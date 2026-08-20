Piano straordinario manutenzione strade e marciapiedi, investiti 9 milioni di euro

Da marzo a ottobre interventi su 28 chilometri di strade. Centro storico: in vicolo Alemagna e via Caldarese rimessa la pavimentazione originaria al posto dell’asfalto

BOLOGNA – Prosegue il piano straordinario per la manutenzione di strade e marciapiedi. Un totale di 88 mila metri quadrati, pari a circa 12 chilometri già realizzati, con l’obiettivo di raggiungere 170 mila mq, circa 28 chilometri.

È il piano di manutenzione che riguarda le strade cittadine e che l’amministrazione comunale ha messo in campo da fine marzo, prevedendo la conclusione nel mese di ottobre.

Gli interventi comprendono rifacimenti dell’asfalto e di marciapiedi, ripristini localizzati o semplici rappezzi.

L’importo totale dei lavori, tra quelli eseguiti e quelli da completare, è di circa 9 milioni di euro lordi. Una misura del tutto eccezionale che ha seguito necessariamente la conclusione dei principali cantieri di realizzazione delle sedi viarie destinate al nuovo mezzo tramviario, che trasformerà la mobilità cittadina seguendo il modello delle capitali europee.

Di seguito, l’elenco dei cantieri e degli interventi completati da fine marzo ad oggi:

via Rizzoli Sistemazioni localizzate della pavimentazione lapidea

Sistemazioni localizzate della pavimentazione lapidea via Berlinguer Rifacimento della fondazione e della pavimentazione stradale

Rifacimento della fondazione e della pavimentazione stradale via Franceschini Esecuzione di due rappezzi localizzati all’altezza dei civici 23 e 31

Esecuzione di due rappezzi localizzati all’altezza dei civici 23 e 31 via Ferrarese Esecuzione di vari rappezzi sulla corsia direzione periferia tra il civico 113/d e il 151/a

Esecuzione di vari rappezzi sulla corsia direzione periferia tra il civico 113/d e il 151/a via Della Ca’ Bianca Ripristino localizzato del marciapiede al civico 13/3 e di alcuni tratti della sede stradale

Ripristino localizzato del marciapiede al civico 13/3 e di alcuni tratti della sede stradale via Croce Coperta Rifacimento localizzato della pavimentazione stradale all’altezza del civico 14

Rifacimento localizzato della pavimentazione stradale all’altezza del civico 14 via Milazzo Rifacimenti localizzati della pavimentazione stradale all’altezza del civico 17

Rifacimenti localizzati della pavimentazione stradale all’altezza del civico 17 largo Nigrisoli Rifacimento localizzato della pavimentazione stradale in corrispondenza dell’attraversamento pedonale al civico 2

Rifacimento localizzato della pavimentazione stradale in corrispondenza dell’attraversamento pedonale al civico 2 via Santa Caterina Rifacimento della pavimentazione stradale sull’intera via

Rifacimento della pavimentazione stradale sull’intera via via Croce Coperta Rifacimento localizzato della pavimentazione stradale all’altezza del civico n.14

Rifacimento localizzato della pavimentazione stradale all’altezza del civico n.14 via Rivabella Rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via

Rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via via Corazza Rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via

Rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via via Rimini Rifacimento della pavimentazione stradale tra via Lugo e via Corazza

Rifacimento della pavimentazione stradale tra via Lugo e via Corazza via Melozzo Da Forlì Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi tra il civico 42 e via Battindarno

Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi tra il civico 42 e via Battindarno via dell’Industria Rifacimenti localizzati della pavimentazione dei marciapiedi

Rifacimenti localizzati della pavimentazione dei marciapiedi via Oberdan Ripristino basoli smossi e sigillature mancanti nel tratto tra via Marsala e Piazza San Martino, al civico 20, in angolo San Nicolò e al civico 10

Ripristino basoli smossi e sigillature mancanti nel tratto tra via Marsala e Piazza San Martino, al civico 20, in angolo San Nicolò e al civico 10 via Pasubio Rifacimento dei marciapiedi e realizzazione di nuovi golfi nel tratto tra via Marzabotto e via Cividali. Rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via con risanamenti delle fondazioni

Rifacimento dei marciapiedi e realizzazione di nuovi golfi nel tratto tra via Marzabotto e via Cividali. Rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via con risanamenti delle fondazioni via Malaguti e rotonda Gherardini Rifacimento della fondazione e della pavimentazione stradale

Rifacimento della fondazione e della pavimentazione stradale via Ada Negri Rifacimento della pavimentazione stradale, tra via Casini e via Salgari

Rifacimento della pavimentazione stradale, tra via Casini e via Salgari rotonda Sant’Egidio Rifacimento della pavimentazione stradale con risanamenti del sottofondo

Rifacimento della pavimentazione stradale con risanamenti del sottofondo via Bergami Rifacimento della pavimentazione stradale tra via Zoni e via Bergonzoni

Rifacimento della pavimentazione stradale tra via Zoni e via Bergonzoni piazza San Martino Ripristino basoli smossi e sigillature mancanti all’altezza del civico 4/c

Ripristino basoli smossi e sigillature mancanti all’altezza del civico 4/c via Agucchi Rappezzo localizzato nella corsia veicolare presso il civico 126

Rappezzo localizzato nella corsia veicolare presso il civico 126 via Lenzi Rappezzo localizzato nella corsia veicolare in prossimità del civico 8/2

Rappezzo localizzato nella corsia veicolare in prossimità del civico 8/2 viale Silvan i Rifacimento della pavimentazione di una corsia all’altezza del civico 4

i Rifacimento della pavimentazione di una corsia all’altezza del civico 4 via Massarent i Rappezzi in entrambe le corsie di marcia tra i civici 177 e 181

i Rappezzi in entrambe le corsie di marcia tra i civici 177 e 181 via Martelli Esecuzione di 3 rappezzi nelle corsie veicolari nel tratto compreso tra il civico 9/3 e il 22-24

Esecuzione di 3 rappezzi nelle corsie veicolari nel tratto compreso tra il civico 9/3 e il 22-24 via Murri Esecuzione di 2 rappezzi nella corsia preferenziale direzione centro all’altezza del civico 68 e del civico 82

Esecuzione di 2 rappezzi nella corsia preferenziale direzione centro all’altezza del civico 68 e del civico 82 via Tisi Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi dell’intera via

Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi dell’intera via via Emilia Levante Esecuzione di diversi rappezzi nel tratto tra il civico 7 e via Vermena, interessate ambo le corsie di marcia

Esecuzione di diversi rappezzi nel tratto tra il civico 7 e via Vermena, interessate ambo le corsie di marcia via Battindarno Esecuzione di rappezzo nel tratto tra il civico 370 e via Borghese, corsia direzione viale Togliatti

Esecuzione di rappezzo nel tratto tra il civico 370 e via Borghese, corsia direzione viale Togliatti via Triumvirato Rifacimento della pavimentazione a tutta sezione tra la rotonda Faccioli e il sottopasso tangenziale

Rifacimento della pavimentazione a tutta sezione tra la rotonda Faccioli e il sottopasso tangenziale piazza Maggiore Ripristino basoli smossi e sigillature mancanti, zone esterne al crescentone

Ripristino basoli smossi e sigillature mancanti, zone esterne al crescentone via Rizzoli Ripristino localizzato basoli smossi e sigillature mancanti all’altezza del civico 8

Ripristino localizzato basoli smossi e sigillature mancanti all’altezza del civico 8 via Libia Rifacimento della pavimentazione del marciapiede nella laterale a fondo chiuso in angolo con via Gastone Rossi

Rifacimento della pavimentazione del marciapiede nella laterale a fondo chiuso in angolo con via Gastone Rossi via Barontini Rifacimento della pavimentazione del marciapiede nel tratto tra il civico 42 e via Paolo Fabbri

Rifacimento della pavimentazione del marciapiede nel tratto tra il civico 42 e via Paolo Fabbri via del Pratello Ripristino basoli, ciottoli smossi e sigillature mancanti a tratti lungo l’intera via

Ripristino basoli, ciottoli smossi e sigillature mancanti a tratti lungo l’intera via via Marzabotto Rappezzi nella pavimentazione stradale

Rappezzi nella pavimentazione stradale via del Timavo Realizzazione di rappezzo nel tratto compreso tra Via Tolmino e l’incrocio con Via Pasubio in direzione di quest’ultima

Realizzazione di rappezzo nel tratto compreso tra Via Tolmino e l’incrocio con Via Pasubio in direzione di quest’ultima via Monte Albano Rifacimento e potenziamento localizzato della raccolta acque meteoriche all’altezza del civico 17

Rifacimento e potenziamento localizzato della raccolta acque meteoriche all’altezza del civico 17 via Cerbai All’intersezione con via Saragozza rifacimento rappezzo su sede stradale previa fresatura

All’intersezione con via Saragozza rifacimento rappezzo su sede stradale previa fresatura via Dei Carattieri Rappezzo sulla sede stradale all’altezza del civico 40

Rappezzo sulla sede stradale all’altezza del civico 40 via Don Bedetti Rifacimento localizzato della pavimentazione del marciapiede all’altezza del civico 7

Rifacimento localizzato della pavimentazione del marciapiede all’altezza del civico 7 via della Selva di Pescarola Rifacimento localizzato della pavimentazione del marciapiede all’altezza del civico 32

Rifacimento localizzato della pavimentazione del marciapiede all’altezza del civico 32 via Della Torretta Rappezzo localizzato sulla sede stradale all’intersezione con via Tartini e ripristino dosso rallentatore

Rappezzo localizzato sulla sede stradale all’intersezione con via Tartini e ripristino dosso rallentatore via Nullo Rifacimento localizzato della pavimentazione del marciapiede a fronte del civ.5

Rifacimento localizzato della pavimentazione del marciapiede a fronte del civ.5 via Massarenti Realizzazione di rappezzi nella pavimentazione stradale nel tratto compreso tra il civico 215 e il 219 direzione periferia. Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi nel tratto tra via Azzurra e via Crociali. Esecuzione di rappezzo localizzato dal civico 217 al civico 219 nella corsia, direzione periferia. Rifacimento della pavimentazione stradale da via Bentivogli al civico 72

Realizzazione di rappezzi nella pavimentazione stradale nel tratto compreso tra il civico 215 e il 219 direzione periferia. Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi nel tratto tra via Azzurra e via Crociali. Esecuzione di rappezzo localizzato dal civico 217 al civico 219 nella corsia, direzione periferia. Rifacimento della pavimentazione stradale da via Bentivogli al civico 72 via Del Fresatore Realizzazione di rappezzo nella pavimentazione stradale nel tratto compreso tra Via Bassa dei Sassi e la rotonda Ghedini

Realizzazione di rappezzo nella pavimentazione stradale nel tratto compreso tra Via Bassa dei Sassi e la rotonda Ghedini viale Antonio Silvani Intervento di ripristino sede stradale e risanamento nell’anello interno tratto compreso tra il civico 1 e l’incrocio con Via Luigi Calori

Intervento di ripristino sede stradale e risanamento nell’anello interno tratto compreso tra il civico 1 e l’incrocio con Via Luigi Calori viale Pietramellara Realizzazione di rappezzi nella pavimentazione stradale dell’anello interno nel tratto compreso tra Piazza Medaglie d’oro e l’incrocio con Via Amendola e nel tratto compreso tra Via Cipriani e Via Parmeggiani.

Realizzazione di rappezzi nella pavimentazione stradale dell’anello interno nel tratto compreso tra Piazza Medaglie d’oro e l’incrocio con Via Amendola e nel tratto compreso tra Via Cipriani e Via Parmeggiani. viale Carducci Intervento di ripristino della sede stradale e risanamento nell’anello interno nel tratto compreso tra Piazza Giosuè Carducci e l’incrocio con Via Dante.

Intervento di ripristino della sede stradale e risanamento nell’anello interno nel tratto compreso tra Piazza Giosuè Carducci e l’incrocio con Via Dante. via Saragozza Realizzazione di rappezzo nella corsia preferenziale direzione centro nel tratto compreso tra il civico 263 e l’incrocio con Via Orioli

Realizzazione di rappezzo nella corsia preferenziale direzione centro nel tratto compreso tra il civico 263 e l’incrocio con Via Orioli piazza XX Settembre (tratto sul viale) Realizzazione di rappezzi nella corsia preferenziale tra il Ponte di via Matteotti e l’ingresso a Piazza Medaglie d’oro.

Realizzazione di rappezzi nella corsia preferenziale tra il Ponte di via Matteotti e l’ingresso a Piazza Medaglie d’oro. viale Pietramellara Realizzazione di rappezzi nella pavimentazione stradale dell’anello esterno nel tratto compreso tra Piazza Medaglie d’oro e l’incrocio con Via Amendola e nel tratto compreso tra Via Cipriani e Via Parmeggiani

Realizzazione di rappezzi nella pavimentazione stradale dell’anello esterno nel tratto compreso tra Piazza Medaglie d’oro e l’incrocio con Via Amendola e nel tratto compreso tra Via Cipriani e Via Parmeggiani via Murri Realizzazione di rappezzi in strada nel tratto tra via Masi e il civico 84, interventi in ambo le corsie di marcia

Realizzazione di rappezzi in strada nel tratto tra via Masi e il civico 84, interventi in ambo le corsie di marcia via Misa Rifacimento localizzato della pavimentazione dei marciapiedi fronte civico 9

Rifacimento localizzato della pavimentazione dei marciapiedi fronte civico 9 via Battindarno Realizzazione di rappezzo tra il civico 370 e l’intersezione con via Borghese nella corsia in direzione viale Togliatti

Realizzazione di rappezzo tra il civico 370 e l’intersezione con via Borghese nella corsia in direzione viale Togliatti via Fioravanti Realizzazione di rappezzo tra il civico 94 e l’intersezione con via Barbieri nella corsia in direzione centro

Realizzazione di rappezzo tra il civico 94 e l’intersezione con via Barbieri nella corsia in direzione centro via Col di Lana Rifacimento della pavimentazione stradale tra via Podgora e via del Timavo

Rifacimento della pavimentazione stradale tra via Podgora e via del Timavo via Vittorio Veneto Rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via

Rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via via Valeriani Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi da via XXV Aprile a via Andrea Costa

Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi da via XXV Aprile a via Andrea Costa rotonda Roncarati Sigillature nella pavimentazione della rotonda

Sigillature nella pavimentazione della rotonda via Rizzoli Ripristino basoli smossi nel tratto tra via Indipendenza e Piazza Re Enzo

Ripristino basoli smossi nel tratto tra via Indipendenza e Piazza Re Enzo via Del Fresatore Esecuzione di rappezzo localizzato nel tratto compreso tra Bassa dei Sassi e Rotonda Ghedini

Esecuzione di rappezzo localizzato nel tratto compreso tra Bassa dei Sassi e Rotonda Ghedini via Michelino Esecuzione di rappezzo localizzato nel tratto dalla Rotonda Canè in direzione del casello Autostradale

Esecuzione di rappezzo localizzato nel tratto dalla Rotonda Canè in direzione del casello Autostradale via Rialto Ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra Via Castellata e Via Santo Stefano

Ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra Via Castellata e Via Santo Stefano via San Domenico Rifacimenti localizzati della pavimentazione dei marciapiedi

Rifacimenti localizzati della pavimentazione dei marciapiedi via Vittorio Veneto Rifacimento della pavimentazione stradale sull’intera carreggiata per l’intero tratto da Via Saffi a Via Sabotino

Rifacimento della pavimentazione stradale sull’intera carreggiata per l’intero tratto da Via Saffi a Via Sabotino via Nino Bertocchi Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra Via Battindarno e la Rotonda all’incrocio con via Giotto

Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra Via Battindarno e la Rotonda all’incrocio con via Giotto rotonda Bertocchi/Giotto Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale della rotonda compresi gli svincoli di Via Giotto e di Viale Filippo de Pisis

Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale della rotonda compresi gli svincoli di Via Giotto e di Viale Filippo de Pisis via Zanardi Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto da via Agucchi alla rotonda Amedeo di Savoia

Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto da via Agucchi alla rotonda Amedeo di Savoia via Leoncavallo Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto da via Varthema a via Tamagno

Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto da via Varthema a via Tamagno via Di Vincenzo Lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi da via Carracci a via Zampieri

Lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi da via Carracci a via Zampieri via Mezzofanti Lavori di asfaltatura della strada

Lavori di asfaltatura della strada via Varthema Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra Via Murri e Via Borghi Mamo

Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra Via Murri e Via Borghi Mamo via Farini Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rimozione basoli sconnessi e chiusura con conglomerato bituminoso, nel tratto compreso tra piazza Minghetti e via D’Azeglio

Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rimozione basoli sconnessi e chiusura con conglomerato bituminoso, nel tratto compreso tra piazza Minghetti e via D’Azeglio via Marconi Sostituzione botole esistenti e posa di una lastra metallica su struttura di irrigidimento, in prossimità dell’incrocio con via Riva di Reno.

Nel frattempo sono in corso i lavori di ripavimentazione di due strade del centro storico, vicolo Alemagna e via Caldarese, con sostituzione dell’asfalto con materiale lapideo, oltre ai lavori su via del Poggio e via San Vittore per ripristino frane e regimentazione acque. Dal 24 agosto poi partiranno i lavori, autorizzati dalla Soprintendenza, a carattere temporaneo su via Santo Stefano e via Farini per proteggere con asfalto i basoli danneggiati.

Entro la fine di ottobre, inoltre, sono in programma altre asfaltature che prevedono alcuni importanti interventi a cui si collegano altri piccoli lavori propedeutici o complementari.

I principali cantieri da completare:

via Santo Stefano

via Farini

viale Pietramellara

viale Berti Pichat

via Orfeo

via Pascoli

via Mondo

via San Donato

via Di Vincenzo

viale Vicini

piazza Mickiewicz

via San Domenico

via del Bordone

via Cesarini

via Jussi

via Ferrarese (tratto da Casoni a Manifattura)

via del Gomito

via della Battaglia

via Pontida

via Mascagni

via Caduti di via Fani

via Zacconi

via De Nicola

via Libia

via Tovaglie

via Paglia

via Corradi

via degli Scalini

via Domodossola

via Abba

via Piacenza

Oltre al piano di manutenzione, sono prossimamente in avvio anche interventi in via Mattei, parcheggio via Faenza e via Del Guasto (a fine anno, per la riapertura del Teatro Comunale).