali palazzetti in Italia e in Europa a partire dal 5 ottobre, con 31 live prodotti e organizzati da Live Nation:

MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE 2025

5 ottobre – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena // DATA ZERO, NUOVA DATA

8 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia

9 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia

12 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia // SOLD OUT

13 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia

15 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia

21 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia

22 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia // SOLD OUT

24 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia

25 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia

28 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia

29 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia

31 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia

2 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia // SOLD OUT

4 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia

5 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia

8 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia // SOLD OUT

9 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia

12 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia

19 novembre 2025 – Ginevra, Arena – Svizzera

21 novembre 2025 – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania

22 novembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle – Germania

24 novembre 2025 – Zurigo, Hallenstadion – Svizzera

26 novembre 2025 – Francoforte, Festhalle – Germania

27 novembre 2025 – Monaco di Baviera, Olympiahalle – Germania

30 novembre 2025 – Bruxelles, Forest National – Belgio

1 dicembre 2025 – Utrecht, TivoliVredenburg – Olanda

3 dicembre 2025 – Parigi, Salle Pleyel – Francia

5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette, Rockhal – Lussemburgo

7 dicembre 2025 – Londra, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito

10 dicembre 2025 – Madrid, Palacio Vistalegre – Spagna

ANNALISA CON MARCO MENGONI

IL NUOVO SINGOLO

IN USCITA IL 5 SETTEMBRE

“PIAZZA SAN MARCO”

“MA IO SONO FUOCO”

il nuovo album di Annalisa in uscita in autunno